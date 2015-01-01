Mason Internal для CS2 (Масон КС 2)
Информация о чите
Mason Internal для Counter-Strike 2 — добротный интернал софт для комфортной игры на пабликах и в матчмейкинге. Продукт не пытается удивить “рейдж” функционалом или перегруженными механиками, а вместо этого предлагает хороший набор действительно полезных возможностей по приятной цене. В основе софта — гибко настраиваемый аимбот с отдельными профилями под каждое оружие, настройкой хитбоксов, плавности, RCS, триггерботом и дополнительными фичами работы. Подходит как для аккуратной легитной игры, так и для более агрессивного стиля. Визуальная часть включает полноценный ESP и Chams Wallhack с красивыми материалами, отображением игроков через стены, звуковыми индикаторами, стрелками вне экрана и интерактивным предпросмотром всех настроек прямо в меню. Также присутствует удобный SkinChanger с поддержкой ножей, перчаток, агентов и отдельных loadout-конфигов для CT/T сторон. Отдельного внимания заслуживает World Changer с настройкой освещения, дыма, скайбоксов, FullBright, трассеров пуль и визуальных эффектов карты. В дополнение доступны полезные эксплойты вроде BunnyHop, ThirdPerson, удаления флешек/дыма, Quick Switch и других QoL-функций. Mason CS2 — это хороший вариант для тех, кто хочет получить функциональный и приятный софт без переплаты за ненужные возможности.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aim Bot (Аимбот)
- Weapon – выбор оружия для которого будут применяться отдельные настройки аимбота
- Condition – условия работы аимбота (через дым, при ослеплении, в прыжке)
- Hitbox – выбор части тела для наведения (голова, живот, грудь, руки, ноги)
- FOV – радиус срабатывания аимбота (рабочая область)
- Smooth – плавность наведения аимбота (сглаживание движений)
- First Shot Delay – задержка перед первым выстрелом
- RCS (Recoil Control System) – контроль отдачи оружия во время стрельбы
- RCS Type – выбора типа компенсации отдачи
- Start Bullet – с какого патрона начинается компенсация отдачи (RCS)
- RCS FOV – радиус работы компенсации отдачи (в этой области работает контроль стрельбы)
- Compensation – регулировка силы компенсации отдачи в процентах
- Multipoints – мультипоинты хитбоксов для более точного попадания по модели противника
- Triggerbot – автоматически совершает выстрел при виде противника на прицеле (есть отдельные настройки)
Wallhack (ВХ)
- Enabled – включить Player ESP (Wallhack)
- Behind Walls – отображать игроков сквозь стены
- Out Of Arrows – стрелки направления для противников вне поля зрения
- Sounds – отображение аудио-индикаторов действий игроков (ходьба, прыжки и т.п.)
- Enemies – настройка чамсов для моделей противников
- Ragdoll – настройка отображения чамсов для рэгдоллов
- Local Player – визуальные ВХ эффекты для собственного персонажа
- Visible – цвет и материал модели видимого противника
- Invisible – цвет и материал модели противника за стеной
- Chams Types – на выбор доступно несколько видов заливки моделей (Bloom, Glow, Latex и т.п.)
- Items – отображение предметов у игроков
- Bomb Timer – показывает таймер бомбы до взрыва/обезвреживания
- Interactive Preview – интерактивное окно предпросмотра всех визуальных настроек ESP и Chams в реальном времени
Skin Changer
- Skin Changer – система изменения скинов оружия, ножей, перчаток и персонажей прямо в меню чита
- CT / T Loadout – отдельные наборы скинов для спецназа (CT) и террористов (T)
- Weapon Skin Selection – выбор скинов для каждого оружия отдельно
- Knife Changer – смена моделей ножей
- Glove Changer – смена моделей и скинов перчаток
- Agent Changer – смена модели персонажа (агента)
- Inventory Preview – визуальный предпросмотр оружия и скинов в меню
- Skin Preview Cards – отображение списка доступных скинов с предпросмотром
- Custom Weapon Configs – возможность настроить отдельные скины под конкретное оружие
- Loadout Management – управление наборами экипировки и скинов
- Real-Time Apply – применение скинов в реальном времени без перезапуска игры
World Changer (Окружение)
- Bullet Trace – отображение трассеров пуль
- Bullet Impact – отображение точки попадания пули
- Grenade Trajectory – показывать траекторию полета гранат
- Inferno – визуализация зоны огня Молотова/Зажигательной
- Smoke – настройка отображения дыма от гранат
- FullBright – полное освещение карты
- White – белые текстуры мира
- Specular Lighting – усиленное отражение света
- Cubemap Reflection – активровать отражающие поверхности
- Geometric Normal WS – изменение освещения и нормалей мира
- Light Modulation – изменение яркости освещения
- World Modulation – настройка цветов и освещения карты
- Sun Modulation – изменение солнечного света
- Clouds Modulation – настройка облаков
- Skybox Modulation – изменение скайбоксов
- Fog Modulation – изменение интенсивности тумана
- Override DoF – настройка Depth of Field (глубины резкости)
Эксплойты
- Money Revealer – показывать количество денег у всех игроков
- Bunny Hop – автоматический BunnyHop для постоянных распрыжек
- Edge Jump – автоматический прыжок при сходе с края поверхности
- Smoke Removal – удаление эффектов дыма от гранат
- Flashbang Removal – убрать эффект ослепления от флешки
- Scope Removal – убрать затемнение прицела (AWP, Scout и т.п.)
- Overhead Removal – убрать HUD элементы с экрана
- Team Intro Removal – отключить интро команды при старте игры
- Quick Switch – быстрый переключатель оружия
- Third Person – включить/выключить вид от третьего лица
Другие функции Mason CS2
- Aspect Ratio – позволяет изменить соотношение сторон экрана
- Console Filter – фильтр и очистка консоли от лишних сообщений
- Viewmodel Changer – изменение положения оружия на экране (X, Y, Z)
- Hitmarker – отображает кастомный хитмаркер при попадании в цель
- Scope Overlay – настройка оверлея для прицелов
- Crosshair – отображает кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
- Keybinds – показать список активных биндов
- Spectator List – отдельное окно для отображения наблюдателей за вашей игрой
- Log Events – отображение игровых событий в виде пуш уведомлений на экране (хит по врагу, полученный урон и т.п.)
- Configs – система профилей с конфигами (можно сделать под разные стили игры и удобно переключать)
Похожие Товары
Predator Systems CS2
- Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
- Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
- Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
Midnight CS2
- Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
- Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
- Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
Arcane CS2 External
- External-чит с повышенной безопасностью использования
- Векторный аимбот и триггербот с гибкими настройками
- ESP (ВХ), RCS и радар для полного контроля раунда
CS2 SoftHub
- Аимбот и ESP с гибкой настройкой параметров
- Встроенный радар и идеальная оптимизация без просадки FPS
- Поддержка 3 языков и постоянные обновления, доступная цена