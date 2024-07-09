Wh-Satano Valorant FULL (Полная Версия)

Скриншот Wh-Satano Valorant FULL_0
Скриншот Wh-Satano Valorant FULL_1
Скриншот Wh-Satano Valorant FULL_2
Скриншот Wh-Satano Valorant FULL_3
Скриншот Wh-Satano Valorant FULL_4
Скриншот Wh-Satano Valorant FULL_5

Информация о чите

Приватный чит Wh-Satano FULL – полная версия мощного софта для Valorant. Включает Aimbot, TriggerBot и ESP (WH) для полного контроля на поле боя. Удобное меню позволяет гибко настраивать все функции под ваш стиль игры. Благодаря использованию External-технологий чит остается незаметным для античита, а минимальный шанс бана и StreamProof-режим делают его отличным выбором для безопасной игры. Доступная цена и высокий уровень защиты делают Wh-Satano FULL идеальным вариантом для тех, кто ищет надёжный чит с мощным аимботом и продвинутыми возможностями.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004 - 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Aimbot (Vector AIM, Trigger)

  • Enable Aimbot - включить векторный аимбот
  • Aim Key - клавиша при удержании которой будет работать аимбот
  • Visible Check - огонь только по видимым целям (не за стенами)
  • Flash Check - не наводиться с помощью аима когда вы ослеплены
  • Bone - выбор частей тела (хитбоксов) для аимбота
  • AIM FOV - размер области внутри которой аимбот будет выбирать цели
  • Show Aimbot FOV - показывать рабочую зону аимбота с помощью окружности вокруг прицела
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее и медленнее аим
  • Enable Trigger - активировать триггербот, авто-выстрел когда враг попадает к вам на прицел
  • Trigger Bot Key - клавиша при удержании которой будет работать триггер
  • Triggerbot FOV - размер области при попадании врага в которую триггер будет стрелять
  • Show Trigger FOV - показывать область работы триггера на экране

Player ESP (WH)

  • Enable ESP - включить ЕСП для отображения игроков и информации о них
  • Box ESP - валхак в виде коробок
  • Fill Box - залить фон боксов темным прозрачным цветом
  • Health ESP - отображать хп игроков с помощью ЕСП
  • Distance ESP - расстояние в метрах до целей
  • Agent ESP - показывать имена агентов (персонажей) за которых играют игроки
  • Skeleton ESP - wh в виде скелетов
  • Head ESP - дополнительно выделять хитбокс головы с помощью ЕСП
  • Rank ESP - показывать ранги игроков
  • Weapon ESP - оружие в руках у противников
  • Box Type (Square, Corner, 2D Box, 3D Box)- выбор типа коробок (Квадраты, Углы, 2Д
  • Health Type (Right, Left, Bottom, Above) - режим отображения хп (справа, слева, снизу, сверху)
  • Enemy Only - Wallhack работает только против вражеских персонажей

World ESP (Spike)

  • Spike ESP - показывать расположение бомбы с помощью ЕСП
  • Spike INFO - информация о бомбе
  • Spike BOX - показывать спайк с помощью бокса
  • Notify Who defusing spike - высвечивать уведомление когда кто-то начинает обезвреживать бомбу
  • Show Text On Spike - показывать информацию о спайке на его модели текстом
  • Spike Distance - расстояние в метрах до спайка
  • Spike Defuse Progress - шкала прогресса обезвреживания бомбы

Misc (Другие Возможности Wh-Satano Valo Full)

  • Anti AFK - вы не можете быть кикнуты по причине АФК
  • Anti-Flash - анти ослепление от световых гранат
  • Who Vote - показывает игроков которые наблюдают за вами, также отображает уведомление об этом
  • Custom Colors - возможность самостоятельно выбирать цвета для визуальных элементов софта
  • Cheat Menu - возможность менять настройки чита Wh-Satano FULL с помощью удобного меню
  • Menu Theme - тёмная и светлая темы меню чита, для вашего комфорта
  • StreamProof - ESP не видно на демонстрации экрана в Discord и при записи видео через OBS и некоторые другие софты