Приватный ВХ + Аим Чит для КС 2 (Counter-Strike 2)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш первый софт для новенькой Counter-Strike 2. Мы начали разработку этого чита ещё в закрытой бета-версии игры, поэтому успели подготовить всё необходимое к официальному релизу игры. Данный чит для КС 2 включает в себя ВХ, аимбот, радар и некоторые другие функции. Продукт отлично оптимизирован, не снижает ФПС и не вызывает каких-либо лагов, поэтому подойдёт абсолютно всем. Кроме того, у нас есть много планов и идей по развитию и обновлению этого чита, так что это далеко не финальная версия. Этот продукт переведён на 3 языка: русский, английский и китайский. Также очень радует цена, мы смогли установить очень низкий и приятный ценник, надеемся, что вы это оцените и не пройдёте мимо нашего предложения. Начинайте покорять новую КС 2 уже сегодня вместе с приватными читом от Wh-Satano.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Perfect World(Chinese Servers)

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Аим (Aim для CS2)

  • Enable - включить наводку
  • Draw FOV - показывать круг аима
  • Check Flash - проверка на ослепление
  • Ignore Smoke - игнорировать дым
  • Visualize Target - линия до цели аимбота
  • FOV - радиус работы аимбота
  • Smooth - плавность наводки
  • Shot Delay - задержка перед первым выстрелом
  • After Kill Delay - задержка после убийства
  • RCS - система контроля отдачи
  • RCS Bullet - после какой по счёту пули начинает работать RCS
  • Отдельные настройки для каждого оружия

Wallhack (ВХ на КС 2)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Boxes - вх в форме коробок(боксов)
  • Skeleton - есп в виде скелетов противников
  • Health - показывать хп врагов в виде полоски
  • Names - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках соперников
  • Eye Direction - отображение направления взгляда
  • Snaplines - wh в виде линий до противников

World ESP(Объекты и Лут)

  • Enable - активировать ВХ на объекты и лут
  • Dropped Weapons - показывать оружие на земле
  • Dropped Bomb - отображать расположение выброшенной бомбы
  • Planted Bomb Info - информация о заложенной бомбе(таймер)
  • Defuse Kits - показывает где лежат саперские наборы
  • Throwed Grenades - брошенные гранаты

Misc (Другие функции)

  • Radar - включить радар
  • Recoil Crosshair - прицел показывающий куда попадут пули с учетом отдачи
  • Specators - позволяет видеть тех кто наблюдает за вами
  • NoFlash - отключить ослепление от флешек
  • NightMode - активировать ночной режим
  • Colors - позволяет установить свои цвета для функций ВХ
  • Chinese Language - чит и меню переведены на китайский язык
  • Russian Language - чит и меню переведены на русский язык
  • CFG System - возможность сохранять и загружать конфиги(настройки)
  • Grenade Helper - помощь с раскидками