Wh-Satano Valorant FULL (Полная Версия)
Информация о чите
Приватный чит Wh-Satano FULL – полная версия мощного софта для Valorant. Включает Aimbot, TriggerBot и ESP (WH) для полного контроля на поле боя. Удобное меню позволяет гибко настраивать все функции под ваш стиль игры. Благодаря использованию External-технологий чит остается незаметным для античита, а минимальный шанс бана и StreamProof-режим делают его отличным выбором для безопасной игры. Доступная цена и высокий уровень защиты делают Wh-Satano FULL идеальным вариантом для тех, кто ищет надёжный чит с мощным аимботом и продвинутыми возможностями.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004 - 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Aimbot (Vector AIM, Trigger)
- Enable Aimbot - включить векторный аимбот
- Aim Key - клавиша при удержании которой будет работать аимбот
- Visible Check - огонь только по видимым целям (не за стенами)
- Flash Check - не наводиться с помощью аима когда вы ослеплены
- Bone - выбор частей тела (хитбоксов) для аимбота
- AIM FOV - размер области внутри которой аимбот будет выбирать цели
- Show Aimbot FOV - показывать рабочую зону аимбота с помощью окружности вокруг прицела
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее и медленнее аим
- Enable Trigger - активировать триггербот, авто-выстрел когда враг попадает к вам на прицел
- Trigger Bot Key - клавиша при удержании которой будет работать триггер
- Triggerbot FOV - размер области при попадании врага в которую триггер будет стрелять
- Show Trigger FOV - показывать область работы триггера на экране
Player ESP (WH)
- Enable ESP - включить ЕСП для отображения игроков и информации о них
- Box ESP - валхак в виде коробок
- Fill Box - залить фон боксов темным прозрачным цветом
- Health ESP - отображать хп игроков с помощью ЕСП
- Distance ESP - расстояние в метрах до целей
- Agent ESP - показывать имена агентов (персонажей) за которых играют игроки
- Skeleton ESP - wh в виде скелетов
- Head ESP - дополнительно выделять хитбокс головы с помощью ЕСП
- Rank ESP - показывать ранги игроков
- Weapon ESP - оружие в руках у противников
- Box Type (Square, Corner, 2D Box, 3D Box)- выбор типа коробок (Квадраты, Углы, 2Д
- Health Type (Right, Left, Bottom, Above) - режим отображения хп (справа, слева, снизу, сверху)
- Enemy Only - Wallhack работает только против вражеских персонажей
World ESP (Spike)
- Spike ESP - показывать расположение бомбы с помощью ЕСП
- Spike INFO - информация о бомбе
- Spike BOX - показывать спайк с помощью бокса
- Notify Who defusing spike - высвечивать уведомление когда кто-то начинает обезвреживать бомбу
- Show Text On Spike - показывать информацию о спайке на его модели текстом
- Spike Distance - расстояние в метрах до спайка
- Spike Defuse Progress - шкала прогресса обезвреживания бомбы
Misc (Другие Возможности Wh-Satano Valo Full)
- Anti AFK - вы не можете быть кикнуты по причине АФК
- Anti-Flash - анти ослепление от световых гранат
- Who Vote - показывает игроков которые наблюдают за вами, также отображает уведомление об этом
- Custom Colors - возможность самостоятельно выбирать цвета для визуальных элементов софта
- Cheat Menu - возможность менять настройки чита Wh-Satano FULL с помощью удобного меню
- Menu Theme - тёмная и светлая темы меню чита, для вашего комфорта
- StreamProof - ESP не видно на демонстрации экрана в Discord и при записи видео через OBS и некоторые другие софты