Информация о чите

Встречайте очередную новинку в магазине WH-Satano – Unnamed External для Valorant. Данный софт создан в формате External, что повышает уровень безопасности и позволяет играть с минимальными рисками. При этом программа работает стабильно и без ощутимых задержек, обеспечивая плавный и комфортный геймплей. Главная особенность – векторный Aimbot с несколькими готовыми режимами. Для агрессивных боёв отлично подойдёт Rage, баланс между надёжностью и скрытностью даёт Semi-Rage, а для максимально незаметной игры предусмотрен Legit – лёгкая помощь в наведении без лишних подозрений. Кроме того, в софте реализован ESP на врагов и предметы: вы будете видеть полную информацию об оппонентах, включая положение спайка, ловушки, способности и даже дропнутые на землю предметы. Дополняют функционал такие опции, как таймер спайка, Lineup Helper для идеальных бросков и статичный прицел в центре экрана. Unnamed External для Valorant обладает современным и приятным меню с гибкой настройкой параметров, а также надёжной защитой, что делает его одним из лучших решений для тех, кто ценит безопасность и стабильность.