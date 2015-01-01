На этой странице расположена инструкция к следующему ПО: Vengeance Rust Full, Vengeance Rust Lite, Salamander Rust, Vengeance Fortnite.

Гайд по использованию софтов

Пошаговая инструкция по запуску читов Vengeance:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры. Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом и ссылкой на данную инструкцию. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте в лоадер свой ключ и нажмите Enter. Программа начнёт подготовку к запуску. После небольшой загрузки, если всё в порядке, лоадер закроется и ваша игра откроется автоматически. После открытия игры подождите примерно минуту в главном меню. Перед вами появится меню чита. Чит Vengeace успешно запущен!

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Правый Shift.

Видео c демонстрацией запуска

FAQ по решению известных проблем

Распространённые проблемы и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Убедитесь, что у вас установлен режим экрана "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный)" в настройках игры.

