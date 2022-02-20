Приватный ESP чит Wh-Satano на Valorant (WH)
Информация о чите
Представляем на ваше обозрение новый софт для Valorant: Wh-Satano ESP. Данный чит представляет из себя только Wallhack и ничего более. Отсутствие лишних элементов позволяют софту иметь высокую производительность и высокий уровень безопасности. Цена за этот продукт оправдана и справедлива, т.к всё работает без нареканий и у пользователей не должно возникать никаких трудностей. Отлично подойдёт для любителей Legit игры с читами. Надеемся, что вас заинтересовала наша новинка!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004 - 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
Выберите тариф с помощью ползунка
Возможности Wh-Satano Valorant ESP (Мемез Валорант)
- Players ESP (ВХ на игроков, показывает игроков за стенами)
- Boxes ESP (WH в виде коробок)
- Agent ESP (Показывать имена агентов)
- Distance ESP (Показывает расстояние в метрах до целей)
- Enemy Only (Wallhack работает только против вражеских персонажей)
- StreamProof (ESP не видно на демонстрации экрана в Discord и при записи видео через OBS и некоторые другие)