Информация о чите

Приватный чит Unnamed для игры Arena Breakout Infinite — это мощный интернал софт с широким функционалом и высоким уровнем безопасности. В основе продукта лежит продуманный аимбот с множеством настроек: его можно подстроить под любой стиль игры, от аккуратного Legit до агрессивного Rage. Не менее важной частью является Player ESP с гибкой системой отображения игроков и ботов. Кроме стандартного Wallhack, чит показывает содержимое инвентаря противников и его стоимость, а также расположение трупов и лут внутри них, что даёт вам огромное информационное преимущество. В список эксплойтов входят No Recoil и Instant Hit, заметно упрощающие стрельбу. Для удобства есть функции FOV Changer, статичный прицел и система конфигов, позволяющая сохранять собственные настройки. Всё управление осуществляется через удобное и понятное меню. Особое внимание уделено безопасности: встроенный StreamProof полностью скрывает интерфейс чита на любых скриншотах, стримах и видео. Это делает продукт максимально надёжным и подходящим даже для контентмейкеров. Если вам нужен действительно сильный и безопасный чит для Arena Breakout Infinite, выбирайте Unnamed — и вы точно останетесь довольны!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher
Wallhack (Players, Bots)

  • Players - wh для отображения игроков
  • Bots - wh для отображения ботов
  • Boxes - esp в виде коробок
  • Skeleton - esp в виде скелетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Vew Line - направление взгляда врагов
  • Head Circle - отдельно обводить голову персонажей
  • Weapon - название оружия в руках у противников
  • Level - уровень профиля у игроков
  • Name - никнеймы игроков и имена ботов
  • Health - бар показывающий количество ХП у целей ЕСП
  • Side - фракция персонажей
  • Team ID - ID команд игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность работы Player ESP
  • Inventory Price - стоимость инвентаря целей
  • Inventory Content - содержимое инвентаря целей
  • Visible Check - окрашивает врагов за стенами и в прямой видимости в разные цвета

Aimbot (Аим)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Visible Only - аим только против целей в прямой видимости
  • Ignore Knocked - отключает аим против нокнутых игроков
  • FOV - размер области работы аимбота
  • Draw FOV - показывать рабочую область аима в виде окружности
  • Target Line - линия до текущей цели аима
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Speed - скорость движений аима
  • Stickness - то насколько сильно аимбот фиксируется на целях
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • Bone - выбор хитбокса в который аим будет целиться
  • Aim Filter (Distance, Lowest HP, Crosshair) - приоритет выбора целей аимботом
  • Max Distance - дальность работы аимбота

Loot ESP (Corpses)

  • Corpse ESP - ЕСП для показа трупов игроков и ботов
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние в метрах до объектов
  • Inventory - список лута внутри трупов
  • Price - стоимость содержимого инвентаря трупов
  • Max Distance - дальность работы этой вкладки ESP

Другие Функции Unnamed Arena Breakout

  • No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
  • Instant Hit - мгновенное попадание пуль в цель
  • FOV Changer - возможность увеличить угол обзора
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Custom Colors - возможность выбирать цвета для визуальных элементов софта
  • Configs - позволяет сохранять ваши настройки чита unnamed abi
  • Stream Proof - чит полностью скрыт на скриншотах / видео / стримах

