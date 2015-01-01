На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Memez External для Rust.

Пошаговый гайд

Простая пошаговая инструкция к читу Memez для Rust:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Рекомендуется поместить лоадер в отдельную папку на флешке, в названии папки следует использовать только английский буквы (латиницу) и цифры. Запустите файл лоадера от имени администратора. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите Enter. Дождитесь появления надписи [+] Waiting Rust . На этом этапе Вам нужно извлечь вашу флешку из компьютера. Запускайте игру Rust через Steam. Подключайтесь к серверу. После подключения к серверу нажмите клавишу F2 для инжекта софта.

Чит Memez для Rust успешно запущен. Меню чита в дальнейшем открывается/закрывается нажатием клавиши F2.

Видео

Видео с демонстрацией геймплея и функционала софта:

FAQ по возможным проблемам

Распространённые ошибки и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме читы Memez не работают.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме читы Memez не работают. Если появляется ошибка "Synchronize time in Windows", то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".

Если лоадер после запуска просто закрывается, то вам нужно нажать Пуск + R, ввести туда %windir%\Prefetch и нажать Enter. В открывшейся папке удалите все файлы и попробуйте запускать софт заново.

и нажать Enter. В открывшейся папке удалите все файлы и попробуйте запускать софт заново. Ошибка "DRIVER FAILED" свидетельствует о том, что у вас остались установленные античиты / антивирусы, либо же они были удалены некорректно. Проверьте всё ещё раз внимательно.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на RUST

Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!