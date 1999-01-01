Mason Battlefield 2042 (Мэйсон БФ2042)
Информация о чите
Чит для Battlefield 2042 от Mason Hack — это современное и надёжное решение для игроков, ищущих качественное ПО. Вас ждёт стильное меню, красивый и информативный ESP, а также точный аимбот с детальной настройкой. Всё реализовано с упором на удобство и эффективность. Продукт использует экстернал методы и надёжно обходит античит, что делает его максимально безопасным — шанс получить бан минимален. Также в софте реализована система конфигов, позволяющая сохранять и быстро загружать индивидуальные настройки под ваш стиль игры. Если вы ищете сбалансированный чит для BF2042 с акцентом на безопасность и визуальный комфорт — Mason Hack вас не разочарует.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA Games, Epic Games (EGS)
ESP (ВХ)
- Enabled - включить WH
- Players - ЕСП для показа игроков
- Vehicles - показывать транспорт с помощью ВХ
- Box - валхак в виде коробок
- Health Bar - показывать хп игроков с помощью индикатора
- Name - никнеймы игроков
- Snapline - ЕСП в виде линий до моделей врагов
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Ignore Team - игнорировать союзников
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP
Aimbot (Аимбот)
- Enabled - включить аимбот (помощь в прицеливании при стрельбе)
- Invert Aim Pitch - инвертировать угол аимбота
- Auto Switch - автоматическая смена цели аимботом
- Aim Key - клавиша для активации аима (удерживать)
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Radius - размер области в которой работает аим
- Step - задержка между сменой цели
- Show FOV - показывать размер рабочей области аима
Misc (Другие Функции Mason BF2042)
- CFG System (Save, Load) - система конфигов (сохранить, загрузить)
- Save CPU - при активации будут экономиться ресурсы вашего процессора
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
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