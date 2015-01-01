Купить Unnamed для Fortnite (Unnamedtech Фортнайт)

Информация о чите

Встречайте новый чит в магазине Wh-Satano для Fortnite – Unnamed. Этот софт сочетает в себе мощный функционал, гибкие настройки и высокую надежность работы. В арсенале вас ждет удобный аимбот с обширным набором параметров для тонкой кастомизации под ваш стиль игры, а также триггербот с детальной регулировкой, позволяющий максимально автоматизировать атаки. Классический ESP (ВХ) на игроков дает возможность видеть соперников через препятствия и всегда быть на шаг впереди. Для еще большего контроля предусмотрен встроенный радар, позволяющий отслеживать движения врагов в реальном времени. Всё это сопровождается стабильной работой, регулярными обновлениями и низким шансом блокировки, что делает Unnamed надежным выбором для тех, кто ищет баланс между функционалом и безопасностью.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - кнопка для активации аимбота
  • Gamepad Key - клавиша на джостике для активации аимбота
  • Prediction - предсказывать траекторию на дальних дистанциях
  • Visible Check - аим будет работать только по видимым целям (вне преград)
  • Ignore Knocked - аим будет игнорировать нокнутых игроков
  • FOV - область (рабочая зона) действия аимбота вокруг прицела
  • Draw FOV - показать зону действия аимбота в виде окружности
  • Color FOV - задать свой цвет для окружности аима
  • Smooth - плавность наводки аимбота
  • Speed - скорость движения аимбота
  • Stickiness - степнь фиксации аима на цели
  • Bones - часть тела куда будет целиться аимбот
  • Target Line - рисует линии до врагов в радиуса аимбота
  • Max Distance - расстояние работы аимбота

ВХ на Игроков (WH)

  • Enabled - включить/выключить ЕСП (ВХ)
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Name - показывать ники игроков
  • OOF Arrows - стрелочки на игроков вне поле зрения
  • Box Type - стиль боксов (полные, углы)
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Visible Check - помечать видимых игроков другим цветом
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Head Cirlce - отображать круг вокруг головы игроков
  • Ramk - показывать ранг игроков
  • Platform - показывать платформу игрока
  • Weapon - показывать активное оружие в руках
  • Kill Score - отображает счет игрока (убийства)

Триггер-бот (Triggerbot)

  • Enabled - включить/выключить авто-выстрел
  • Visible Check - триггер будет срабатывать только на видимые цели
  • Ignore Knocked - игнорировать нокнутых игроков
  • Trigger Key - клавиша для активации триггера
  • Gamepad Key - кнопка на джостике для активации триггера
  • Bones - хитбокс на котором будет срабатывать триггер
  • Tolerance - чувствительность срабатывания триггербота
  • Max Distance - максимальное расстояние на котором будет срабатывать триггер

Радар

  • Enabled - включить/выключить радар
  • Visible Check - видимые цели будут отмечаться другим цветом на радаре
  • Position - позволяет перемещать окно радара по экрану
  • Dot Size - размер точек с игроками на радаре
  • Radar Size - размер окна радара
  • Max Distance - дальность работы радара
  • Radar Colors - настройка цветов отображения игроков

Другие фичи Unnamed Fortnite

  • Configs - система конфигов позволяет сохранять, создавать, удалять и загружать профили с настройками под разные стили игры
  • Info - различная системная информация в меню чита для поддержки
  • Players Count - выводит количество активных игроков в матче
  • Unload Button - кнопка для выгрузки чита из памяти игры
  • StreamProof - меню и элементы чита не видны на скринах, видео и стримах

