Приватный ВХ для Валорант (Wallhack)

Информация о чите

Наш новый чит для Valorant представляет из себя максимально простой и надёжный софт: External ESP без ничего лишнего. Вх фичи чита включают в себя боксы(коробки), полоску хп(Health bar), Distance и статичный прицел в середине экрана. Большое количество внимания при разработке уделены надёжности и обхода, поэтому шанс бана от античита при игре с нашим читом будет минимальным. Кроме того, хак может похвастаться максимально приятной ценой. Поэтому советуем не терять времени зря и скорее начать буститься с нашим новым бюджетным софтом для валоранта!