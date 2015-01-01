На этой странице представлена инструкция к читу Bleak для игры Rust.
Руководство по использованию ПО Bleak
Подробное описание процесса активации ключа и запуска продуктов Bleak:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Для запуска и использования чита вам понадобится ПО от Steelseries, скачать его можно по этой ссылке. Вам также понадобится зарегистрироваться в этой программе. После перейдите в Настройки - Общие - Включите Sonar. Далее перейдите в Настройки - Sonar - Горячие Клавиши - Ведущий элемент. Назначьте клавишу F7 для "Ведущий элемент - Громче". Эту клавишу нужно будет нажимать перед инжектом.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Bleak работать не будет.
- Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
- Поместите лоадер на флешку. Это нужно для вашей безопасности. Запуск лоадера возможен только с флешки.
- Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ.
- Во время запуска появится всплывающее окно, которое предложит вам использовать спуфер. Нажмите "Да", если хотите использовать встроенный в чит HWID-Spoofer.
- Ждите появления консоли с надписью "Waiting for Game".
- Вытаскивайте флешку из вашего ПК и запускайте игру.
- Дождитесь полной загрузки главного меню игры. В консоли должна появиться надпись "Press F7".
- Нажмите клавишу F7 и немного подождите. Через некоторое время перед вами появится меню чита Bleak.
- Чит успешно запущен. Удачной игры!
Далее меню софта открывается/закрывается клавишей Insert.
Замечания по работе HWID спуфера:
- Если к софту для вашей игры прилагается спуфер, то вы увидите соответствующую опцию при запуске чита.
- Для наиболее гарантированного обхода имеющегося HWID бана рекомендуется переустановить Windows с полным форматированием всех дисков.
Видео с запуском
Скоро здесь появится видео-инструкция.
Возможные проблемы и способы их решения.
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.
- Если при запуске лоадера появляется ошибка "Run Steelseries" - нужно запустить ПО Steelseries от имени администратора.
- Если вы наблюдаете лаги в меню чита - понизьте настройки графики в игре.
- Если ESP сильно отстаёт и лагает - включите вертикальную синхронизацию и снизьте настройки графики игры.
- Если Аимбот криво работает - попробуйте перебиндить его на M4/M5 (боковые клавиши мыши).
сли возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Раст.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!