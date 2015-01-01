Универсальный гайд по использованию софта Unnamed

Delta Force

На данной странице вы найдёте гайд по использованию следующих продуктов: Unnamed Delta Force Full, Unnamed Delta Force Chams.

Инструкция по использованию софта

Гайд по запуску продукции unnamed:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard. Данные античиты препятствуют запуску читов.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Для Full версии чита для Delta Force обязательно нужно изменить параметры запуска игры в лаунчере. В правом верхнем углу лаунчера игры кликните по своему профилю, выберите Settings и перейдите во вкладку Launch Command. Введите -d3d11 в поле Launch Command. 
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Убедитесь, что игра закрыта! Запрещено запускать чит, если игра открыта, это может привести к бану.
  5. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  6. Вставьте свой ключ в лоадер и нажмите Enter.
  7. После небольшой загрузки, если всё в порядке, лоадер попросит вас запустить игру.
  8. На данном этапе нужно открыть игру. 
  9. В главном меню игры перед вами появится меню чита. В Chams версии меню нет.
  10. Поздравляем! Софт unnamed успешно запущен. Приятной игры.

Меню чита в Delta Force Full открывается/закрывается нажатием клавиши Insert. В Chams версии чита для Delta Force меню отсутствует.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

