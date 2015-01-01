Купить Arcane Fortnite (Аркейн Фортнайт)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию чит Arcane — мощное и надёжное решение для игры Fortnite. Этот приватный софт предлагает широкий функционал и при этом отличается высокой степенью безопасности, что делает его отличным выбором как для легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Внутри вы найдёте мощный аимбот с гибкой настройкой, позволяющий подстроить поведение прицела под ваш стиль игры. Также в наличии полноценный ESP: отображение игроков, информации о них (здоровье, расстояние, оружие и т.д.), а также Loot ESP — для визуализации сундуков, оружия и других ценных предметов на карте. Управление всеми функциями осуществляется через стильное и удобное меню, где всё расположено интуитивно понятно. Arcane стабильно работает в статусе UNDETECTED, и уже длительное время сохраняет высокий уровень защиты от античита. Если вы ищете надёжный, безопасный и гибкий чит для Фортнайт Аркейн станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)
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Аимбот (АИМ)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Aim Key - бинд для активации аима
  • Weapon Type (Pistol, SMG, Rifle, Shotgun, Sniper) - разные настройки аима для разных типов оружия
  • Targets (Knocked, BOT, Team) - выбор целей для аимбота
  • Bone (Head, Neck, Body, Legs) - выбор частей тела для аима
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • FOV - размер рабочей области для аимбота
  • Draw FOV - показывать область работы аима в виде окружности на экране
  • Distance - макс дальность работы аима
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • Visible Check - аим будет выбирать только цели в прямой видимости
  • Prediction - предугадывание траекторий движения врагов

ВХ

  • Players ESP - ВХ для показа игроков и информации о них
  • 2D Boxes - ЕСП в виде 2Д коробок
  • Line - ВХ в виде линий
  • Skeleton - ЕСП в виде скелетов
  • Weapon - оружие в руках у противников
  • Distance - расстояние до целей ЕСП
  • Nickname - имена игроков
  • Platform - платформа цели (PC, PlayStation, XBOX, Nintendo и тд.)
  • View Line - направление взгляда персонажа
  • Is In Vehicle - помечать, если персонаж в транспорте
  • Knocked - показывать нокнутых врагов
  • Visible Check - разные цвета для целей за стеной и в прямой видимости
  • Hide Bot - скрыть ИИ ботов
  • Show Team - показывать союзников
  • Max Distance - дальность ЕСП

Loot ESP

  • Items ESP - включить ЕСП для показа лута
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Rarity (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Mystic) - редкость предметов и фильтры по редкости
  • Max Distance - дальность работы ЛУТ ЕСП
  • Chests - показывать контейнеры с лутом
  • Ammo Box - показывать коробки с боеприпасами
  • Machine Redux - вендинговые автоматы
  • Vehicle - транспортные средства
  • Zipline - зиплайны

Misc (Другие Функции Arcane Fortnite)

  • Battle Mode - в боевом режиме скрывается весь ЕСП кроме игроков
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Arrows - стрелки в направлении целей вне поля зрения камеры
  • Configs - в аркейн фортнайт вы можете сохранять и загружать свои настройки чита
  • Language - меню Arcane Fortnite доступно на 3 языках: русском, английском и китайском
  • StreamProof - чит полностью невидим при записи видео, скриншотах и трансляциях

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