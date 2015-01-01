На данной странице вы найдёте гайд по использованию следующих продуктов: Unnamed Delta Force Full, Unnamed Delta Force Chams.

Инструкция по использованию софта

Гайд по запуску продукции unnamed:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard. Данные античиты препятствуют запуску читов.

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Для Full версии чита для Delta Force обязательно нужно изменить параметры запуска игры в лаунчере. В правом верхнем углу лаунчера игры кликните по своему профилю, выберите Settings и перейдите во вкладку Launch Command. Введите -d3d11 в поле Launch Command. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Убедитесь, что игра закрыта! Запрещено запускать чит, если игра открыта, это может привести к бану. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в лоадер и нажмите Enter. После небольшой загрузки, если всё в порядке, лоадер попросит вас запустить игру. На данном этапе нужно открыть игру. В главном меню игры перед вами появится меню чита. В Chams версии меню нет. Поздравляем! Софт unnamed успешно запущен. Приятной игры.

Меню чита в Delta Force Full открывается/закрывается нажатием клавиши Insert. В Chams версии чита для Delta Force меню отсутствует.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Delta Force.

Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!