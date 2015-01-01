Bleak External для Rust (Блик Раст Экстернал)

Информация о чите

Встречайте Bleak External — современный и мощный чит для Rust, объединяющий в себе стиль, гибкость и надёжность. Программа выполнена в минималистичном и приятном интерфейсе, который легко настраивается под любые предпочтения. В арсенале Bleak — два типа аимбота для разных стилей игры: Silent Aim, позволяющий поражать цели без движения прицела, и Vector Aim, создающий максимально легитное и естественное наведение. Для тонкой настройки доступен выбор хитбокса, настройка скорости прицела, игнор списка друзей и функция No Recoil для стрельбы без отдачи. ESP реализован на высшем уровне — отображает игроков, учёных, военных NPC и другие объекты с возможностью тонкой настройки дистанции и цвета. Поддерживаются ВХ в виде Chams для подсветки моделей игроков и рук, а также продвинутая система Loot ESP с фильтрацией предметов по категориям. Помимо этого, Bleak External включает богатый набор misc-функций: удаление текстур построек, Spider-Man-режим, SpeedHack, ZoomHack и многое другое. Bleak External — это мощный инструмент для игроков Rust, которые ценят стабильность, функциональность и уверенность в каждом рейде.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - кнопка активации аима
  • Aim Type - вид работы аимбота
  • Silent Aim - пули достигают цель в области аима без движения прицела
  • Vector Aim - ествественный вид аима похожий на поведение человека (легит)
  • Prediction - предсказывает траекторию движения цели
  • Draw FOV - показать рабочую область аимбота в виде окружности
  • Aim Line - показывать линию цели в области аима
  • Visible Check - аим срабатывает только на игроков в поле зрения
  • FOV - область действия аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота (Vector Aim)
  • Ignore Targets - аим будет игнорировать выбранные цели (Sleepers, NPC, Squad, Friends)
  • Bones - выбор кости для аимбота (голова, тело, ноги, ближайшая кость к прицелу)
  • No Recoil - отключение отдачи при стрельбе
  • Rapid Fire - высокая скорострельность с полу-автоматического оружия
  • Fast Bullets - очень высокая скорость пуль на любом оружии
  • Instant Eoka - выстрел из самопала с первого раза
  • Automatic - автоматический режим стрельбы для семи-рифл ганов

Visuals (WH/ESP)

  • Box - ВХ в виде коробок (боксов)
  • Box Type - тип боксов (углы, полные)
  • Skeleton - отображает скелет на модели игроков
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - расстояние до игроков в метрах
  • Weapon - текущий ган в руках игроков
  • Hotbar - показать быстрые слоты других игроков
  • Wear - показать одетую броню других игроков
  • Out of FOV - показывать направление врагов вне поле зрения в виде полосок
  • Flags - отмечает игроков у которых есть С4 или Сочель
  • Player Chams - полное закрашивание модели в разные материалы (7+ видов чамсов)
  • Hand Chams - закрашивание рук вашего персонажа (6+ видов чамсов)
  • Show NPC - показывать ученых, военных и прочих NPC
  • Show Sleepers - показывать спящих игроков
  • Max Distance - дальность работы ЕСП

World ESP (ВХ Ресурсы и Объекты)

  • Каменная руда
  • Серная руда
  • Металл руда
  • Конопля
  • Автоматические турели
  • Патруль вертолет
  • Припасы с самолета
  • Животные
  • Ган Трапы
  • Тела убитых
  • Миникоптеры
  • Военные ящики
  • Обычные ящики
  • Базовые ящики
  • Красные металлические ящики (тулбокс)
  • Чинук вертолет
  • Max Distance - дальность работы World ESP

Items ESP (ВХ Предметы)

  • Выкинутые на землю предметы
  • Оружие
  • Ресурсы
  • Еда
  • Инструменты
  • Боеприпасы
  • Медицина
  • Другие предметы
  • Category Distance - установить дальность работы ЕСП для каждой категории предметов

Exploits (Взлом)

  • Spiderman - станьте человеком-пауком (ползать по стенам)
  • Speedhack - высокая скорость передвижения
  • Aspect Ratio - поменять соотношение сторон экрана
  • Remove Layers - отключить некоторые слои текстур у построек игроков
  • Zoom - значительное увеличение без оптики (зумхак)
  • FOV Changer - изменить поле зрения
  • Remove Iron Sight - убрать яркую точку у мушки оружия
  • Remove Sway - отключить анимацию тряски
  • Remove Lower - оружие не убирается под себя (без анимации)
  • Remove Bob - убрать покачивание оружия

Другие функции Bleak Rust

  • Add Friend - список друзей в чите (аим будет игнорировать этих игроков)
  • Battle Mode - отключить весь ВХ кроме игроков
  • Radar - радар показывающий всех игроков
  • Crosshair - статичный прицел по центру экрана
  • Custom Colors - возможность задать свои цвета для ESP-элементов
  • Custom Sky Color - позволяет изменить цвет неба
  • Custom Time - изменить время суток
  • Show Icons - показывать иконки возле названия предметов
  • Search - поиск параметров в поисковой строке
  • Risk Marker - показывает метку возле риск-функций
  • StreamProof - частичная защита от записи, некоторые ЕСП элементы не видны на скриншотах, видео и стримах

