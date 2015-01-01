Unnamed External для Valorant (Unnamedtech Валорант)
Информация о чите
Встречайте очередную новинку в магазине WH-Satano – Unnamed External для Valorant. Данный софт создан в формате External, что повышает уровень безопасности и позволяет играть с минимальными рисками. При этом программа работает стабильно и без ощутимых задержек, обеспечивая плавный и комфортный геймплей. Главная особенность – векторный Aimbot с несколькими готовыми режимами. Для агрессивных боёв отлично подойдёт Rage, баланс между надёжностью и скрытностью даёт Semi-Rage, а для максимально незаметной игры предусмотрен Legit – лёгкая помощь в наведении без лишних подозрений. Кроме того, в софте реализован ESP на врагов и предметы: вы будете видеть полную информацию об оппонентах, включая положение спайка, ловушки, способности и даже дропнутые на землю предметы. Дополняют функционал такие опции, как таймер спайка, Lineup Helper для идеальных бросков и статичный прицел в центре экрана. Unnamed External для Valorant обладает современным и приятным меню с гибкой настройкой параметров, а также надёжной защитой, что делает его одним из лучших решений для тех, кто ценит безопасность и стабильность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Riot
Аимбот (Aim Bot)
- Enable - включить/выключить Аимбот
- Aim Mode - режим аимбота (по нажатию кнопки, всегда)
- Aim Key - клавиша для активации аимбота
- Legit - самые плавные настройки для легит аима
- Semi - полу-рейдж пресет с менее плавными движениями
- Rage - агрессивные и жесткие настройки аима
- FOV - область работы аимбота
- Draw FOV - показать область работы аима в виде окружности
- Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
- Recoil Control - контролировать уровень отдачи при работе аима
Visuals (ВХ)
- BOX - ВХ в виде боксов (коробок)
- Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечаются разными цветами
- Names - показывать ники игроков
- Health/Shield - показывать уровень ХП и брони в виде полоски
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Weapon - оружие в руках игроков
- Rank - показывать ранг игрока
- Trap ESP - показывать установленные ловушки некоторых агентов
- Ability ESP - показывать абилки игроков
- Spike ESP - показывать расположение спайков
- Dropped Weapons - показывать оружие на земле
- ESP Colors - возможность настроить цвета для видимых/невидимых игроков
Другие фичи Unnamed External
- Spike Timer - таймер спайка (пачки)
- Explosion Time - время до взырва в секундах
- Defuse Progress - прогресс обезвреживания спайка в процентах
- Lineup Helper - помощник по раскидке лайнапа
- Recoil Crosshair - отображает прицел для контроля отдачи
- Player ESP Preview - предпросмотр ЕСП (ВХ) элементов на игроков
- StreamProof - меню и элементы чита не видно на скриншотах, видео и стримах (опционально)
- HVCI Bypass - обход античита Валорант
