Информация о чите

Встречайте Phoenix Full для Apex Legends — полную версию популярного продукта от проверенного разработчика. Это мощное и в то же время простое в использовании решение для игроков, которым нужен качественный функционал без перегруженного меню и лишних возможностей. Главной особенностью Phoenix Full является мощный векторный AimBot с понятной и гибкой настройкой. Он отлично подойдет как для более аккуратного Legit-стиля, так и для Semi-Rage игры. Вы можете настроить работу наведения под собственный стиль и комфортную механику стрельбы. Не менее качественно реализован Player ESP. Визуальные функции позволяют четко отслеживать позицию игроков и получать необходимую информацию о целях. Дополнительно доступен фирменный Glow X-Ray, который улучшает видимость моделей на средних и ближних дистанциях. Отдельное внимание уделено Loot ESP для Apex Legends. Софт поддерживает несколько вариантов отображения предметов, разные маркеры, сортировку по редкости и удобные фильтры по категориям: оружие, патроны, предметы лечения и многое другое. Если вы ищете надежный, производительный и не перегруженный лишними функциями софт для Apex Legends, Phoenix Full станет отличным выбором. Простая настройка, мощный основной функционал и хорошая защита делают это решение особенно привлекательным.