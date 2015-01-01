На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Memez External для Rust.
Пошаговый гайд
Простая пошаговая инструкция к читу Memez для Rust:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Рекомендуется поместить лоадер в отдельную папку на флешке, в названии папки следует использовать только английский буквы (латиницу) и цифры.
- Запустите файл лоадера от имени администратора.
- Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите Enter.
- Дождитесь появления надписи [+] Waiting Rust.
- На этом этапе Вам нужно извлечь вашу флешку из компьютера.
- Запускайте игру Rust через Steam.
- Подключайтесь к серверу.
- После подключения к серверу нажмите клавишу F2 для инжекта софта.
Чит Memez для Rust успешно запущен. Меню чита в дальнейшем открывается/закрывается нажатием клавиши F2.
Видео
Видео с демонстрацией геймплея и функционала софта:
FAQ по возможным проблемам
Распространённые ошибки и способы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Memez не работают.
- Если появляется ошибка "Synchronize time in Windows", то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если лоадер после запуска просто закрывается, то вам нужно нажать Пуск + R, ввести туда %windir%\Prefetch и нажать Enter. В открывшейся папке удалите все файлы и попробуйте запускать софт заново.
- Ошибка "DRIVER FAILED" свидетельствует о том, что у вас остались установленные античиты / антивирусы, либо же они были удалены некорректно. Проверьте всё ещё раз внимательно.
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