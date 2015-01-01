Unnamed ABI (unnmedtech Arena Breakout)
Информация о чите
Приватный чит Unnamed для игры Arena Breakout Infinite — это мощный интернал софт с широким функционалом и высоким уровнем безопасности. В основе продукта лежит продуманный аимбот с множеством настроек: его можно подстроить под любой стиль игры, от аккуратного Legit до агрессивного Rage. Не менее важной частью является Player ESP с гибкой системой отображения игроков и ботов. Кроме стандартного Wallhack, чит показывает содержимое инвентаря противников и его стоимость, а также расположение трупов и лут внутри них, что даёт вам огромное информационное преимущество. В список эксплойтов входят No Recoil и Instant Hit, заметно упрощающие стрельбу. Для удобства есть функции FOV Changer, статичный прицел и система конфигов, позволяющая сохранять собственные настройки. Всё управление осуществляется через удобное и понятное меню. Особое внимание уделено безопасности: встроенный StreamProof полностью скрывает интерфейс чита на любых скриншотах, стримах и видео. Это делает продукт максимально надёжным и подходящим даже для контентмейкеров. Если вам нужен действительно сильный и безопасный чит для Arena Breakout Infinite, выбирайте Unnamed — и вы точно останетесь довольны!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher
Wallhack (Players, Bots)
- Players - wh для отображения игроков
- Bots - wh для отображения ботов
- Boxes - esp в виде коробок
- Skeleton - esp в виде скелетов
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Vew Line - направление взгляда врагов
- Head Circle - отдельно обводить голову персонажей
- Weapon - название оружия в руках у противников
- Level - уровень профиля у игроков
- Name - никнеймы игроков и имена ботов
- Health - бар показывающий количество ХП у целей ЕСП
- Side - фракция персонажей
- Team ID - ID команд игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность работы Player ESP
- Inventory Price - стоимость инвентаря целей
- Inventory Content - содержимое инвентаря целей
- Visible Check - окрашивает врагов за стенами и в прямой видимости в разные цвета
Aimbot (Аим)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Visible Only - аим только против целей в прямой видимости
- Ignore Knocked - отключает аим против нокнутых игроков
- FOV - размер области работы аимбота
- Draw FOV - показывать рабочую область аима в виде окружности
- Target Line - линия до текущей цели аима
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Speed - скорость движений аима
- Stickness - то насколько сильно аимбот фиксируется на целях
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- Bone - выбор хитбокса в который аим будет целиться
- Aim Filter (Distance, Lowest HP, Crosshair) - приоритет выбора целей аимботом
- Max Distance - дальность работы аимбота
Loot ESP (Corpses)
- Corpse ESP - ЕСП для показа трупов игроков и ботов
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние в метрах до объектов
- Inventory - список лута внутри трупов
- Price - стоимость содержимого инвентаря трупов
- Max Distance - дальность работы этой вкладки ESP
Другие Функции Unnamed Arena Breakout
- No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
- Instant Hit - мгновенное попадание пуль в цель
- FOV Changer - возможность увеличить угол обзора
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Custom Colors - возможность выбирать цвета для визуальных элементов софта
- Configs - позволяет сохранять ваши настройки чита unnamed abi
- Stream Proof - чит полностью скрыт на скриншотах / видео / стримах
