Crooked Arms для Battlefield 2042 (Крукед Армс)
Информация о чите
Crooked Arms — удобный и стабильный приватный софт для Battlefield 2042, предлагающий сбалансированный функционал для уверенной игры в мультиплеере. Решение выделяется минималистичным меню, хорошей оптимизацией и продуманными настройками. Аимбот оснащён предиктом движения, настройкой FOV, дистанции и приоритетов целей. Поддерживается выбор костей, работа по видимым целям, а также на игроках в транспорте и дронах Ranger. Гибкие параметры скорости и радиуса позволяют настроить как легитный, так и более агрессивный стиль стрельбы. Players ESP отображает игроков с боксами (2D/3D), скелетами, здоровьем, дистанцией и линиями до целей. Есть фильтр видимости и настройка отображения союзников. Визуалы легко кастомизируются под ваш стиль. Дополняет функционал удобный радар с настройкой размера, позиции и прозрачности, позволяющий контролировать карту в реальном времени. Также присутствует Stream-Proof защита, скрывающая софт на записях и стримах. Crooked Arms — надёжное решение с хорошим балансом возможностей и удобства.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
- Aim Priority – выбор приоритета целей
- Aim on Ranger – аимбот работает по роботам Ranger
- Aim on Players in Vehicle – аимбот на игроков в транспорте
- Visible Check – аим будет работать только по целям в поле зрения
- Control Radius – зона перемещения прицела с учетом захваченной цели
- FOV Show – отображает круг FOV на экране
- FOV – размер области работы аимбота
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Prediction – включает предикт движения цели
- Draw Aim Prediction – отображает точку предикта на экране
- Advanced settings – открывает расширенные настройки аимбота
- Velocity – регулирует скорость наведения
- Bones – выбор части тела для наведения (Head, Neck, Body)
ВХ Игроки (Visuals)
- Only Visible – отображает только видимых игроков
- Friends – показывает союзников
- Name – отображает никнеймы игроков
- SnapLine – рисует линии до игроков
- Box type – выбор типа боксов (None, 2D, 3D)
- Health – показывает уровень здоровья игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Skeleton line size – толщина линий скелета
- Skeleton draw distance – дистанция отображения скелета
- Box line size – толщина линий бокса
- Additional distance – дополнительная дистанция отображения ESP
- Backlight distance – дистанция подсветки игроков
Радар (2D)
- Enable radar – включает или отключает радар
- Backlight distance – дистанция подсветки целей на радаре
- Position by X – позиция радара по горизонтали
- Position by Y – позиция радара по вертикали
- Size by W – ширина радара
- Size by H – высота радара
- Alpha – прозрачность окна радара
Другие фичи Crooked BF2042
- Stream-Proof – невидимость чита на видео или скриншотах, демонстрации экрана
- Color friends – настройка цвета для союзников
- Color hidden enemy – цвет врагов за препятствиями
- Color visible enemy – цвет видимых врагов
- Target color – цвет текущей цели аимбота
