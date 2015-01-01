На данной странице расположена инструкция к читу Mason Overwatch 2.

Гайд по запуску софта

Пошаговая инструкция по использованию:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

", в " " софт работать не будет. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Запустите файл лоадера от имени администратора. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его. Выберите в списке своё приложение и нажмите кнопку "Запустить". Дождитесь закрытия окна лоадера. В случае успеха лоадер выдаст сообщение с галочкой и закроется. Затем появится новое окно с просьбой запустить вашу игру. Запускайте игру. Когда главное меню игры полностью загрузится - используйте клавишу Insert для вызова меню чита.

Софт Mason успешно запущен!

FAQ

Распространённые ошибки и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме читы Mason не работают.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме читы Mason не работают. Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

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