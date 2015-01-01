Crooked Arms для Arena Breakout Infinite (ABI)
Информация о чите
Crooked Arms — мощный и универсальный софт для Arena Breakout, сочетающий точный аимбот, продвинутые визуалы и удобные инструменты контроля ситуации на карте. Аимбот реализован с упором на стабильность и точность: поддержка предикта, компенсации отдачи и дыхания, выбор костей, настройка FOV и плавности. Система фиксации цели и задержки переключения позволяют адаптировать поведение аима под любой стиль — от легитного до более агрессивного. ESP охватывает игроков и ботов с максимальной детализацией: уровень, здоровье, экипировка, оружие, патроны и даже стоимость лута на персонаже. Loot ESP включает расширенные фильтры с сортировкой по цене и редкости, что позволяет быстро находить ценные предметы. Дополнительно доступен 2D радар, Battle Mode для отключения лишнего ESP и StreamProof для безопасной записи и стриминга. Гибкая система кастомизации завершает образ удобного и продуманного решения.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & Intel
- Клиент: Steam, Arena Breakout Launcher
Aim Bot (Аимбот)
- Enable Aimbot – включает/выключает аимбот
- Aim Key – клавиша активации аимбота (работает при зажатии)
- Aim Prediction – упреждение движения цели при работе аима
- Compensate Breath & Recoil in Optic Scope – компенсация дыхания и отдачи при использовании оптики
- Aiming at Knocked Players – наводка на сбитых (нокнутых) игроков
- Aiming at Bots (Wild Player) – наводка на ботов при игре за дикого
- Visible Check – аим работает только по видимым целям
- Lock Target – аим фиксируется на активной цели (прилипает)
- Target Switch Delay (ms) – задержка переключения между целями
- Smooth – сглаживание движений аимбота при наведении
- Show Snapline – отображает линию до цели внутри FOV
- Show FOV – отображает круг радиуса аима
- FOV – радиус захвата целей для аима
- Max Distance – максимальная дистанция работы аима
- Bones Selection – выбор конечностей для аимбота (голова, шея, локти, тело, таз, колени)
Players ESP (ВХ на Игроков)
- Only Visible – отображает только видимых в поле зрения игроков
- My Team Players – показывает союзников
- Name – отображает ник игрока
- Team – показывает принадлежность к команде
- Level – отображает уровень игрока
- Health – показывает здоровье игрока в виде полоски
- Category – отображает тип (категорию) игроков
- Weapon in Hands – показывает текущее оружие в руках
- Ammo Count in Weapon – отображает количество патронов в магазине
- Cost of Player Items – показывает стоимость экипировки игрока
- Corpse – отображает трупы игроков
- Line – рисовать ВХ линии от экрана до игроков (snaplines)
- Box Type – внешний вид боксов (откл, полный, 3D)
- Skeleton – ВХ в виде скелетов по модели игрока
- Skeleton Type – внешний вид скелета (классический, цвет зависит от хп игрока)
- Skeleton Line Thickness – толщина линий ЕСП скелета
- Skeleton Display Distance – максимальная дальность на которой отображаются скелеты
- Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP на игроков
Bots ESP (ВХ на Ботов)
- Only Visible – отображает только ботов в поле зрения
- Name – показывает имя бота
- Level – отображает уровень NPC
- Health – показывает здоровье полоской
- Category – отображает тип/класс бота
- Weapon in Hands – показывает оружие в руках
- Ammo Count in Weapon – количество патронов в магазине
- Cost of Bot Items – отображает стоимость экипировки бота
- Corpse – показывает трупы ботов
- Line – отображает ВХ линии до ботов
- Box – ВХ в виде коробок (боксов)
- Box Type – внешний вид боксов на ботов (откл, 2D, 3D)
- Skeleton Type – стиль отображения ВХ скелетов (классический, по уровеню ХП)
- Skeleton Line Thickness – толщина ЕСП линий скелета
- Skeleton Display Distance – дальность отображения скелета
- Distance – отображает расстояние до бота
- Display Distance – максимальная дистанция отображения ВХ на ботов
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Open Loot List – открыть список лута с детальной настройкой категорий
- Loot List Sort Type – тип сортировки предметов в списке (по имени или стоимости)
- Weapons – показывать оружие
- Weapon accessories – отображать обвесы и модификации оружия
- Ammo – показывать боеприпасы
- Equipments – различная экипировка
- Medical supplies – различные медикаменты
- Provisions – показывать еду и расходники
- Keys – различные ключи и ключ-карты
- Miscellaneous – общие предметы
- Quest Items – квестовые предметы
- Other Items – другие типы предметов
- Use Item Rarity Color – использовать цветовую индикацию редкости предметов
- Item Durability – отображать прочность предметов (если есть)
- Item Count – показывать количество предметов
- Show Item Price – отображать стоимость предмета
- Limit by Price – фильтр предметов по минимальной стоимости
- Max Distance – максимальное расстояние для отображения лута
2D Radar (Радар-хак)
- Enable Radar – включает окно радара внутри игры
- Show Players – отображает игроков на радаре
- Show Bots – отображает ботов на радаре
- Max Distance – дистанция отображения целей на радаре
- Position by X – позиция радара на экране по горизонтали
- Position by Y – позиция радара на экране по вертикали
- Size – размер окна радара
- Alpha – степень прозрачности радара
Другие функции Crooked ABI
- No Recoil – отключить отдачу оружия
- Show Ammo Count – отображать количество патронов
- Draw crosshair – отображать дополнительный прицел по центру экрана
- Battle-Mode – горячая клавиша для быстрого отключения отображения лута
- Menu Key – клавиша открытия меню чита
- StreamProof – скрывает ESP и другие элементы чита от записи экрана (OBS и т.п.), делая их невидимыми на стриме или видео
- Custom ESP Colors – отдельная вкладка для индивидуальной настройки цвета ЕСП элементов (цвет боксов, линий, текста и т.п.)
