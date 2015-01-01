Бустер для Овервотч (Byser Overwatch)

Информация о чите

Byster — удобный и эффективный софт для Overwatch, который отлично подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Простое меню и продуманная структура позволяют быстро настроить всё под себя и начать играть без лишних сложностей. Главная фишка — мощный аимбот с гибкой настройкой: выбор костей, режимы захвата целей, предикт движения и различные типы сглаживания. Благодаря функциям Humanize и Jitter поведение аима выглядит максимально естественно, что позволяет комфортно играть практически на любом герое. ESP (ВХ) предоставляет всю необходимую информацию: здоровье, дистанция, имя героя, заряд ульты, видимость целей и многое другое. Также доступны дополнительные элементы вроде отображения турелей, хилпаков и уведомлений об использовании ультимейтов. Отдельно стоит отметить Stream-Proof — софт не отображается на записях и стримах, что удобно для создания контента. Дополняют функционал система конфигов, поиск по настройкам и гибкая кастомизация визуалов. Bysterэто сбалансированное решение с сильным аимом и удобным управлением.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Aimbot (Аим Бот)

  • Enable – вкл/выкл авто-наведение на цели
  • Aim Key – клавиша активации аима (удержание)
  • FOV – радиус захвата целей (зона, в которой работает аим)
  • FOV Show – отображает круг FOV на экране
  • Smooth – плавность наведения на цель
  • Target Lock – режим захвата цели (дистанция, ближайшая к прицелу, автоматически)
  • Sticky – аим прилипает к цели во время работы
  • Bone Target – приоритетная часть тела для аима (голова, тело, ноги)
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аима
  • Mouse DPI / Game Sens – настройка под DPI мыши и чувствительность игры для корректной работы аима
  • Target Switch Delay – задержка переключения между целями в миллисекундах
  • Through Wall – наводка через стены (без проверки видимости)
  • Prediction – упреждение движения цели во время аима
  • Humanaizer – делает поведение аима более “человечным” (микро-ошибки, сглаживание)
  • Jitter – добавляет небольшие случайные колебания при наведении для снижения подозрительности

Visuals (ВХ / ЕСП)

  • Enabled – включает/выключает ESP (ВХ)
  • Box – отображает боксы (рамки) вокруг моделей игроков
  • Box Style – тип бокса (полный бокс, только углы, без боксов)
  • Skeleton – отображает ВХ скелет модели игрока
  • Health Bar – показывает полоску здоровья игроков
  • Health Text – отображает числовое значение ХП
  • Distance – показывает расстояние до цели в метрах
  • Hero Name – отображает имя героя
  • Ult % (Text) – отображает процент ульты в виде текста
  • Ult % (UI) – отображает заряд ульты в виде UI панели (индикатор)
  • Visible Check – игроки в поле зрения и за преградой окрашены по-разному
  • Max Distance – максимальная расстояние работы ESP
  • Ignore Teammates – игнорирует ВХ на союзников
  • Show Turrets – включить отображение турели
  • Hide Invisible Sombra – скрывает Сомбру в невидимости
  • Ignore Untargetable – игнорирует временно неуязвимые цели
  • Ult Cast Alert – отображает уведомление во время ульты
  • Health Packs – показывать хилпаки на карте

Другие функции Byster Overwatch

  • Stream-Proof – меню и ЕСП не видно на скриншотах, видео и стримах (опционально)
  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
  • Menu Key – возможность установить свою клавишу для открытия меню
  • Configs – система профилей с настройками чита (создать, сохранить, загрузить)
  • By Search – строка для поиска нужных настроек и параметров прямо в меню чита
  • ESP Customaztion – позволяет гибко настраивать положение некоторых ESP элементов, их цвета и прочее

