Аркейн для КС 2 (Arcane Counter-Strike 2)
Информация о чите
Arcane — это качественный приватный чит для Counter-Strike 2 от известного разработчика, ориентированный на стабильность, безопасность и практичный функционал. Софт отлично подходит как для публичных серверов, так и для соревновательного режима, предоставляя всё необходимое для уверенной и контролируемой игры. Ключевым элементом является векторный аимбот с гибкой системой настроек, позволяющий добиться максимально естественного поведения прицела. Он легко адаптируется под разные стили игры и оружие, сохраняя легитность в боевых ситуациях. Дополняет функционал настраиваемый триггербот, который срабатывает точно и аккуратно, без резких действий. ESP / WallHack предоставляет информативную визуализацию игроков с большим количеством параметров кастомизации. Также присутствует ВХ на различные предметы, что помогает лучше ориентироваться на карте и контролировать ситуацию. Для повышения точности стрельбы предусмотрен RCS (контроль отдачи), а встроенный радар даёт дополнительное тактическое преимущество. Arcane выполнен в формате external-решения, что значительно повышает уровень безопасности при использовании. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и сбалансированный чит для CS2 без лишнего функционала.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - активировать автоматическое наведение на цели
- Aim Key - кнопка для активации аимбота (удерживать)
- Aim Mode - режим работы аимбота (удерживать кнопку, всегда)
- Aim Lock - аим прилипает к цели до её уничтожения
- On Teammate - аим по союзникам
- Visible Check - аим только по целям в зоне видимости
- Bones - выбор хитбокса куда целит аимбот (голова, грудь, тело и т.п.)
- Target Type - принцип выбора хитбокса (выбранные кости, ближайшая к прицелу, рандомно)
- Draw FOV - показать область аимбота в виде окружности
- Dynamic FOV - область аимбота меняется в зависимости от оружия (настраивается)
- FOV - область действия аимбота
- Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
- Switch Delay - задержка между сменой целей для аимбота
- RCS - система контроля отдачи при стрельбе
- Return Camera - возвращает прицел в исходное состояние после стрельбы
- Triggerbot - автоматический выстрел при виде противников на прицеле (гибкая настройка)
Visuals (ВХ Игроки)
- Enable - включить ВХ/ЕСП на игроков
- Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
- Teammates - отображает ВХ на союзников
- Snaplines - ВХ в виде линий до целей
- Boxes - ВХ в виде боксов/коробок
- Box Style - стиль боксов (полные, только углы)
- Box Filled - заливка содержимого боксов для лучшей видимости
- Custom Colors - настройка цветов боксов (команда, враги, видимый/невидимый и т.п.)
- Health Bar - показывать ХП игроков в виде полоски
- Armor Bar - показывать уровень брони в виде полоски
- Head Dot - отображает точку на голове игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Names - показывать ники игроков
- View Line - показывает направление взгляда игроков
- Position - текущая позиция игрока в виде текста
- Joints - показывать точки суставов
Items ESP (ВХ Предметы)
- Enable - включить/выключить ЕСП на предметы
- Name Type - тип отображения айтемов (иконка, текст)
- Cirlce - отмечает кружок с соответствующим цветом над предметом
- Opacity - снижает непрозрачность при наведении на айтем (настраивается)
- Снайперские винтовки
- Автоматическое оружие
- Дробовики и тяжелое оружие
- Пистолеты-пулеметы (SMG)
- Пистолеты
- Гранаты
- С4, шокер и дефузы
Другие функции Arcane для CS2
- Map Ray Tracer - отображает трассер-линий на выбранной карте
- Radar - радар отображающий игроков (всегда, при удержании кнопки Tab)
- Bomb Timer - показывать время до взрыва бомбы
- Anti-Flash - игнорировать эффект ослепления от флэш-гранаты
- BunnyHop - автоматическая распрыжка
- Auto Fire - автоматическая стрельба для пистолетов
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
- Menu Key - можно назначить свою кнопку для вызова меню
- Unload Key - кнопка для отключения чита из игры
- Themes - две темы оформления на выбор (светлая, темная)
- Languages - меню поддерживает 3 языка (английский, русский, китайский)
- Configs - система профилей с настройками чита под разные стили игры (создать, поделиться, загрузить, сохранить, редактировать, удалить)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Predator Systems CS2
- Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
- Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
- Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
Midnight CS2
- Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
- Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
- Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
CS2 SoftHub
- Аимбот и ESP с гибкой настройкой параметров
- Встроенный радар и идеальная оптимизация без просадки FPS
- Поддержка 3 языков и постоянные обновления, доступная цена
FECURITY CS2 Cheat
- Рабочий Skinchanger для CS 2
- Премиальный чит с множеством функций
- Аимбот и Триггербот