Приватный ВХ для Валорант (Wallhack)

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Информация о чите

Наш новый чит для Valorant представляет из себя максимально простой и надёжный софт: External ESP без ничего лишнего. Вх фичи чита включают в себя боксы(коробки), полоску хп(Health bar), Distance и статичный прицел в середине экрана. Большое количество внимания при разработке уделены надёжности и обхода, поэтому шанс бана от античита при игре с нашим читом будет минимальным. Кроме того, хак может похвастаться максимально приятной ценой. Поэтому советуем не терять времени зря и скорее начать буститься с нашим новым бюджетным софтом для валоранта!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(2004-22H2), Windows 11(21H2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

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Функции WH для Valorant (Валорант ВХ)

  • Player ESP - различные вх функции на игроков
  • Boxes - показывает врагов за стенами с помощью коробок
  • Health ESP - показывает количество ХП у противников с помощью полоски
  • Distance - позволяет видеть расстояние до персонажей в метрах
  • Crosshair - статичный прицел в центре экрана