Мануал по использованию продуктов Mason для разных игр (Гайд)

Overwatch 2, Battlefield

На данной странице расположена инструкция к читу Mason Overwatch 2.

Гайд по запуску софта

Пошаговая инструкция по использованию:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. 
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Запустите файл лоадера от имени администратора. 
  5. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его.
  6. Выберите в списке своё приложение и нажмите кнопку "Запустить".
  7. Дождитесь закрытия окна лоадера. В случае успеха лоадер выдаст сообщение с галочкой и закроется.
  8. Затем появится новое окно с просьбой запустить вашу игру.
  9. Запускайте игру.
  10. Когда главное меню игры полностью загрузится - используйте клавишу Insert для вызова меню чита.

Софт Mason успешно запущен!

FAQ

Распространённые ошибки и способы их решения:

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