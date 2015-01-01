Unnamed Colorbot для Valorant (unnamedtech)
Информация о чите
Встречайте новый Unnamed Colorbot — лёгкий, безопасный и невероятно точный аим-ассист для Valorant, созданный специально для тех, кто ценит аккуратность и стабильность в каждой перестрелке. Этот софт обеспечивает естественную помощь в наведении, не вызывая подозрений со стороны античита. Он не вмешивается в игровые файлы, а потому остаётся максимально легитным и безопасным для использования даже в рейтинговых матчах. Unnamed Colorbot работает на основе анализа цветов модели противника — при этом стрельба становится плавной, предсказуемой и стабильной. Вы можете тонко настроить чувствительность, FOV и зоны прицеливания под собственный стиль игры. Особого внимания заслуживает высокая совместимость с системными модулями — чит полностью поддерживает HVCI, TPM 2.0 и Secure Boot, не нарушая работу Windows и не вызывая конфликтов с системой безопасности. Удобное и аккуратное меню настройки позволит быстро подобрать идеальные параметры под свой сенс, DPI и оружие. При этом колорбот не снижает FPS и не оставляет следов в памяти, что делает его одним из самых надёжных решений на рынке. Если вы ищете действительно незаметный и при этом результативный инструмент для повышения точности в Valorant — Unnamed Colorbot станет вашим лучшим выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Riot
Aimbot (Color Bot)
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Key - клавиша для активации аим ассиста
- Aim Type - режим работы (автоматически, по нажатию)
- FOV - область срабатывания аимбота по окружности вокруг прицела
- Draw FOV - показать зону действия аимбота в виде окружности
- Color FOV - цвет круга аимбота
- Smooth - уровень плавности наводки на цель
- Sensetivity - уровень чувствительности движений
Другие возможности Unnamedtech Colorbot
- Unload - безопасное отключение аимбота из игры
- Test Mouse - режим проверки мыши для корректной работы колорбота
- HVCI, TPM, Secure Boot - колорбот поддерживает работу без отключения этих параметров
