Mason Battlefield 2042 (Мэйсон БФ2042)

Информация о чите

Чит для Battlefield 2042 от Mason Hack — это современное и надёжное решение для игроков, ищущих качественное ПО. Вас ждёт стильное меню, красивый и информативный ESP, а также точный аимбот с детальной настройкой. Всё реализовано с упором на удобство и эффективность. Продукт использует экстернал методы и надёжно обходит античит, что делает его максимально безопасным — шанс получить бан минимален. Также в софте реализована система конфигов, позволяющая сохранять и быстро загружать индивидуальные настройки под ваш стиль игры. Если вы ищете сбалансированный чит для BF2042 с акцентом на безопасность и визуальный комфорт — Mason Hack вас не разочарует.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA Games, Epic Games (EGS)
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ESP (ВХ)

  • Enabled - включить WH
  • Players - ЕСП для показа игроков
  • Vehicles - показывать транспорт с помощью ВХ
  • Box - валхак в виде коробок
  • Health Bar - показывать хп игроков с помощью индикатора
  • Name - никнеймы игроков
  • Snapline - ЕСП в виде линий до моделей врагов
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Ignore Team - игнорировать союзников
  • Max Distance - ограничить дальность работы ESP

Aimbot (Аимбот)

  • Enabled - включить аимбот (помощь в прицеливании при стрельбе)
  • Invert Aim Pitch - инвертировать угол аимбота
  • Auto Switch - автоматическая смена цели аимботом
  • Aim Key - клавиша для активации аима (удерживать)
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Radius - размер области в которой работает аим
  • Step - задержка между сменой цели
  • Show FOV - показывать размер рабочей области аима

Misc (Другие Функции Mason BF2042)

  • CFG System (Save, Load) - система конфигов (сохранить, загрузить)
  • Save CPU - при активации будут экономиться ресурсы вашего процессора
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана

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