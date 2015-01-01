Memez Rust External (Мемез Раст Экстернал)
Информация о чите
Memez — это приватный чит для Rust, созданный как доступное и практичное решение для игроков, которым нужен надёжный базовый функционал без переплат. За небольшую цену вы получаете стабильный External софт, включающий всё самое необходимое: ESP (WH), Аимбот, Debug Camera, а также ряд полезных эксплойтов. Продукт отлично работает даже на последних версиях Windows 11, отличается простым и понятным запуском. Благодаря использованию только внешних методов взаимодействия с игрой, риск получения бана минимален. Дополнительно доступны функции яркой ночи (для улучшенной видимости), автофарма (сбор ресурсов без участия игрока), и отключения отдачи у оружия. ESP отображает не только игроков, но и ресурсы, а также некоторые другие важные объекты. В целом, Мемез Раст — это оптимальный выбор для тех, кто хочет получить рабочий функционал за честную цену.
Не хотите переплачивать? Берите Memez — не прогадаете!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Аимбот (Memory & Silent)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Aimbot Bind - выбор клавиши для аима
- Memory Aim - высокоточное наведение на хитбоксы персонажей
- Silent Aim - поражает цели в радиусе FOV, прицел и камера не двигаются
- FOV - позволяет изменять размер области работы Aimbot
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аима
- FOV Color - выбор цвета для круга аима
Player ESP (ВХ)
- Player ESP - вх для показа игроков
- Box ESP - есп в виде коробок
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Max Distance - ограничить дальность ЕСП
Loot ESP (Ресурсы, Объекты)
- Resources (Stone, Sulfur, Metal, Hemp) - отображение расположения камней, серы, руды и конопли
- Crates (Supply, Military, Tool, Barrels, Basic, Medical, Elite) - отображение разных видов ящиков
- Dropped Items - различные предметы дропнутые на землю
- Corpse - трупы игроков
- Tool Cupboard - шкафы на базах игроков
Misc (Другие функции Memez Rust External)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- 100% EOKA - мгновенные выстрел с EOKA
- Debug Camera - режим свободной камеры
- Bright Night - улучшенная видимость ночью
- Battle Mode - по нажатию бинда отключить весь ЕСП кроме игроков
- Auto Farm Bot - автоматический фарм ресурсов
- Menu Color - выбор цвета для меню чита мемез
- Menu Bind - выбор клавиши для вызова меню
- CFG System (Save, Load) - возможность сохранять и загружать свои настройки чита
- Custom Colors for ESP - выбор цветов для разных ESP функций
- Language (English, Russian) - меню доступно на английском и русском языках
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Ancient Rust Hack
- Мощный Аимбот с большим количеством настроек
- ESP (WH), Loot, Radar, Chams (Много Стилей)
- Debug Camera, Time Changer и Другие Эксплойты для Rust
MrPro Rust
- Мощный Aimbot для Rust с гибкой настройкой
- Удобный ESP и Radar, много параметров
- Красивое меню и дополнительные Misc эксплойты
RUST COVCHEG
- Векторный Аимбот для помощи во время стрельбы в Руст
- Базовый Player ESP с минимальным набором настроек
- Loot / World ESP отображающий различные объекты