Пользовательское руководство к софтам Vengeance (Guide)

На этой странице расположена инструкция к следующему ПО: Vengeance Rust Full, Vengeance Rust Lite, Salamander Rust, Vengeance Fortnite.

Гайд по использованию софтов

Пошаговая инструкция по запуску читов Vengeance:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
  3. Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом и ссылкой на данную инструкцию.
  4. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  5. Вставьте в лоадер свой ключ и нажмите Enter.
  6. Программа начнёт подготовку к запуску. 
  7. После небольшой загрузки, если всё в порядке, лоадер закроется и ваша игра откроется автоматически.
  8. После открытия игры подождите примерно минуту в главном меню. Перед вами появится меню чита.
  9. Чит Vengeace успешно запущен!

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Правый Shift

Видео c демонстрацией запуска

Скоро здесь появится видео.

FAQ по решению известных проблем

Распространённые проблемы и способы их решения:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
