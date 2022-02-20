Приватный ESP чит Wh-Satano на Valorant (WH)

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Информация о чите

Представляем на ваше обозрение новый софт для Valorant: Wh-Satano ESP. Данный чит представляет из себя только Wallhack и ничего более. Отсутствие лишних элементов позволяют софту иметь высокую производительность и высокий уровень безопасности. Цена за этот продукт оправдана и справедлива, т.к всё работает без нареканий и у пользователей не должно возникать никаких трудностей. Отлично подойдёт для любителей Legit игры с читами. Надеемся, что вас заинтересовала наша новинка!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004 - 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

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Возможности Wh-Satano Valorant ESP (Мемез Валорант)

  • Players ESP (ВХ на игроков, показывает игроков за стенами)
  • Boxes ESP (WH в виде коробок)
  • Agent ESP (Показывать имена агентов)
  • Distance ESP (Показывает расстояние в метрах до целей)
  • Enemy Only (Wallhack работает только против вражеских персонажей)
  • StreamProof (ESP не видно на демонстрации экрана в Discord и при записи видео через OBS и некоторые другие)