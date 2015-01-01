Купить COVCHEG для Fortnite (Ковчег Фортнайт)
Информация о чите
Представляем новинку в нашем магазине — COVCHEG для Fortnite. Это приватное решение создано для игроков, которые ценят простоту, стабильность и высокий уровень безопасности. В его основе только проверенные визуальные функции ESP: аккуратные боксы, скелетон и отображение дистанции. Такой набор позволит держать противников на контроле, предугадывать их действия и действовать на шаг впереди. Особого внимания заслуживает минималистичное меню, которое позволяет быстро и удобно настраивать все элементы под себя. Вам не придётся тратить время на сложные параметры — всё интуитивно и доступно. За счёт отсутствия лишних модулей COVCHEG работает максимально чисто и легитно, а риск блокировки сводится практически к нулю. Если вы ищете надёжный инструмент для спокойной и уверенной игры в Fortnite, то COVCHEG станет отличным выбором. Отличное сочетание безопасности, удобства и функциональности делает его по-настоящему выгодным решением.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Epic Games
Wallhack / ESP (ВХ)
- Enabled - включить/выключить ESP (ВХ)
- Draw BOX - включить ВХ в виде боксов (коробок)
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Max Distance - дальность работы ВХ
