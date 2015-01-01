Гайд по использованию ПО Мемез для Раст (Инструкция)

Rust

На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Memez External для Rust.

Пошаговый гайд

Простая пошаговая инструкция к читу Memez для Rust:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Рекомендуется поместить лоадер в отдельную папку на флешке, в названии папки следует использовать только английский буквы (латиницу) и цифры.
  5. Запустите файл лоадера от имени администратора. 
  6. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите Enter.
  7. Дождитесь появления надписи [+] Waiting Rust.
  8. На этом этапе Вам нужно извлечь вашу флешку из компьютера.
  9. Запускайте игру Rust через Steam.
  10. Подключайтесь к серверу.
  11. После подключения к серверу нажмите клавишу F2 для инжекта софта.

Чит Memez для Rust успешно запущен. Меню чита в дальнейшем открывается/закрывается нажатием клавиши F2.

Видео

Видео с демонстрацией геймплея и функционала софта:

FAQ по возможным проблемам

Распространённые ошибки и способы их исправления:

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