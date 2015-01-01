Инструкция по активации и запуску ПО Crooked Arms

На данной странице расположена инструкция к следующим продуктам: Crooked BF2042, Crooked ARC Raiders.

Гайд по запуску софта

Пошаговый гайд по использованию читов Crooked Arm's:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Crooked работать не будет;
    • Для работы читов Crooked Arms необходимо отключить Hyper-V;
    • Для работы данного ПО необходимо включить виртуализацию в BIOS.
  3. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
  4. Поместите скачанный лоадер на флешку.
  5. Запустите лоадер от имени администратора.
  6. Пройдите регистрацию в лаунчере или авторизуйтесь в существующий аккаунт.
  7. Активируйте свой ключ.
  8. Выберите свою игру и нажмите Launch, чтобы начать процедуру инжекта чита.
  9. Если всё прошло успешно, то в верхней части интерфейса лоадера появится неактивная кнопка "Launched", а в нижней части будет сообщение "Successfully launched".
  10. Если всё прошло успешно, то сейчас вам нужно закрыть лаунчер софта.
  11. Следующим шагом нужно извлечь флешку с лоадером чита из вашего ПК.
  12. Запускайте игру.
  13. Дождитесь полной загрузки главного меню игры.
  14. Чит Crooked Arm's успешно запущен!

Меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Home.

FAQ по распространённым ошибкам и способам их решения

Некоторые известные ошибки и способы исправить их:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
