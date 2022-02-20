Приватный Чит Battlefield 2042 (БФ 2042)
Информация о чите
Данный приватный чит для Battlefield 2042 мы разработали совместно с нашими коллегами из Fecurity. Софт сделан максимально качественно и включат в себя всё необходимое для БФ 2042: умный векторный аимбот и красивый ESP с детальной настройкой ВХ на игроков и транспорт. Играя в Баттлфилд 2042 с нашим продуктом, ваш игровой опыт выйдет на новый уровень, вы сможете легко доминировать над другими игроками и получать море веселья от игры. Wh позволит вам видеть игроков и другую информацию через стены, а Аимбот позволит эффективно ликвидировать любые цели. Мы, совместно с нашими коллегами из Fecurity, следим за всеми обновлениями игры и своевременно обновляем этот чит для Battlefield 2042. Других софтов для этой игры почти нет, поэтому наше предложение можно называть уникальным. Не проходите и мимо переходите на новый уровень в БФ 2042 уже сегодня!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App, Origin
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Aimbot(Векторный Аимбот)
- Enabled - включить наводку
- Aim At Scope - всегда активировать аимбот при прицеливании
- Visible Only - наводка только на видимые цели
- Recoil Compensation - компенсация отдачи оружия при стрельбе(RCS)
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели для аимбота
- Hitscan Coefficient - % выстрелов для приоритетного хитбокса
- Hitbox Priority - возможность задать приоритетные хитбоксы
- Enemy Only - аим только на врагов
- Draw Aim FOV - показывать рабочую область аима в виде окружности вокруг прицела
Player ESP(ВХ на игроков)
- Enemy Only - вх только на врагов
- Visible Only - вх только на персонажей в прямой видимости
- Box ESP - wh в виде коробок(квадратов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов(для четкости)
- Out of View - индикатор показывающий цели вне вашего угла обзора
- Health ESP - есп показывающий сколько ХП у игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов персонажей
- Name - ESP показывающий никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - регулировка максимально дистанции для ВХ
- Visible Check - разная подсветка целей за стеной и не за стеной
Vehicle ESP(ВХ на технику)
- Enabled - включить вх на технику
- Visible Only - показывать только видимую технику(не за стеной)
- Enemy Only - подсвечивать только вражеский транспорт
- Vehicle Box - боксы для траспорта
- Box Outline - доп. обводка боксов для траспорта
- Health ESP - количество хп у машин
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - ограничить макс. дистанцию для вх на военную технику
- Visible Check - проверка на видимость
Misc(Другие функции)
- Aim Key - бинд своей клавиши для активации аимбота
- Menu Key - привязка своей клавиши для вызова меню чита
- Custom ESP colors - гибкая настройка цветов ВХ в БФ 2042
- Distance unit - единица измерения дистанции(футы или метры)
- Aimbone Preview - выбор частей тела для аимбота визуально(кликая по модели персонажа в меню)