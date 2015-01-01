Mason Overwatch 2 (Масон Овервотч)

Информация о чите

Mason — приватный чит для Overwatch 2, созданный для тех, кто ищет простое, доступное и при этом эффективное решение. Это базовый External-софт, включающий ключевые функции: ESP (Wallhack) для отображения врагов и векторный аимбот с плавным наведением. Идеально подходит для игры за героев с классической стрельбой — таких как Солдат, Вдова или Кэссиди. Интерфейс и настройки максимально просты, что делает Mason отличным выбором для новичков. Низкая цена и стабильная работа без сбоев делают софт одним из лучших вариантов в своей категории. Чит находится в статусе Undetected, а это значит — минимальный риск получить бан. Если вы хотите повысить эффективность в матчах и при этом не переплачивать — Mason Hack для Overwatch 2 станет надёжным помощником в бою.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Функции Софта Mason для Overwatch 2

  • Wallhack - показывать расположение игроков за стенами и другими препятствиями
  • Box ESP - классический ВХ в виде коробок
  • Team Check - показывать только врагов, аим также работает только против врагов
  • Aimbot Vector - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком для наведения на цели
  • Aimbot FOV - размер рабочей области для аимбота
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране в виде окружности
  • Speed - скорость движений аимбота во время прицеливания
  • Sensitivity - чувствительность мыши, ставьте такую же как в настройках игры
  • Aimbot Key - выбор клавиши для активация аима (удерживать)

Оставить отзыв


Похожие Товары

Wh-Satano Valorant Trigger Bot
  • Софт на Валорант по самой доступной цене (Дёшево)
  • Только Триггер Бот - Больше ничего лишнего
  • Легит Чит с низким шансом получения бана
Valorant
от 79

Phoenix Hack CS2
  • Хороший Аимбот и Триггер для КС2 с очень детальной настройкой
  • Много Видов ВХ (ESP), Чамсы (Chams) и другие полезные фичи
  • Inventory Changer (Skinchanger) позволит использовать любые скины
CS 2
от 99

Rogue Company Private Hack
  • Премиальный чит для Rogue Company
  • 3 Вида Аимбота: Vector, Silent и Magic Bullet
  • Надёжный чит без бана для Рогуе Компани
Rogue Company
от 239

PUBG COVCHEG
  • Просто WH для PUBG - Ничего Лишнего (Легит)
  • Player ESP: Boxes, Health, Skeleton и Distance
  • Весьма доступная цена и низкий шанс бана
PUBG
от 209