Инструкция по использованию Wh-Satano ESP для Valorant (Руководство)

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску MEMEZ ESP для Valorant.

Инструкция по активации и использованию софта.

После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Для загрузки понадобится ввести свой ключ. Прежде, чем переходить к запуску чита, следует зайти в игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставить режим экрана "В развёрнутом окне". В других режимах чит работать не будет. Запустите скачанный ранее лоадер чита от имени администратора. На момент запуска лоадера игра обязательно должна быть закрыта. В открывшемся окне введите ключ и нажмите "Enter". Может потребоваться повторный ввод ключа. После появления сообщения "Start Game" запускайте Valorant. Если всё прошло успешно, то вы увидите надпись "Cheat loaded" в игре в правой нижней части экрана.

Если чит не появился или работает некорректно, можно перезапустить ESP нажатием клавиши F5.

Что делать, если Wh-Satano ESP для Valorant не работает?

Известные проблемы и способы их решения:

Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.

Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке.

отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке. Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".

Удалие Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через Установка и удаление программ".

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 (2004 - 22H2). Windows 11 и более старые версии Windows 10 не поддерживаются.

Кроме того, обязательно отключите Secure Boot в BIOS. Это нужно для запуска и корректной работы софта.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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