На этой странице представлена инструкция к читу Bleak для игры Rust.

Руководство по использованию ПО Bleak

Подробное описание процесса активации ключа и запуска продуктов Bleak:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Для запуска и использования чита вам понадобится ПО от Steelseries, скачать его можно по этой ссылке. Вам также понадобится зарегистрироваться в этой программе. После перейдите в Настройки - Общие - Включите Sonar. Далее перейдите в Настройки - Sonar - Горячие Клавиши - Ведущий элемент. Назначьте клавишу F7 для "Ведущий элемент - Громче". Эту клавишу нужно будет нажимать перед инжектом.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Bleak работать не будет.
  3. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
  4. Поместите лоадер на флешку. Это нужно для вашей безопасности. Запуск лоадера возможен только с флешки.
  5. Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ.
  6. Во время запуска появится всплывающее окно, которое предложит вам использовать спуфер. Нажмите "Да", если хотите использовать встроенный в чит HWID-Spoofer.
  7. Ждите появления консоли с надписью "Waiting for Game".
  8. Вытаскивайте флешку из вашего ПК и запускайте игру.
  9. Дождитесь полной загрузки главного меню игры. В консоли должна появиться надпись "Press F7".
  10. Нажмите клавишу F7 и немного подождите. Через некоторое время перед вами появится меню чита Bleak.
  11. Чит успешно запущен. Удачной игры!

Далее меню софта открывается/закрывается клавишей Insert.

Замечания по работе HWID спуфера:

Видео с запуском

Скоро здесь появится видео-инструкция.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

