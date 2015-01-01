Vengeance для Fortnite (Вендженс Фортнайт)
Информация о чите
Vengeance — это мощный и гибкий приватный софт для Fortnite, созданный для уверенной игры в рейтинге и пабликах. Решение сочетает аккуратный аимбот и информативный ESP, позволяя полностью контролировать ситуацию в каждом матче. Аимбот работает по удержанию клавиши и поддерживает выбор костей (голова, шея, корпус или случайный режим), настройку FOV и плавности наведения. Доступна проверка видимости целей, что делает стрельбу более естественной. Зону захвата можно отображать в виде круга или прямоугольника, а встроенный прицел помогает точнее контролировать центр экрана. Players ESP предоставляет расширенную информацию о противниках: боксы, ники, дистанцию, скелет, здоровье, оружие в руках, количество убийств, ранг и даже платформу игрока. Visible Check позволяет различать открытые и скрытые цели, а снэплайны облегчает наведение в динамичных перестрелках. Дополнительно реализована гибкая кастомизация цветов ESP, SpeedHack для изменения скорости передвижения и система конфигов с сохранением и загрузкой настроек. Vengeance — это баланс функциональности, удобства и контроля в Fortnite.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Aimbot (Аимбот)
- Aim Enable – включает работу аимбота
- Aim Key – клавиша активации аима (работает при удержании)
- Aim FOV – размер зоны захвата цели
- Aim Bone – выбор костей для прицеливания аимботом (голова, шея, корпус, случайно)
- Visible Check – аим наводится только по видимым целям
- Crosshair – статичный прицел в центре экрана
- Smooth – плавность наведения, регулирует скорость и мягкость движения прицела
- FOV Type – режим отображаемого FOV для аимбота
- Circle – круглая зона FOV
- Rect – прямоугольная зона FOV
Players ESP (ВХ)
- Box – отображение игроков с помощью боксов (коробок)
- Box Type – тип 2D бокса (Full, None)
- Visible Check – отображение ESP только для видимых целей
- Names – отображение никнеймов
- Skeleton – отображение ВХ скелет игрока
- Distance – дистанция до цели в метрах
- Health Bar – показываеть уровень здоровья в виде полоски
- Weapons – оружие в руках
- Kills – количество совершенных убийств игроков
- Rank – ранг игрока
- Platform – платформа игрока (ПК, консоли, смартфон)
- Snapline – ВХ линии от центра экрана к цели
Другие фичи Vengeance Fortnite
- ESP Preview – окно с предпросмотром выставленных настроек ЕСП
- ESP Colors – возможность гибко кастомизировать цвета ESP (боксы, ники, кости и т.п.)
- SpeedHack – изменение скорости передвижения
- Config List – список конфигов с настройками чита
- Save – сохранить текущие настройки в выбранный конфиг
- Load – загрузить выбранный конфиг из списка
