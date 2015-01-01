Memez Rust External (Мемез Раст Экстернал)

Информация о чите

Memez — это приватный чит для Rust, созданный как доступное и практичное решение для игроков, которым нужен надёжный базовый функционал без переплат. За небольшую цену вы получаете стабильный External софт, включающий всё самое необходимое: ESP (WH), Аимбот, Debug Camera, а также ряд полезных эксплойтов. Продукт отлично работает даже на последних версиях Windows 11, отличается простым и понятным запуском. Благодаря использованию только внешних методов взаимодействия с игрой, риск получения бана минимален. Дополнительно доступны функции яркой ночи (для улучшенной видимости), автофарма (сбор ресурсов без участия игрока), и отключения отдачи у оружия. ESP отображает не только игроков, но и ресурсы, а также некоторые другие важные объекты. В целом, Мемез Раст — это оптимальный выбор для тех, кто хочет получить рабочий функционал за честную цену. 

Не хотите переплачивать? Берите Memez — не прогадаете!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот (Memory & Silent)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Aimbot Bind - выбор клавиши для аима
  • Memory Aim - высокоточное наведение на хитбоксы персонажей
  • Silent Aim - поражает цели в радиусе FOV, прицел и камера не двигаются
  • FOV - позволяет изменять размер области работы Aimbot
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аима
  • FOV Color - выбор цвета для круга аима

Player ESP (ВХ)

  • Player ESP - вх для показа игроков
  • Box ESP - есп в виде коробок
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Max Distance - ограничить дальность ЕСП

Loot ESP (Ресурсы, Объекты)

  • Resources (Stone, Sulfur, Metal, Hemp) - отображение расположения камней, серы, руды и конопли
  • Crates (Supply, Military, Tool, Barrels, Basic, Medical, Elite) - отображение разных видов ящиков
  • Dropped Items - различные предметы дропнутые на землю
  • Corpse - трупы игроков
  • Tool Cupboard - шкафы на базах игроков

Misc (Другие функции Memez Rust External)

  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • 100% EOKA - мгновенные выстрел с EOKA
  • Debug Camera - режим свободной камеры
  • Bright Night - улучшенная видимость ночью
  • Battle Mode - по нажатию бинда отключить весь ЕСП кроме игроков
  • Auto Farm Bot - автоматический фарм ресурсов
  • Menu Color - выбор цвета для меню чита мемез
  • Menu Bind - выбор клавиши для вызова меню
  • CFG System (Save, Load) - возможность сохранять и загружать свои настройки чита
  • Custom Colors for ESP - выбор цветов для разных ESP функций
  • Language (English, Russian) - меню доступно на английском и русском языках

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