Dash для Valorant (Skeleton ESP)
Информация о чите
Dash — это простое, но эффективное решение для Valorant, созданное для игроков, которые хотят получить визуальное преимущество, не перегружая игру лишним функционалом. Софт ориентирован на стабильность, безопасность и аккуратный стиль использования. Функционал Dash ограничен исключительно ESP — отображением скелетов моделей игроков сквозь стены и объекты. Такой подход позволяет всегда понимать позиционирование противников и принимать правильные решения, полагаясь в остальном на собственный скилл и реакцию. Отсутствие дополнительных возможностей делает софт максимально лёгким и ненавязчивым. Благодаря минимальному набору функций значительно снижены векторы обнаружения со стороны античита, что положительно сказывается на длительном статусе Undetected. Dash отлично подойдёт тем, кто не хочет рисковать аккаунтом ради агрессивных возможностей. Отдельного внимания заслуживает обход HVCI (изоляции ядра). Dash не требует отключения изоляции ядра и других системных параметров, что является редкостью для софтов на Valorant. Это делает установку и использование максимально удобными и безопасными. Dash — отличный выбор для игроков, которым нужно лёгкое визуальное преимущество без ущерба для комфорта и честного геймплея. Также, данный софт имеет опциональную защиту StreamProof, позволяя скрыть элементы ESP на скриншотах, записи видео и даже при ведении прямых трансляций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004 - 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
Общие возможности Dash Valorant
- StreamProof – опциональная защита от записи ESP (скриншоты, видео, стримы)
- Wallhack – врагов видно сквозь стены и препятствия
- Players – отображение игроков сквозь препятствия
- Visible Check – видимые/невидимые вам игроки окрашены разными цветами (красный/белый)
- Skeletons – отображение противников в виде скелетов ESP
- HVCI Bypass – чит Dash работает в Валорант без необходимости отключать изоляцию ядра и т.п.
