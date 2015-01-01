Mason Overwatch 2 (Масон Овервотч)
Информация о чите
Mason — приватный чит для Overwatch 2, созданный для тех, кто ищет простое, доступное и при этом эффективное решение. Это базовый External-софт, включающий ключевые функции: ESP (Wallhack) для отображения врагов и векторный аимбот с плавным наведением. Идеально подходит для игры за героев с классической стрельбой — таких как Солдат, Вдова или Кэссиди. Интерфейс и настройки максимально просты, что делает Mason отличным выбором для новичков. Низкая цена и стабильная работа без сбоев делают софт одним из лучших вариантов в своей категории. Чит находится в статусе Undetected, а это значит — минимальный риск получить бан. Если вы хотите повысить эффективность в матчах и при этом не переплачивать — Mason Hack для Overwatch 2 станет надёжным помощником в бою.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Функции Софта Mason для Overwatch 2
- Wallhack - показывать расположение игроков за стенами и другими препятствиями
- Box ESP - классический ВХ в виде коробок
- Team Check - показывать только врагов, аим также работает только против врагов
- Aimbot Vector - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком для наведения на цели
- Aimbot FOV - размер рабочей области для аимбота
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране в виде окружности
- Speed - скорость движений аимбота во время прицеливания
- Sensitivity - чувствительность мыши, ставьте такую же как в настройках игры
- Aimbot Key - выбор клавиши для активация аима (удерживать)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Wh-Satano Valorant Trigger Bot
- Софт на Валорант по самой доступной цене (Дёшево)
- Только Триггер Бот - Больше ничего лишнего
- Легит Чит с низким шансом получения бана
Phoenix Hack CS2
- Хороший Аимбот и Триггер для КС2 с очень детальной настройкой
- Много Видов ВХ (ESP), Чамсы (Chams) и другие полезные фичи
- Inventory Changer (Skinchanger) позволит использовать любые скины
Rogue Company Private Hack
- Премиальный чит для Rogue Company
- 3 Вида Аимбота: Vector, Silent и Magic Bullet
- Надёжный чит без бана для Рогуе Компани
PUBG COVCHEG
- Просто WH для PUBG - Ничего Лишнего (Легит)
- Player ESP: Boxes, Health, Skeleton и Distance
- Весьма доступная цена и низкий шанс бана