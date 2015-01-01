Unnamed External для Valorant (Unnamedtech Валорант)

Информация о чите

Встречайте очередную новинку в магазине WH-Satano – Unnamed External для Valorant. Данный софт создан в формате External, что повышает уровень безопасности и позволяет играть с минимальными рисками. При этом программа работает стабильно и без ощутимых задержек, обеспечивая плавный и комфортный геймплей. Главная особенность – векторный Aimbot с несколькими готовыми режимами. Для агрессивных боёв отлично подойдёт Rage, баланс между надёжностью и скрытностью даёт Semi-Rage, а для максимально незаметной игры предусмотрен Legit – лёгкая помощь в наведении без лишних подозрений. Кроме того, в софте реализован ESP на врагов и предметы: вы будете видеть полную информацию об оппонентах, включая положение спайка, ловушки, способности и даже дропнутые на землю предметы. Дополняют функционал такие опции, как таймер спайка, Lineup Helper для идеальных бросков и статичный прицел в центре экрана. Unnamed External для Valorant обладает современным и приятным меню с гибкой настройкой параметров, а также надёжной защитой, что делает его одним из лучших решений для тех, кто ценит безопасность и стабильность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Riot
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable - включить/выключить Аимбот
  • Aim Mode - режим аимбота (по нажатию кнопки, всегда)
  • Aim Key - клавиша для активации аимбота
  • Legit - самые плавные настройки для легит аима
  • Semi - полу-рейдж пресет с менее плавными движениями
  • Rage - агрессивные и жесткие настройки аима
  • FOV - область работы аимбота
  • Draw FOV - показать область работы аима в виде окружности
  • Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
  • Recoil Control - контролировать уровень отдачи при работе аима

Visuals (ВХ)

  • BOX - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечаются разными цветами
  • Names - показывать ники игроков
  • Health/Shield - показывать уровень ХП и брони в виде полоски
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Weapon - оружие в руках игроков
  • Rank - показывать ранг игрока
  • Trap ESP - показывать установленные ловушки некоторых агентов
  • Ability ESP - показывать абилки игроков
  • Spike ESP - показывать расположение спайков
  • Dropped Weapons - показывать оружие на земле
  • ESP Colors - возможность настроить цвета для видимых/невидимых игроков

Другие фичи Unnamed External

  • Spike Timer - таймер спайка (пачки)
  • Explosion Time - время до взырва в секундах
  • Defuse Progress - прогресс обезвреживания спайка в процентах
  • Lineup Helper - помощник по раскидке лайнапа
  • Recoil Crosshair - отображает прицел для контроля отдачи
  • Player ESP Preview - предпросмотр ЕСП (ВХ) элементов на игроков
  • StreamProof - меню и элементы чита не видно на скриншотах, видео и стримах (опционально)
  • HVCI Bypass - обход античита Валорант

Оставить отзыв


