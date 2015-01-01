На данной странице вы найдёте гайд по использованию следующих продуктов: Unnamed Delta Force Full, Unnamed Delta Force Chams.
Инструкция по использованию софта
Гайд по запуску продукции unnamed:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard. Данные античиты препятствуют запуску читов.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Для Full версии чита для Delta Force обязательно нужно изменить параметры запуска игры в лаунчере. В правом верхнем углу лаунчера игры кликните по своему профилю, выберите Settings и перейдите во вкладку Launch Command. Введите -d3d11 в поле Launch Command.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Убедитесь, что игра закрыта! Запрещено запускать чит, если игра открыта, это может привести к бану.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в лоадер и нажмите Enter.
- После небольшой загрузки, если всё в порядке, лоадер попросит вас запустить игру.
- На данном этапе нужно открыть игру.
- В главном меню игры перед вами появится меню чита. В Chams версии меню нет.
- Поздравляем! Софт unnamed успешно запущен. Приятной игры.
Меню чита в Delta Force Full открывается/закрывается нажатием клавиши Insert. В Chams версии чита для Delta Force меню отсутствует.
Возможные проблемы и способы их решения.
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.
