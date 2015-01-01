На этой странице представлена инструкция к читу Bleak для игры Rust.

Руководство по использованию ПО Bleak

Подробное описание процесса активации ключа и запуска продуктов Bleak:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Для запуска и использования чита вам понадобится ПО от Steelseries, скачать его можно по этой ссылке. Вам также понадобится зарегистрироваться в этой программе. После перейдите в Настройки - Общие - Включите Sonar. Далее перейдите в Настройки - Sonar - Горячие Клавиши - Ведущий элемент. Назначьте клавишу F7 для "Ведущий элемент - Громче". Эту клавишу нужно будет нажимать перед инжектом.

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Bleak работать не будет. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Поместите лоадер на флешку. Это нужно для вашей безопасности. Запуск лоадера возможен только с флешки. Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ. Во время запуска появится всплывающее окно, которое предложит вам использовать спуфер. Нажмите "Да", если хотите использовать встроенный в чит HWID-Spoofer. Ждите появления консоли с надписью "Waiting for Game". Вытаскивайте флешку из вашего ПК и запускайте игру. Дождитесь полной загрузки главного меню игры. В консоли должна появиться надпись "Press F7". Нажмите клавишу F7 и немного подождите. Через некоторое время перед вами появится меню чита Bleak. Чит успешно запущен. Удачной игры!

Далее меню софта открывается/закрывается клавишей Insert.

Замечания по работе HWID спуфера:

Если к софту для вашей игры прилагается спуфер, то вы увидите соответствующую опцию при запуске чита.

Для наиболее гарантированного обхода имеющегося HWID бана рекомендуется переустановить Windows с полным форматированием всех дисков.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если при запуске лоадера появляется ошибка " Run Steelseries " - нужно запустить ПО Steelseries от имени администратора.

" - нужно запустить ПО Steelseries от имени администратора. Если вы наблюдаете лаги в меню чита - понизьте настройки графики в игре.

Если ESP сильно отстаёт и лагает - включите вертикальную синхронизацию и снизьте настройки графики игры.

Если Аимбот криво работает - попробуйте перебиндить его на M4/M5 (боковые клавиши мыши).

