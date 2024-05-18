Инструкция по использованию Wh-Satano ESP для Valorant (Руководство)

Valorant

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску MEMEZ ESP для Valorant.

Инструкция по активации и использованию софта.

  1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
  2. Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Для загрузки понадобится ввести свой ключ.
  3. Прежде, чем переходить к запуску чита, следует зайти в игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставить режим экрана "В развёрнутом окне". В других режимах чит работать не будет.
  4. Запустите скачанный ранее лоадер чита от имени администратора. На момент запуска лоадера игра обязательно должна быть закрыта.
  5. В открывшемся окне введите ключ и нажмите "Enter". Может потребоваться повторный ввод ключа.
  6. После появления сообщения "Start Game" запускайте Valorant.
  7. Если всё прошло успешно, то вы увидите надпись "Cheat loaded" в игре в правой нижней части экрана.

Если чит не появился или работает некорректно, можно перезапустить ESP нажатием клавиши F5. 

Что делать, если Wh-Satano ESP для Valorant не работает?

Известные проблемы и способы их решения:

  • Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.
  • Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".
  • Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке.
  • Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".
  • Удалие Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через Установка и удаление программ".
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 (2004 - 22H2). Windows 11 и более старые версии Windows 10 не поддерживаются.
  • Кроме того, обязательно отключите Secure Boot в BIOS. Это нужно для запуска и корректной работы софта.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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