На данной странице расположена инструкция к читу Mason Overwatch 2.
Гайд по запуску софта
Пошаговая инструкция по использованию:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Запустите файл лоадера от имени администратора.
- Вставьте ваш ключ в окно лоадера и активируйте его.
- Выберите в списке своё приложение и нажмите кнопку "Запустить".
- Дождитесь закрытия окна лоадера. В случае успеха лоадер выдаст сообщение с галочкой и закроется.
- Затем появится новое окно с просьбой запустить вашу игру.
- Запускайте игру.
- Когда главное меню игры полностью загрузится - используйте клавишу Insert для вызова меню чита.
Софт Mason успешно запущен!
FAQ
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Mason не работают.
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.
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