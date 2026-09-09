Phoenix Full для Apex Legends (АИМ + ЕСП + X-RAY)

Информация о чите

Встречайте Phoenix Full для Apex Legends — полную версию популярного продукта от проверенного разработчика. Это мощное и в то же время простое в использовании решение для игроков, которым нужен качественный функционал без перегруженного меню и лишних возможностей. Главной особенностью Phoenix Full является мощный векторный AimBot с понятной и гибкой настройкой. Он отлично подойдет как для более аккуратного Legit-стиля, так и для Semi-Rage игры. Вы можете настроить работу наведения под собственный стиль и комфортную механику стрельбы. Не менее качественно реализован Player ESP. Визуальные функции позволяют четко отслеживать позицию игроков и получать необходимую информацию о целях. Дополнительно доступен фирменный Glow X-Ray, который улучшает видимость моделей на средних и ближних дистанциях. Отдельное внимание уделено Loot ESP для Apex Legends. Софт поддерживает несколько вариантов отображения предметов, разные маркеры, сортировку по редкости и удобные фильтры по категориям: оружие, патроны, предметы лечения и многое другое. Если вы ищете надежный, производительный и не перегруженный лишними функциями софт для Apex Legends, Phoenix Full станет отличным выбором. Простая настройка, мощный основной функционал и хорошая защита делают это решение особенно привлекательным.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin, EA Game APP
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Aimbot (Аим)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Visible Only – ограничивает работу аимбота только видимыми целями
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
  • Prediction – учитывает движение цели при наведении для более точного попадания
  • FOV – позволяет настроить область захвата целей аимботом
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Recoil Control – включает контроль отдачи оружия
  • RCS Pitch – позволяет настроить компенсацию вертикальной отдачи
  • RCS Yaw – позволяет настроить компенсацию горизонтальной отдачи

Player ESP (ВХ Игроки)

  • Glow – включает визуальную подсветку моделей игроков
  • Box – отображает рамку вокруг модели игрока
  • Corner – изменяет отображение рамки на угловой стиль
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Snapline – отображает линию от игрока до заданной точки на экране
  • Head Dot – отображает маркер над головой игрока
  • Name – показывает имя игрока
  • Weapon – отображает оружие в руках игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • HP Bar – отображает полоску текущего здоровья игрока
  • HP Text – показывает числовое значение здоровья игрока
  • Armor Bar – отображает уровень брони игрока
  • Armor Text – показывает числовое значение брони игрока
  • Team Check – исключает союзников из отображения
  • Show Knocked – отображает нокаутированных игроков

Loot ESP (ВХ Лут)

  • Item ESP – включает отображение предметов на земле
  • Text – отображает название предмета
  • Circles – отображает предметы с помощью маркеров
  • Item Glow – включает подсветку предметов
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дальность отображения предметов
  • Text Distance – дистанция отображения текстовой информации о предметах
  • Min Rarity – позволяет установить минимальную редкость предметов для отображения (0 - белый, 1 - синий, 2 - фиолетовый, 3 - золотой, 4 - красный)
  • Ammo – отображает боеприпасы
  • Weapon – отображает оружие
  • Attach – отображает оружейные модификации и обвесы
  • Optics – отображает оптические прицелы
  • Armor – отображает броню
  • Shield – отображает щиты
  • Bag – отображает рюкзаки
  • Knock – отображает Knockdown Shields
  • Heal – отображает предметы для восстановления здоровья
  • Nade – отображает гранаты
  • Other – отображает остальные предметы
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