Arena Breakout Multihack: Аимбот + ВХ
Информация о чите
Представляем к вашему вниманию новинку: Мультихак для Arena Breakout Infinite. Данный чит сделан очень качественно и включает в себя все необходимые виды взлома: WH, Aimbot, Loot ESP и Misc. Используя этот софт вы получите огромное преимущество над другими игроками, ведь у вас будет вся необходимая информация об окружающем вас игровом мире. При помощи WH на предметы вы сможете легко находить любой интересующий вас лут, а мощнейший аимбот не оставит шансов даже самым профессиональным стрелкам. Кроме того, мы планируем и дальше развивать этот продукт, в будущем ему не будет равных среди читов для Arena Breakout. Не проходите мимо столь интересного предложения!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
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Aimbot (Аимбот для Arena Breakout)
- Enabled - возможность включить/выключить аимбот
- Bind (Key) - выбор клавиши для активации аимбота
- Bone - выбор частей тела для аимбота
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Draw FOV - показывать зону работы аимбота в виде окружности
- FOV Color - цвет для круга аимбота
- Smooth - плавность работы аима, больше значение - слабее аим
- Dynamic Smooth - динамичная плавность аима, подстраивается под ситуацию
- Aim Lock - фиксация аимбота на цели до её уничтожения или до прекращения огня
- Humanize - в этом режиме аим будет добавлять архаичные движения для подражания человеку
- Visible Check - проверка на видимость, огонь только по врагам не за стеной
- Players - выбрать игроков в качестве целей для аимбота
- Bots - выбрать ботов в качестве целей для аимбота
- Draw Snapline - рисовать линию до текущей цели аима
Player ESP (ВХ на Arena Breakout)
- Player ESP - вх показывающий игроков
- Box ESP - вх в виде коробок
- Box Style - выбрать стиль боксов, 2D коробки или уголки
- Health Bar - показывать количество ХП при помощи полоски
- Inventory - при наведении на игрока показывает содержимое его инвентаря
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние до целей
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Snapline - вх в виде линий
- Weapon - оружие в руках у игрока
- Filled - залить фон боксов прозрачным темным цветом
- Level - уровень персонажей
- Price - стоимость инвентаря
- Type - тип игрока (BOT, PMC, SCAV)
- Head - выделять хитбокс головы отдельно
- Corpse ESP - показывать трупы, их содержимое и стоимость
- Grenade ESP - подсвечивать брошенные гранаты
- Render Distance - возможность ограничить дальность работы ESP
- Custom Colors - настройка цветов для различных частей ESP
- Bots ESP - отдельные настройки для игроков и ботов
Loot ESP (ВХ на Лут для Arena Breakout)
- Loot ESP - вх на лут
- Boxes ESP for Loot - боксы на вх для лута
- Box Style - стиль боксов для лут
- Filled - залить фон боксов
- Item Name - названия предметов
- Price - стоимость предметов
- Containers - показывать контейнеры с лутом
- Attachments - модули для оружия
- Medicine - предметы связанные с лечением
- Backpack - рюкзаки
- Vestbag - разгрузка
- Weapon - оружие
- Armor - броня и другая одежда
- Drink - напитки
- Food - различная еда
- Ammo - показывать боеприпасы
- Other Loot - другой лут
- Container / Loot Distance - настройка дистанции работы для лута и контейнеров
- Min Price Filter - минимальная цена отображаемых предметов
- Custom Colors - возможность настраивать цвета
Misc (Другие Функции)
- Draw Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
- Crosshair Color - цвет статичного прицела
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Spread - отключает разброс пуль, все выстрелы поражают четко 1 точку