Mason Internal для CS2 (Масон КС 2)

Информация о чите

Mason Internal для Counter-Strike 2 — добротный интернал софт для комфортной игры на пабликах и в матчмейкинге. Продукт не пытается удивить “рейдж” функционалом или перегруженными механиками, а вместо этого предлагает хороший набор действительно полезных возможностей по приятной цене. В основе софта — гибко настраиваемый аимбот с отдельными профилями под каждое оружие, настройкой хитбоксов, плавности, RCS, триггерботом и дополнительными фичами работы. Подходит как для аккуратной легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Визуальная часть включает полноценный ESP и Chams Wallhack с красивыми материалами, отображением игроков через стены, звуковыми индикаторами, стрелками вне экрана и интерактивным предпросмотром всех настроек прямо в меню. Также присутствует удобный SkinChanger с поддержкой ножей, перчаток, агентов и отдельных loadout-конфигов для CT/T сторон. Отдельного внимания заслуживает World Changer с настройкой освещения, дыма, скайбоксов, FullBright, трассеров пуль и визуальных эффектов карты. В дополнение доступны полезные эксплойты вроде BunnyHop, ThirdPerson, удаления флешек/дыма, Quick Switch и других QoL-функций. Mason CS2 — это хороший вариант для тех, кто хочет получить функциональный и приятный софт без переплаты за ненужные возможности.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)

  • Weapon – выбор оружия для которого будут применяться отдельные настройки аимбота
  • Condition – условия работы аимбота (через дым, при ослеплении, в прыжке)
  • Hitbox – выбор части тела для наведения (голова, живот, грудь, руки, ноги)
  • FOV – радиус срабатывания аимбота (рабочая область)
  • Smooth – плавность наведения аимбота (сглаживание движений)
  • First Shot Delay – задержка перед первым выстрелом
  • RCS (Recoil Control System) – контроль отдачи оружия во время стрельбы
  • RCS Type – выбора типа компенсации отдачи
  • Start Bullet – с какого патрона начинается компенсация отдачи (RCS)
  • RCS FOV – радиус работы компенсации отдачи (в этой области работает контроль стрельбы)
  • Compensation – регулировка силы компенсации отдачи в процентах
  • Multipoints – мультипоинты хитбоксов для более точного попадания по модели противника
  • Triggerbot – автоматически совершает выстрел при виде противника на прицеле (есть отдельные настройки)

Wallhack (ВХ)

  • Enabled – включить Player ESP (Wallhack)
  • Behind Walls – отображать игроков сквозь стены
  • Out Of Arrows – стрелки направления для противников вне поля зрения
  • Sounds – отображение аудио-индикаторов действий игроков (ходьба, прыжки и т.п.)
  • Enemies – настройка чамсов для моделей противников
  • Ragdoll – настройка отображения чамсов для рэгдоллов
  • Local Player – визуальные ВХ эффекты для собственного персонажа
  • Visible – цвет и материал модели видимого противника
  • Invisible – цвет и материал модели противника за стеной
  • Chams Types – на выбор доступно несколько видов заливки моделей (Bloom, Glow, Latex и т.п.)
  • Items – отображение предметов у игроков
  • Bomb Timer – показывает таймер бомбы до взрыва/обезвреживания
  • Interactive Preview – интерактивное окно предпросмотра всех визуальных настроек ESP и Chams в реальном времени

Skin Changer

  • Skin Changer – система изменения скинов оружия, ножей, перчаток и персонажей прямо в меню чита
  • CT / T Loadout – отдельные наборы скинов для спецназа (CT) и террористов (T)
  • Weapon Skin Selection – выбор скинов для каждого оружия отдельно
  • Knife Changer – смена моделей ножей
  • Glove Changer – смена моделей и скинов перчаток
  • Agent Changer – смена модели персонажа (агента)
  • Inventory Preview – визуальный предпросмотр оружия и скинов в меню
  • Skin Preview Cards – отображение списка доступных скинов с предпросмотром
  • Custom Weapon Configs – возможность настроить отдельные скины под конкретное оружие
  • Loadout Management – управление наборами экипировки и скинов
  • Real-Time Apply – применение скинов в реальном времени без перезапуска игры

World Changer (Окружение)

  • Bullet Trace – отображение трассеров пуль
  • Bullet Impact – отображение точки попадания пули
  • Grenade Trajectory – показывать траекторию полета гранат
  • Inferno – визуализация зоны огня Молотова/Зажигательной
  • Smoke – настройка отображения дыма от гранат
  • FullBright – полное освещение карты
  • White – белые текстуры мира
  • Specular Lighting – усиленное отражение света
  • Cubemap Reflection – активровать отражающие поверхности
  • Geometric Normal WS – изменение освещения и нормалей мира
  • Light Modulation – изменение яркости освещения
  • World Modulation – настройка цветов и освещения карты
  • Sun Modulation – изменение солнечного света
  • Clouds Modulation – настройка облаков
  • Skybox Modulation – изменение скайбоксов
  • Fog Modulation – изменение интенсивности тумана
  • Override DoF – настройка Depth of Field (глубины резкости)

Эксплойты

  • Money Revealer – показывать количество денег у всех игроков
  • Bunny Hop – автоматический BunnyHop для постоянных распрыжек
  • Edge Jump – автоматический прыжок при сходе с края поверхности
  • Smoke Removal – удаление эффектов дыма от гранат
  • Flashbang Removal – убрать эффект ослепления от флешки
  • Scope Removal – убрать затемнение прицела (AWP, Scout и т.п.)
  • Overhead Removal – убрать HUD элементы с экрана
  • Team Intro Removal – отключить интро команды при старте игры
  • Quick Switch – быстрый переключатель оружия
  • Third Person – включить/выключить вид от третьего лица

Другие функции Mason CS2

  • Aspect Ratio – позволяет изменить соотношение сторон экрана
  • Console Filter – фильтр и очистка консоли от лишних сообщений
  • Viewmodel Changer – изменение положения оружия на экране (X, Y, Z)
  • Hitmarker – отображает кастомный хитмаркер при попадании в цель
  • Scope Overlay – настройка оверлея для прицелов
  • Crosshair – отображает кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
  • Keybinds – показать список активных биндов
  • Spectator List – отдельное окно для отображения наблюдателей за вашей игрой
  • Log Events – отображение игровых событий в виде пуш уведомлений на экране (хит по врагу, полученный урон и т.п.)
  • Configs – система профилей с конфигами (можно сделать под разные стили игры и удобно переключать)
