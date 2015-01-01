Vengeance Full для Rust (Вендженс Раст)

Информация о чите

Vengeance Full — один из самых функциональных приватных читов для Rust, предлагающий полный контроль над PvP, рейдами и миром. Включает легитные и рейдж-фичи, мощный ESP и уникальные инструменты. В арсенале два типа аимбота: Vector Aim для естественного наведения и Silent Aim для точных попаданий без движения прицела. Поддерживаются выбор костей, визуализация зоны аима и дополнительные индикаторы. ESP  показывает игроков, NPC, спящих персонажей, оружие, дистанцию и ники. Есть упрощённый режим для повышения производительности и мощный World ESP для ресурсов, животных, транспорта, ловушек, построек, контейнеров и трупов с лутом. Ключевая особенность — 2D-радар (MapHack), отображающий игроков и рельеф карты. Также доступны Fast Loot, Instant EOKA, No Spread, Spiderman, Debug Camera, Remove Layers, Zoom, FOV Changer и другие функции. Есть опциональная Stream-Proof защита, система конфигов, бинды, визуальные индикаторы, SafeMode для популярных серверов и снижение риска репортов. Vengeance Full предоставляет максимальные возможности для Rust.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Vector Aim - естественное наведение с движением прицела к цели
  • Silent Aim – аимбот попадает в цель в радиусе FOV без движений прицела
  • Silent Aim Key – клавиша активации Silent Aimbot
  • Vector Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Silent Line – отображает линию к цели при работе сайлент аимбота
  • Crosshair – включает дополнительный прицел в центре экрана
  • Teammate – разрешает работу аимбота по союзникам
  • Smoothing – плавность наведения для векторного аима (чем выше значение, тем мягче аим)
  • FOV – радиус зоны захвата цели вокруг прицела
  • FOV Show – отображает зону аима в виде круга или квадрата
  • Bones – выбор костей для аимбота (голова, шея, грудь, таз)

Players & NPC ESP (ВХ)

  • Players – отображает игроков сквозь стены
  • NPC – отображает NPC на экране
  • Box – обводить игроков и ботов в боксы
  • Box Thickness – толщина обводки боксов
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов игроков
  • Head Sphere – отображает сферу на голове игроков
  • Names – показывает ник игрока
  • Distance – отображает дистанцию до игрока
  • Weapons – показывает оружие в руках игрока
  • Sleepers – отображает спящих игроков
  • Player Info Main – упрощённый вывод информации об игроках для повышения FPS
  • ESP Preview – окно предпросмотра установленных настроек в меню

Эксплойты

  • Admin Flag – включает флаг администратора сервера
  • Fast Loot – ускоряет лутание контейнеров
  • Omni – позволяет бежать с оружием на максимальной скорости
  • No Recoil – настройка отдачи оружия при стрельбе
  • No Spread – настройка разброса пуль при стрельбе
  • Spiderman – позволяет забираться на поверхности по стенам
  • Bow Educated – улучшает поведение стрельбы из лука
  • Instant EOKA – убирает шанс осечки у EOKA
  • SuperMelee – увеличивает эффективность ближнего боя
  • FOV Changer – изменение поле зрения
  • Zoom – настройка зума камеры
  • No Animation Weapon – отключает анимации оружия
  • Debug Camera – режим свободного полета камеры
  • Trailer Lines – отображает линии движения объектов в игровом мире
  • HotBar Item – показывает предметы (оружие, медикаменты) на поясе других игроков
  • Remove Layers – скрывает слои объектов по нажатию клавиши
  • Remove Constructions – скрывает постройки
  • Remove Water – скрывает воду
  • Remove Terrain – скрывает ландшафт

World ESP (ВХ Окружение)

  • Food – отображение еды и съедобных предметов
  • Transport – отображение транспорта, включая машины, лодки, миникоптеры, патрульные вертолёты и т.п.
  • Important – отображение объектов и контейнеров (аирдроп, лутаемые ящики, трупы с лутом, бочки и т.п.
  • Nature – отображение ресурсов и природных объектов (дерево, камень, сера, металл, руда и конопля)
  • Animals – отображение животных (медведей, кабанов, волков, оленей, лошадей, куриц и морских животных)
  • Trap – отображение ловушек и защитных объектов (турели, гантрапы, капканы, огнемётные турели и т.п.)
  • House – отображение построек и размещаемых объектов (шкафы, верстаки, печи, торговые автоматиы и ящики)
  • World ESP Colors – возможность кастомизации цветов для категорий отображаемых объектов
  • Icons – отображает иконки в зависимости от объекта

Другие возможности Vengeance Rust Full

  • MapHack – полноценная мини-карта на экране с отображением игроков и рельефа карты
  • Stream-Proof – скрывает визуалы чита на скриншотах, видео и стримах
  • Reload Indicator – отображает индикатор перезарядки
  • Fly Indicator – отображает индикатор полёта
  • SafeMode (Facepunch / Rustopia) – включает безопасный режим для указанных серверов Фейспанч и Растопия
  • Tod Sky Changer – изменяет время суток и небо
  • Disable Tod Sky – полностью отключает рендеринг неба для увеличения FPS
  • Stars – регулирует видимсть звёзд на небе
  • Bright Ambient – повышает общую яркость окружения
  • Configs – удобный конфигуратор настроек с разными профилями (сохранить, загрузить)
  • Custom ESP Colors – возможность кастомизировать ESP цвета
  • Binds – возможность использовать некоторые фичи по нажатию хоткеев (например, Debug Camera или Remove Layers)

