Информация о чите

Vengeance — это мощный и гибкий приватный софт для Fortnite, созданный для уверенной игры в рейтинге и пабликах. Решение сочетает аккуратный аимбот и информативный ESP, позволяя полностью контролировать ситуацию в каждом матче. Аимбот работает по удержанию клавиши и поддерживает выбор костей (голова, шея, корпус или случайный режим), настройку FOV и плавности наведения. Доступна проверка видимости целей, что делает стрельбу более естественной. Зону захвата можно отображать в виде круга или прямоугольника, а встроенный прицел помогает точнее контролировать центр экрана. Players ESP предоставляет расширенную информацию о противниках: боксы, ники, дистанцию, скелет, здоровье, оружие в руках, количество убийств, ранг и даже платформу игрока. Visible Check позволяет различать открытые и скрытые цели, а снэплайны облегчает наведение в динамичных перестрелках. Дополнительно реализована гибкая кастомизация цветов ESP, SpeedHack для изменения скорости передвижения и система конфигов с сохранением и загрузкой настроек. Vengeance — это баланс функциональности, удобства и контроля в Fortnite.