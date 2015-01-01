Информация о чите

Vengeance Full — один из самых функциональных приватных читов для Rust, предлагающий полный контроль над PvP, рейдами и миром. Включает легитные и рейдж-фичи, мощный ESP и уникальные инструменты. В арсенале два типа аимбота: Vector Aim для естественного наведения и Silent Aim для точных попаданий без движения прицела. Поддерживаются выбор костей, визуализация зоны аима и дополнительные индикаторы. ESP показывает игроков, NPC, спящих персонажей, оружие, дистанцию и ники. Есть упрощённый режим для повышения производительности и мощный World ESP для ресурсов, животных, транспорта, ловушек, построек, контейнеров и трупов с лутом. Ключевая особенность — 2D-радар (MapHack), отображающий игроков и рельеф карты. Также доступны Fast Loot, Instant EOKA, No Spread, Spiderman, Debug Camera, Remove Layers, Zoom, FOV Changer и другие функции. Есть опциональная Stream-Proof защита, система конфигов, бинды, визуальные индикаторы, SafeMode для популярных серверов и снижение риска репортов. Vengeance Full предоставляет максимальные возможности для Rust.