Купить Arcane Fortnite (Аркейн Фортнайт)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию чит Arcane — мощное и надёжное решение для игры Fortnite. Этот приватный софт предлагает широкий функционал и при этом отличается высокой степенью безопасности, что делает его отличным выбором как для легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Внутри вы найдёте мощный аимбот с гибкой настройкой, позволяющий подстроить поведение прицела под ваш стиль игры. Также в наличии полноценный ESP: отображение игроков, информации о них (здоровье, расстояние, оружие и т.д.), а также Loot ESP — для визуализации сундуков, оружия и других ценных предметов на карте. Управление всеми функциями осуществляется через стильное и удобное меню, где всё расположено интуитивно понятно. Arcane стабильно работает в статусе UNDETECTED, и уже длительное время сохраняет высокий уровень защиты от античита. Если вы ищете надёжный, безопасный и гибкий чит для Фортнайт — Аркейн станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Аимбот (АИМ)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Aim Key - бинд для активации аима
- Weapon Type (Pistol, SMG, Rifle, Shotgun, Sniper) - разные настройки аима для разных типов оружия
- Targets (Knocked, BOT, Team) - выбор целей для аимбота
- Bone (Head, Neck, Body, Legs) - выбор частей тела для аима
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- FOV - размер рабочей области для аимбота
- Draw FOV - показывать область работы аима в виде окружности на экране
- Distance - макс дальность работы аима
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- Visible Check - аим будет выбирать только цели в прямой видимости
- Prediction - предугадывание траекторий движения врагов
ВХ
- Players ESP - ВХ для показа игроков и информации о них
- 2D Boxes - ЕСП в виде 2Д коробок
- Line - ВХ в виде линий
- Skeleton - ЕСП в виде скелетов
- Weapon - оружие в руках у противников
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Nickname - имена игроков
- Platform - платформа цели (PC, PlayStation, XBOX, Nintendo и тд.)
- View Line - направление взгляда персонажа
- Is In Vehicle - помечать, если персонаж в транспорте
- Knocked - показывать нокнутых врагов
- Visible Check - разные цвета для целей за стеной и в прямой видимости
- Hide Bot - скрыть ИИ ботов
- Show Team - показывать союзников
- Max Distance - дальность ЕСП
Loot ESP
- Items ESP - включить ЕСП для показа лута
- Distance - расстояние до отображаемых предметов
- Name - названия отображаемых объектов
- Rarity (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Mystic) - редкость предметов и фильтры по редкости
- Max Distance - дальность работы ЛУТ ЕСП
- Chests - показывать контейнеры с лутом
- Ammo Box - показывать коробки с боеприпасами
- Machine Redux - вендинговые автоматы
- Vehicle - транспортные средства
- Zipline - зиплайны
Misc (Другие Функции Arcane Fortnite)
- Battle Mode - в боевом режиме скрывается весь ЕСП кроме игроков
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Arrows - стрелки в направлении целей вне поля зрения камеры
- Configs - в аркейн фортнайт вы можете сохранять и загружать свои настройки чита
- Language - меню Arcane Fortnite доступно на 3 языках: русском, английском и китайском
- StreamProof - чит полностью невидим при записи видео, скриншотах и трансляциях
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