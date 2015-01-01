Информация о чите

Встречайте Bleak External — современный и мощный чит для Rust, объединяющий в себе стиль, гибкость и надёжность. Программа выполнена в минималистичном и приятном интерфейсе, который легко настраивается под любые предпочтения. В арсенале Bleak — два типа аимбота для разных стилей игры: Silent Aim, позволяющий поражать цели без движения прицела, и Vector Aim, создающий максимально легитное и естественное наведение. Для тонкой настройки доступен выбор хитбокса, настройка скорости прицела, игнор списка друзей и функция No Recoil для стрельбы без отдачи. ESP реализован на высшем уровне — отображает игроков, учёных, военных NPC и другие объекты с возможностью тонкой настройки дистанции и цвета. Поддерживаются ВХ в виде Chams для подсветки моделей игроков и рук, а также продвинутая система Loot ESP с фильтрацией предметов по категориям. Помимо этого, Bleak External включает богатый набор misc-функций: удаление текстур построек, Spider-Man-режим, SpeedHack, ZoomHack и многое другое. Bleak External — это мощный инструмент для игроков Rust, которые ценят стабильность, функциональность и уверенность в каждом рейде.