Vengeance Full — один из самых функциональных приватных читов для Rust, предлагающий полный контроль над PvP, рейдами и миром. Включает легитные и рейдж-фичи, мощный ESP и уникальные инструменты. В арсенале два типа аимбота: Vector Aim для естественного наведения и Silent Aim для точных попаданий без движения прицела. Поддерживаются выбор костей, визуализация зоны аима и дополнительные индикаторы. ESP показывает игроков, NPC, спящих персонажей, оружие, дистанцию и ники. Есть упрощённый режим для повышения производительности и мощный World ESP для ресурсов, животных, транспорта, ловушек, построек, контейнеров и трупов с лутом. Ключевая особенность — 2D-радар (MapHack), отображающий игроков и рельеф карты. Также доступны Fast Loot, Instant EOKA, No Spread, Spiderman, Debug Camera, Remove Layers, Zoom, FOV Changer и другие функции. Есть опциональная Stream-Proof защита, система конфигов, бинды, визуальные индикаторы, SafeMode для популярных серверов и снижение риска репортов. Vengeance Full предоставляет максимальные возможности для Rust.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Vector Aim - естественное наведение с движением прицела к цели
- Silent Aim – аимбот попадает в цель в радиусе FOV без движений прицела
- Silent Aim Key – клавиша активации Silent Aimbot
- Vector Aim Key – клавиша активации аимбота
- Silent Line – отображает линию к цели при работе сайлент аимбота
- Crosshair – включает дополнительный прицел в центре экрана
- Teammate – разрешает работу аимбота по союзникам
- Smoothing – плавность наведения для векторного аима (чем выше значение, тем мягче аим)
- FOV – радиус зоны захвата цели вокруг прицела
- FOV Show – отображает зону аима в виде круга или квадрата
- Bones – выбор костей для аимбота (голова, шея, грудь, таз)
Players & NPC ESP (ВХ)
- Players – отображает игроков сквозь стены
- NPC – отображает NPC на экране
- Box – обводить игроков и ботов в боксы
- Box Thickness – толщина обводки боксов
- Skeleton – ВХ в виде скелетов игроков
- Head Sphere – отображает сферу на голове игроков
- Names – показывает ник игрока
- Distance – отображает дистанцию до игрока
- Weapons – показывает оружие в руках игрока
- Sleepers – отображает спящих игроков
- Player Info Main – упрощённый вывод информации об игроках для повышения FPS
- ESP Preview – окно предпросмотра установленных настроек в меню
Эксплойты
- Admin Flag – включает флаг администратора сервера
- Fast Loot – ускоряет лутание контейнеров
- Omni – позволяет бежать с оружием на максимальной скорости
- No Recoil – настройка отдачи оружия при стрельбе
- No Spread – настройка разброса пуль при стрельбе
- Spiderman – позволяет забираться на поверхности по стенам
- Bow Educated – улучшает поведение стрельбы из лука
- Instant EOKA – убирает шанс осечки у EOKA
- SuperMelee – увеличивает эффективность ближнего боя
- FOV Changer – изменение поле зрения
- Zoom – настройка зума камеры
- No Animation Weapon – отключает анимации оружия
- Debug Camera – режим свободного полета камеры
- Trailer Lines – отображает линии движения объектов в игровом мире
- HotBar Item – показывает предметы (оружие, медикаменты) на поясе других игроков
- Remove Layers – скрывает слои объектов по нажатию клавиши
- Remove Constructions – скрывает постройки
- Remove Water – скрывает воду
- Remove Terrain – скрывает ландшафт
World ESP (ВХ Окружение)
- Food – отображение еды и съедобных предметов
- Transport – отображение транспорта, включая машины, лодки, миникоптеры, патрульные вертолёты и т.п.
- Important – отображение объектов и контейнеров (аирдроп, лутаемые ящики, трупы с лутом, бочки и т.п.
- Nature – отображение ресурсов и природных объектов (дерево, камень, сера, металл, руда и конопля)
- Animals – отображение животных (медведей, кабанов, волков, оленей, лошадей, куриц и морских животных)
- Trap – отображение ловушек и защитных объектов (турели, гантрапы, капканы, огнемётные турели и т.п.)
- House – отображение построек и размещаемых объектов (шкафы, верстаки, печи, торговые автоматиы и ящики)
- World ESP Colors – возможность кастомизации цветов для категорий отображаемых объектов
- Icons – отображает иконки в зависимости от объекта
Другие возможности Vengeance Rust Full
- MapHack – полноценная мини-карта на экране с отображением игроков и рельефа карты
- Stream-Proof – скрывает визуалы чита на скриншотах, видео и стримах
- Reload Indicator – отображает индикатор перезарядки
- Fly Indicator – отображает индикатор полёта
- SafeMode (Facepunch / Rustopia) – включает безопасный режим для указанных серверов Фейспанч и Растопия
- Tod Sky Changer – изменяет время суток и небо
- Disable Tod Sky – полностью отключает рендеринг неба для увеличения FPS
- Stars – регулирует видимсть звёзд на небе
- Bright Ambient – повышает общую яркость окружения
- Configs – удобный конфигуратор настроек с разными профилями (сохранить, загрузить)
- Custom ESP Colors – возможность кастомизировать ESP цвета
- Binds – возможность использовать некоторые фичи по нажатию хоткеев (например, Debug Camera или Remove Layers)
