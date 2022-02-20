Приватный ВХ + Аим Чит для КС 2 (Counter-Strike 2)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию наш первый софт для новенькой Counter-Strike 2. Мы начали разработку этого чита ещё в закрытой бета-версии игры, поэтому успели подготовить всё необходимое к официальному релизу игры. Данный чит для КС 2 включает в себя ВХ, аимбот, радар и некоторые другие функции. Продукт отлично оптимизирован, не снижает ФПС и не вызывает каких-либо лагов, поэтому подойдёт абсолютно всем. Кроме того, у нас есть много планов и идей по развитию и обновлению этого чита, так что это далеко не финальная версия. Этот продукт переведён на 3 языка: русский, английский и китайский. Также очень радует цена, мы смогли установить очень низкий и приятный ценник, надеемся, что вы это оцените и не пройдёте мимо нашего предложения. Начинайте покорять новую КС 2 уже сегодня вместе с приватными читом от Wh-Satano.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Perfect World(Chinese Servers)
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Аим (Aim для CS2)
- Enable - включить наводку
- Draw FOV - показывать круг аима
- Check Flash - проверка на ослепление
- Ignore Smoke - игнорировать дым
- Visualize Target - линия до цели аимбота
- FOV - радиус работы аимбота
- Smooth - плавность наводки
- Shot Delay - задержка перед первым выстрелом
- After Kill Delay - задержка после убийства
- RCS - система контроля отдачи
- RCS Bullet - после какой по счёту пули начинает работать RCS
- Отдельные настройки для каждого оружия
Wallhack (ВХ на КС 2)
- Player ESP - вх на игроков
- Boxes - вх в форме коробок(боксов)
- Skeleton - есп в виде скелетов противников
- Health - показывать хп врагов в виде полоски
- Names - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках соперников
- Eye Direction - отображение направления взгляда
- Snaplines - wh в виде линий до противников
World ESP(Объекты и Лут)
- Enable - активировать ВХ на объекты и лут
- Dropped Weapons - показывать оружие на земле
- Dropped Bomb - отображать расположение выброшенной бомбы
- Planted Bomb Info - информация о заложенной бомбе(таймер)
- Defuse Kits - показывает где лежат саперские наборы
- Throwed Grenades - брошенные гранаты
Misc (Другие функции)
- Radar - включить радар
- Recoil Crosshair - прицел показывающий куда попадут пули с учетом отдачи
- Specators - позволяет видеть тех кто наблюдает за вами
- NoFlash - отключить ослепление от флешек
- NightMode - активировать ночной режим
- Colors - позволяет установить свои цвета для функций ВХ
- Chinese Language - чит и меню переведены на китайский язык
- Russian Language - чит и меню переведены на русский язык
- CFG System - возможность сохранять и загружать конфиги(настройки)
- Grenade Helper - помощь с раскидками