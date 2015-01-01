Аркейн для КС 2 (Arcane Counter-Strike 2)

Информация о чите

Arcane — это качественный приватный чит для Counter-Strike 2 от известного разработчика, ориентированный на стабильность, безопасность и практичный функционал. Софт отлично подходит как для публичных серверов, так и для соревновательного режима, предоставляя всё необходимое для уверенной и контролируемой игры. Ключевым элементом является векторный аимбот с гибкой системой настроек, позволяющий добиться максимально естественного поведения прицела. Он легко адаптируется под разные стили игры и оружие, сохраняя легитность в боевых ситуациях. Дополняет функционал настраиваемый триггербот, который срабатывает точно и аккуратно, без резких действий. ESP / WallHack предоставляет информативную визуализацию игроков с большим количеством параметров кастомизации. Также присутствует ВХ на различные предметы, что помогает лучше ориентироваться на карте и контролировать ситуацию. Для повышения точности стрельбы предусмотрен RCS (контроль отдачи), а встроенный радар даёт дополнительное тактическое преимущество. Arcane выполнен в формате external-решения, что значительно повышает уровень безопасности при использовании. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и сбалансированный чит для CS2 без лишнего функционала.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - активировать автоматическое наведение на цели
  • Aim Key - кнопка для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Mode - режим работы аимбота (удерживать кнопку, всегда)
  • Aim Lock - аим прилипает к цели до её уничтожения
  • On Teammate - аим по союзникам
  • Visible Check - аим только по целям в зоне видимости
  • Bones - выбор хитбокса куда целит аимбот (голова, грудь, тело и т.п.)
  • Target Type - принцип выбора хитбокса (выбранные кости, ближайшая к прицелу, рандомно)
  • Draw FOV - показать область аимбота в виде окружности
  • Dynamic FOV - область аимбота меняется в зависимости от оружия (настраивается)
  • FOV - область действия аимбота
  • Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
  • Switch Delay - задержка между сменой целей для аимбота
  • RCS - система контроля отдачи при стрельбе
  • Return Camera - возвращает прицел в исходное состояние после стрельбы
  • Triggerbot - автоматический выстрел при виде противников на прицеле (гибкая настройка)

Visuals (ВХ Игроки)

  • Enable - включить ВХ/ЕСП на игроков
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
  • Teammates - отображает ВХ на союзников
  • Snaplines - ВХ в виде линий до целей
  • Boxes - ВХ в виде боксов/коробок
  • Box Style - стиль боксов (полные, только углы)
  • Box Filled - заливка содержимого боксов для лучшей видимости
  • Custom Colors - настройка цветов боксов (команда, враги, видимый/невидимый и т.п.)
  • Health Bar - показывать ХП игроков в виде полоски
  • Armor Bar - показывать уровень брони в виде полоски
  • Head Dot - отображает точку на голове игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Names - показывать ники игроков
  • View Line - показывает направление взгляда игроков
  • Position - текущая позиция игрока в виде текста
  • Joints - показывать точки суставов

Items ESP (ВХ Предметы)

  • Enable - включить/выключить ЕСП на предметы
  • Name Type - тип отображения айтемов (иконка, текст)
  • Cirlce - отмечает кружок с соответствующим цветом над предметом
  • Opacity - снижает непрозрачность при наведении на айтем (настраивается)
  • Снайперские винтовки
  • Автоматическое оружие
  • Дробовики и тяжелое оружие
  • Пистолеты-пулеметы (SMG)
  • Пистолеты
  • Гранаты
  • С4, шокер и дефузы

Другие функции Arcane для CS2

  • Map Ray Tracer - отображает трассер-линий на выбранной карте
  • Radar - радар отображающий игроков (всегда, при удержании кнопки Tab)
  • Bomb Timer - показывать время до взрыва бомбы
  • Anti-Flash - игнорировать эффект ослепления от флэш-гранаты
  • BunnyHop - автоматическая распрыжка
  • Auto Fire - автоматическая стрельба для пистолетов
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
  • Menu Key - можно назначить свою кнопку для вызова меню
  • Unload Key - кнопка для отключения чита из игры
  • Themes - две темы оформления на выбор (светлая, темная)
  • Languages - меню поддерживает 3 языка (английский, русский, китайский)
  • Configs - система профилей с настройками чита под разные стили игры (создать, поделиться, загрузить, сохранить, редактировать, удалить)

