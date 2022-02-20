Приватный Чит Battlefield 2042 (БФ 2042)

Скриншот Battlefield 2042 Hack_0
Скриншот Battlefield 2042 Hack_1
Скриншот Battlefield 2042 Hack_2
Скриншот Battlefield 2042 Hack_3
Скриншот Battlefield 2042 Hack_4
Скриншот Battlefield 2042 Hack_5

Информация о чите

Данный приватный чит для Battlefield 2042 мы разработали совместно с нашими коллегами из Fecurity. Софт сделан максимально качественно и включат в себя всё необходимое для БФ 2042: умный векторный аимбот и красивый ESP с детальной настройкой ВХ на игроков и транспорт. Играя в Баттлфилд 2042 с нашим продуктом, ваш игровой опыт выйдет на новый уровень, вы сможете легко доминировать над другими игроками и получать море веселья от игры. Wh позволит вам видеть игроков и другую информацию через стены, а Аимбот позволит эффективно ликвидировать любые цели. Мы, совместно с нашими коллегами из Fecurity, следим за всеми обновлениями игры и своевременно обновляем этот чит для Battlefield 2042. Других софтов для этой игры почти нет, поэтому наше предложение можно называть уникальным. Не проходите и мимо переходите на новый уровень в БФ 2042 уже сегодня!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App, Origin

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Aimbot(Векторный Аимбот)

  • Enabled - включить наводку
  • Aim At Scope - всегда активировать аимбот при прицеливании
  • Visible Only - наводка только на видимые цели
  • Recoil Compensation - компенсация отдачи оружия при стрельбе(RCS)
  • Prediction - предугадывание траектории движения противника
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели для аимбота
  • Hitscan Coefficient - % выстрелов для приоритетного хитбокса
  • Hitbox Priority - возможность задать приоритетные хитбоксы
  • Enemy Only - аим только на врагов
  • Draw Aim FOV - показывать рабочую область аима в виде окружности вокруг прицела

Player ESP(ВХ на игроков)

  • Enemy Only - вх только на врагов
  • Visible Only - вх только на персонажей в прямой видимости
  • Box ESP - wh в виде коробок(квадратов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов(для четкости)
  • Out of View - индикатор показывающий цели вне вашего угла обзора
  • Health ESP - есп показывающий сколько ХП у игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов персонажей
  • Name - ESP показывающий никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - регулировка максимально дистанции для ВХ
  • Visible Check - разная подсветка целей за стеной и не за стеной

Vehicle ESP(ВХ на технику)

  • Enabled - включить вх на технику
  • Visible Only - показывать только видимую технику(не за стеной)
  • Enemy Only - подсвечивать только вражеский транспорт
  • Vehicle Box - боксы для траспорта
  • Box Outline - доп. обводка боксов для траспорта
  • Health ESP - количество хп у машин
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить макс. дистанцию для вх на военную технику
  • Visible Check - проверка на видимость

Misc(Другие функции)

  • Aim Key - бинд своей клавиши для активации аимбота
  • Menu Key - привязка своей клавиши для вызова меню чита
  • Custom ESP colors - гибкая настройка цветов ВХ в БФ 2042
  • Distance unit - единица измерения дистанции(футы или метры)
  • Aimbone Preview - выбор частей тела для аимбота визуально(кликая по модели персонажа в меню)