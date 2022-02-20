Приватный ВХ + Аим Чит для КС 2 (Counter-Strike 2)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш первый софт для новенькой Counter-Strike 2. Мы начали разработку этого чита ещё в закрытой бета-версии игры, поэтому успели подготовить всё необходимое к официальному релизу игры. Данный чит для КС 2 включает в себя ВХ, аимбот, радар и некоторые другие функции. Продукт отлично оптимизирован, не снижает ФПС и не вызывает каких-либо лагов, поэтому подойдёт абсолютно всем. Кроме того, у нас есть много планов и идей по развитию и обновлению этого чита, так что это далеко не финальная версия. Этот продукт переведён на 3 языка: русский, английский и китайский. Также очень радует цена, мы смогли установить очень низкий и приятный ценник, надеемся, что вы это оцените и не пройдёте мимо нашего предложения. Начинайте покорять новую КС 2 уже сегодня вместе с приватными читом от Wh-Satano.