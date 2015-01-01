Купить Unnamed для Fortnite (Unnamedtech Фортнайт)
Информация о чите
Встречайте новый чит в магазине Wh-Satano для Fortnite – Unnamed. Этот софт сочетает в себе мощный функционал, гибкие настройки и высокую надежность работы. В арсенале вас ждет удобный аимбот с обширным набором параметров для тонкой кастомизации под ваш стиль игры, а также триггербот с детальной регулировкой, позволяющий максимально автоматизировать атаки. Классический ESP (ВХ) на игроков дает возможность видеть соперников через препятствия и всегда быть на шаг впереди. Для еще большего контроля предусмотрен встроенный радар, позволяющий отслеживать движения врагов в реальном времени. Всё это сопровождается стабильной работой, регулярными обновлениями и низким шансом блокировки, что делает Unnamed надежным выбором для тех, кто ищет баланс между функционалом и безопасностью.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Aim Key - кнопка для активации аимбота
- Gamepad Key - клавиша на джостике для активации аимбота
- Prediction - предсказывать траекторию на дальних дистанциях
- Visible Check - аим будет работать только по видимым целям (вне преград)
- Ignore Knocked - аим будет игнорировать нокнутых игроков
- FOV - область (рабочая зона) действия аимбота вокруг прицела
- Draw FOV - показать зону действия аимбота в виде окружности
- Color FOV - задать свой цвет для окружности аима
- Smooth - плавность наводки аимбота
- Speed - скорость движения аимбота
- Stickiness - степнь фиксации аима на цели
- Bones - часть тела куда будет целиться аимбот
- Target Line - рисует линии до врагов в радиуса аимбота
- Max Distance - расстояние работы аимбота
ВХ на Игроков (WH)
- Enabled - включить/выключить ЕСП (ВХ)
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Name - показывать ники игроков
- OOF Arrows - стрелочки на игроков вне поле зрения
- Box Type - стиль боксов (полные, углы)
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Visible Check - помечать видимых игроков другим цветом
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Head Cirlce - отображать круг вокруг головы игроков
- Ramk - показывать ранг игроков
- Platform - показывать платформу игрока
- Weapon - показывать активное оружие в руках
- Kill Score - отображает счет игрока (убийства)
Триггер-бот (Triggerbot)
- Enabled - включить/выключить авто-выстрел
- Visible Check - триггер будет срабатывать только на видимые цели
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых игроков
- Trigger Key - клавиша для активации триггера
- Gamepad Key - кнопка на джостике для активации триггера
- Bones - хитбокс на котором будет срабатывать триггер
- Tolerance - чувствительность срабатывания триггербота
- Max Distance - максимальное расстояние на котором будет срабатывать триггер
Радар
- Enabled - включить/выключить радар
- Visible Check - видимые цели будут отмечаться другим цветом на радаре
- Position - позволяет перемещать окно радара по экрану
- Dot Size - размер точек с игроками на радаре
- Radar Size - размер окна радара
- Max Distance - дальность работы радара
- Radar Colors - настройка цветов отображения игроков
Другие фичи Unnamed Fortnite
- Configs - система конфигов позволяет сохранять, создавать, удалять и загружать профили с настройками под разные стили игры
- Info - различная системная информация в меню чита для поддержки
- Players Count - выводит количество активных игроков в матче
- Unload Button - кнопка для выгрузки чита из памяти игры
- StreamProof - меню и элементы чита не видны на скринах, видео и стримах
