Bleak External для Rust (Блик Раст Экстернал)
Информация о чите
Встречайте Bleak External — современный и мощный чит для Rust, объединяющий в себе стиль, гибкость и надёжность. Программа выполнена в минималистичном и приятном интерфейсе, который легко настраивается под любые предпочтения. В арсенале Bleak — два типа аимбота для разных стилей игры: Silent Aim, позволяющий поражать цели без движения прицела, и Vector Aim, создающий максимально легитное и естественное наведение. Для тонкой настройки доступен выбор хитбокса, настройка скорости прицела, игнор списка друзей и функция No Recoil для стрельбы без отдачи. ESP реализован на высшем уровне — отображает игроков, учёных, военных NPC и другие объекты с возможностью тонкой настройки дистанции и цвета. Поддерживаются ВХ в виде Chams для подсветки моделей игроков и рук, а также продвинутая система Loot ESP с фильтрацией предметов по категориям. Помимо этого, Bleak External включает богатый набор misc-функций: удаление текстур построек, Spider-Man-режим, SpeedHack, ZoomHack и многое другое. Bleak External — это мощный инструмент для игроков Rust, которые ценят стабильность, функциональность и уверенность в каждом рейде.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Aim Key - кнопка активации аима
- Aim Type - вид работы аимбота
- Silent Aim - пули достигают цель в области аима без движения прицела
- Vector Aim - ествественный вид аима похожий на поведение человека (легит)
- Prediction - предсказывает траекторию движения цели
- Draw FOV - показать рабочую область аимбота в виде окружности
- Aim Line - показывать линию цели в области аима
- Visible Check - аим срабатывает только на игроков в поле зрения
- FOV - область действия аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота (Vector Aim)
- Ignore Targets - аим будет игнорировать выбранные цели (Sleepers, NPC, Squad, Friends)
- Bones - выбор кости для аимбота (голова, тело, ноги, ближайшая кость к прицелу)
- No Recoil - отключение отдачи при стрельбе
- Rapid Fire - высокая скорострельность с полу-автоматического оружия
- Fast Bullets - очень высокая скорость пуль на любом оружии
- Instant Eoka - выстрел из самопала с первого раза
- Automatic - автоматический режим стрельбы для семи-рифл ганов
Visuals (WH/ESP)
- Box - ВХ в виде коробок (боксов)
- Box Type - тип боксов (углы, полные)
- Skeleton - отображает скелет на модели игроков
- Name - показывать ники игроков
- Distance - расстояние до игроков в метрах
- Weapon - текущий ган в руках игроков
- Hotbar - показать быстрые слоты других игроков
- Wear - показать одетую броню других игроков
- Out of FOV - показывать направление врагов вне поле зрения в виде полосок
- Flags - отмечает игроков у которых есть С4 или Сочель
- Player Chams - полное закрашивание модели в разные материалы (7+ видов чамсов)
- Hand Chams - закрашивание рук вашего персонажа (6+ видов чамсов)
- Show NPC - показывать ученых, военных и прочих NPC
- Show Sleepers - показывать спящих игроков
- Max Distance - дальность работы ЕСП
World ESP (ВХ Ресурсы и Объекты)
- Каменная руда
- Серная руда
- Металл руда
- Конопля
- Автоматические турели
- Патруль вертолет
- Припасы с самолета
- Животные
- Ган Трапы
- Тела убитых
- Миникоптеры
- Военные ящики
- Обычные ящики
- Базовые ящики
- Красные металлические ящики (тулбокс)
- Чинук вертолет
- Max Distance - дальность работы World ESP
Items ESP (ВХ Предметы)
- Выкинутые на землю предметы
- Оружие
- Ресурсы
- Еда
- Инструменты
- Боеприпасы
- Медицина
- Другие предметы
- Category Distance - установить дальность работы ЕСП для каждой категории предметов
Exploits (Взлом)
- Spiderman - станьте человеком-пауком (ползать по стенам)
- Speedhack - высокая скорость передвижения
- Aspect Ratio - поменять соотношение сторон экрана
- Remove Layers - отключить некоторые слои текстур у построек игроков
- Zoom - значительное увеличение без оптики (зумхак)
- FOV Changer - изменить поле зрения
- Remove Iron Sight - убрать яркую точку у мушки оружия
- Remove Sway - отключить анимацию тряски
- Remove Lower - оружие не убирается под себя (без анимации)
- Remove Bob - убрать покачивание оружия
Другие функции Bleak Rust
- Add Friend - список друзей в чите (аим будет игнорировать этих игроков)
- Battle Mode - отключить весь ВХ кроме игроков
- Radar - радар показывающий всех игроков
- Crosshair - статичный прицел по центру экрана
- Custom Colors - возможность задать свои цвета для ESP-элементов
- Custom Sky Color - позволяет изменить цвет неба
- Custom Time - изменить время суток
- Show Icons - показывать иконки возле названия предметов
- Search - поиск параметров в поисковой строке
- Risk Marker - показывает метку возле риск-функций
- StreamProof - частичная защита от записи, некоторые ЕСП элементы не видны на скриншотах, видео и стримах
