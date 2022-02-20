Arena Breakout Multihack: Аимбот + ВХ

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Информация о чите

Представляем к вашему вниманию новинку: Мультихак для Arena Breakout Infinite. Данный чит сделан очень качественно и включает в себя все необходимые виды взлома: WH, Aimbot, Loot ESP и Misc. Используя этот софт вы получите огромное преимущество над другими игроками, ведь у вас будет вся необходимая информация об окружающем вас игровом мире. При помощи WH на предметы вы сможете легко находить любой интересующий вас лут, а мощнейший аимбот не оставит шансов даже самым профессиональным стрелкам. Кроме того, мы планируем и дальше развивать этот продукт, в будущем ему не будет равных среди читов для Arena Breakout. Не проходите мимо столь интересного предложения!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam

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Aimbot (Аимбот для Arena Breakout)

  • Enabled - возможность включить/выключить аимбот
  • Bind (Key) - выбор клавиши для активации аимбота
  • Bone - выбор частей тела для аимбота
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Draw FOV - показывать зону работы аимбота в виде окружности
  • FOV Color - цвет для круга аимбота
  • Smooth - плавность работы аима, больше значение - слабее аим
  • Dynamic Smooth - динамичная плавность аима, подстраивается под ситуацию
  • Aim Lock - фиксация аимбота на цели до её уничтожения или до прекращения огня
  • Humanize - в этом режиме аим будет добавлять архаичные движения для подражания человеку
  • Visible Check - проверка на видимость, огонь только по врагам не за стеной
  • Players - выбрать игроков в качестве целей для аимбота
  • Bots - выбрать ботов в качестве целей для аимбота
  • Draw Snapline - рисовать линию до текущей цели аима

Player ESP (ВХ на Arena Breakout)

  • Player ESP - вх показывающий игроков
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Box Style - выбрать стиль боксов, 2D коробки или уголки
  • Health Bar - показывать количество ХП при помощи полоски
  • Inventory - при наведении на игрока показывает содержимое его инвентаря
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Snapline - вх в виде линий
  • Weapon - оружие в руках у игрока
  • Filled - залить фон боксов прозрачным темным цветом
  • Level - уровень персонажей
  • Price - стоимость инвентаря
  • Type - тип игрока (BOT, PMC, SCAV)
  • Head - выделять хитбокс головы отдельно
  • Corpse ESP - показывать трупы, их содержимое и стоимость
  • Grenade ESP - подсвечивать брошенные гранаты
  • Render Distance - возможность ограничить дальность работы ESP
  • Custom Colors - настройка цветов для различных частей ESP
  • Bots ESP - отдельные настройки для игроков и ботов

Loot ESP (ВХ на Лут для Arena Breakout)

  • Loot ESP - вх на лут
  • Boxes ESP for Loot - боксы на вх для лута
  • Box Style - стиль боксов для лут
  • Filled - залить фон боксов
  • Item Name - названия предметов
  • Price - стоимость предметов
  • Containers - показывать контейнеры с лутом
  • Attachments - модули для оружия
  • Medicine - предметы связанные с лечением
  • Backpack - рюкзаки
  • Vestbag - разгрузка
  • Weapon - оружие
  • Armor - броня и другая одежда
  • Drink - напитки
  • Food - различная еда
  • Ammo - показывать боеприпасы
  • Other Loot - другой лут
  • Container / Loot Distance - настройка дистанции работы для лута и контейнеров
  • Min Price Filter - минимальная цена отображаемых предметов
  • Custom Colors - возможность настраивать цвета

Misc (Другие Функции)

  • Draw Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
  • Crosshair Color - цвет статичного прицела
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Spread - отключает разброс пуль, все выстрелы поражают четко 1 точку