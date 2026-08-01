Unnamed Internal для Fortnite (Unnamedtech Фортнайт)
Информация о чите
Unnamed Internal для Fortnite — функциональное internal-решение от проверенного разработчика, ориентированное на стабильную и комфортную игру. Софт сочетает мощный Aimbot с гибкой системой настройки и информативный ESP, позволяющий контролировать ситуацию на карте без лишней перегрузки экрана. Благодаря большому количеству параметров каждый игрок сможет легко адаптировать меню под собственный стиль игры — от максимально легитной игры до более агрессивных пресетов. Помимо помощи в стрельбе, мод-меню отображает игроков, ботов, оружие, контейнеры, патроны и лут с настройкой дистанции и фильтрацией объектов. Дополнительно доступны Player Chams, Bot Chams, изменение FOV, поддержка игровых контроллеров и множество параметров персонализации, делающих использование чита максимально удобным.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Aimbot (Аимбот)
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Visible Only – наводится только на видимые цели (вне укрытий)
- Ignore Knocked – аим игнорирует нокнутых противников
- Ignore BOT – аим игнорирует ботов
- Draw FOV – отображает область работы аимбота
- Target Line – отображает линию до текущей цели
- Key Bind – назначает клавишу активации аимбота
- Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота
- Filter – позволяет выбрать приоритет поиска целей
- Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения
- Controller – включает поддержку игрового контроллера
- FOV – позволяет изменить область захвата целей аимботом (настраивается)
- Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
- Speed – регулирует скорость наведения (настраивается)
- Stickiness – регулирует силу удержания прицела на цели (настраивается)
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота
Player ESP (ВХ Игроки)
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Head Circle – отображает окружность головы игроков
- View Direction – отображает направление взгляда игроков
- OOF Arrow – отображает указатели на игроков за пределами экрана
- Name – отображает игровые ники игроков
- Rank – отображает ранг игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Platform – отображает игровую платформу игроков
- Kill Score – отображает количество убийств игроков
- Team Index – отображает идентификатор команды игрока
- Is Knocked – отображает нокнутых игроков
- Weapon Name – отображает используемое оружие игроков
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков
Bot ESP (ВХ Боты)
- Skeleton – отображает скелет ботов
- Head Circle – отображает окружность головы ботов
- View Direction – отображает направление взгляда ботов
- OOF Arrow – отображает указатели на ботов за пределами экрана
- Name – отображает названия ботов
- Distance – отображает расстояние до ботов
- Weapon Name – отображает используемое оружие ботов
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ботов
Pickup ESP (ВХ Лут)
- Name – отображает названия предметов
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Rarity – отображает редкость предметов
- Rarities – позволяет выбрать отображаемые категории редкости
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов
Chest ESP (ВХ Контейнеры)
- Name – отображает названия контейнеров
- Distance – отображает расстояние до контейнеров
Ammo Box ESP (ВХ Патроны)
- Name – отображает ящики с боеприпасами
- Distance – отображает расстояние до ящиков с боеприпасами
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ящиков с боеприпасами
Другие функции Unnamed Fortnite Internal
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора
- Player Chams – подсвечивает модели игроков
- Bot Chams – подсвечивает модели ботов
- Self Chams – подсвечивает модель собственного персонажа
- Stream-Proof – есть защита от демонстрации ЕСП и меню на стримах и записи видео (опционально)
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