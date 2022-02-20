Приватный ВХ для Валорант (Wallhack)
Информация о чите
Наш новый чит для Valorant представляет из себя максимально простой и надёжный софт: External ESP без ничего лишнего. Вх фичи чита включают в себя боксы(коробки), полоску хп(Health bar), Distance и статичный прицел в середине экрана. Большое количество внимания при разработке уделены надёжности и обхода, поэтому шанс бана от античита при игре с нашим читом будет минимальным. Кроме того, хак может похвастаться максимально приятной ценой. Поэтому советуем не терять времени зря и скорее начать буститься с нашим новым бюджетным софтом для валоранта!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(2004-22H2), Windows 11(21H2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Функции WH для Valorant (Валорант ВХ)
- Player ESP - различные вх функции на игроков
- Boxes - показывает врагов за стенами с помощью коробок
- Health ESP - показывает количество ХП у противников с помощью полоски
- Distance - позволяет видеть расстояние до персонажей в метрах
- Crosshair - статичный прицел в центре экрана