Unnamed Internal для Fortnite (Unnamedtech Фортнайт)

Информация о чите

Unnamed Internal для Fortnite — функциональное internal-решение от проверенного разработчика, ориентированное на стабильную и комфортную игру. Софт сочетает мощный Aimbot с гибкой системой настройки и информативный ESP, позволяющий контролировать ситуацию на карте без лишней перегрузки экрана. Благодаря большому количеству параметров каждый игрок сможет легко адаптировать меню под собственный стиль игры — от максимально легитной игры до более агрессивных пресетов. Помимо помощи в стрельбе, мод-меню отображает игроков, ботов, оружие, контейнеры, патроны и лут с настройкой дистанции и фильтрацией объектов. Дополнительно доступны Player Chams, Bot Chams, изменение FOV, поддержка игровых контроллеров и множество параметров персонализации, делающих использование чита максимально удобным.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)
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Aimbot (Аимбот)

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Visible Only – наводится только на видимые цели (вне укрытий)
  • Ignore Knocked – аим игнорирует нокнутых противников
  • Ignore BOT – аим игнорирует ботов
  • Draw FOV – отображает область работы аимбота
  • Target Line – отображает линию до текущей цели
  • Key Bind – назначает клавишу активации аимбота
  • Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота
  • Filter – позволяет выбрать приоритет поиска целей
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения
  • Controller – включает поддержку игрового контроллера
  • FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
  • Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
  • Speed – регулирует скорость наведения (настраивается)
  • Stickiness – регулирует силу удержания прицела на цели (настраивается)
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота

Player ESP (ВХ Игроки)

  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Head Circle – отображает окружность головы игроков
  • View Direction – отображает направление взгляда игроков
  • OOF Arrow – отображает указатели на игроков за пределами экрана
  • Name – отображает игровые ники игроков
  • Rank – отображает ранг игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Platform – отображает игровую платформу игроков
  • Kill Score – отображает количество убийств игроков
  • Team Index – отображает идентификатор команды игрока
  • Is Knocked – отображает нокнутых игроков
  • Weapon Name – отображает используемое оружие игроков
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков

Bot ESP (ВХ Боты)

  • Skeleton – отображает скелет ботов
  • Head Circle – отображает окружность головы ботов
  • View Direction – отображает направление взгляда ботов
  • OOF Arrow – отображает указатели на ботов за пределами экрана
  • Name – отображает названия ботов
  • Distance – отображает расстояние до ботов
  • Weapon Name – отображает используемое оружие ботов
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ботов

Pickup ESP (ВХ Лут)

  • Name – отображает названия предметов
  • Distance – отображает расстояние до предметов
  • Rarity – отображает редкость предметов
  • Rarities – позволяет выбрать отображаемые категории редкости
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов

Chest ESP (ВХ Контейнеры)

  • Name – отображает названия контейнеров
  • Distance – отображает расстояние до контейнеров

Ammo Box ESP (ВХ Патроны)

  • Name – отображает ящики с боеприпасами
  • Distance – отображает расстояние до ящиков с боеприпасами
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ящиков с боеприпасами

Другие функции Unnamed Fortnite Internal

  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора
  • Player Chams – подсвечивает модели игроков
  • Bot Chams – подсвечивает модели ботов
  • Self Chams – подсвечивает модель собственного персонажа
  • Stream-Proof – есть защита от демонстрации ЕСП и меню на стримах и записи видео (опционально)
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