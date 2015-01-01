Информация о чите

Встречайте новый Unnamed Colorbot — лёгкий, безопасный и невероятно точный аим-ассист для Valorant, созданный специально для тех, кто ценит аккуратность и стабильность в каждой перестрелке. Этот софт обеспечивает естественную помощь в наведении, не вызывая подозрений со стороны античита. Он не вмешивается в игровые файлы, а потому остаётся максимально легитным и безопасным для использования даже в рейтинговых матчах. Unnamed Colorbot работает на основе анализа цветов модели противника — при этом стрельба становится плавной, предсказуемой и стабильной. Вы можете тонко настроить чувствительность, FOV и зоны прицеливания под собственный стиль игры. Особого внимания заслуживает высокая совместимость с системными модулями — чит полностью поддерживает HVCI, TPM 2.0 и Secure Boot, не нарушая работу Windows и не вызывая конфликтов с системой безопасности. Удобное и аккуратное меню настройки позволит быстро подобрать идеальные параметры под свой сенс, DPI и оружие. При этом колорбот не снижает FPS и не оставляет следов в памяти, что делает его одним из самых надёжных решений на рынке. Если вы ищете действительно незаметный и при этом результативный инструмент для повышения точности в Valorant — Unnamed Colorbot станет вашим лучшим выбором.