На этой странице расположена инструкция к следующему ПО: Vengeance Rust Full, Vengeance Rust Lite, Salamander Rust, Vengeance Fortnite.
Гайд по использованию софтов
Пошаговая инструкция по запуску читов Vengeance:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом и ссылкой на данную инструкцию.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте в лоадер свой ключ и нажмите Enter.
- Программа начнёт подготовку к запуску.
- После небольшой загрузки, если всё в порядке, лоадер закроется и ваша игра откроется автоматически.
- После открытия игры подождите примерно минуту в главном меню. Перед вами появится меню чита.
- Чит Vengeace успешно запущен!
Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Правый Shift.
Видео c демонстрацией запуска
FAQ по решению известных проблем
Распространённые проблемы и способы их решения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
- Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.
- Убедитесь, что у вас установлен режим экрана "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный)" в настройках игры.
