Phoenix Full для Apex Legends (АИМ + ЕСП + X-RAY)
Информация о чите
Встречайте Phoenix Full для Apex Legends — полную версию популярного продукта от проверенного разработчика. Это мощное и в то же время простое в использовании решение для игроков, которым нужен качественный функционал без перегруженного меню и лишних возможностей. Главной особенностью Phoenix Full является мощный векторный AimBot с понятной и гибкой настройкой. Он отлично подойдет как для более аккуратного Legit-стиля, так и для Semi-Rage игры. Вы можете настроить работу наведения под собственный стиль и комфортную механику стрельбы. Не менее качественно реализован Player ESP. Визуальные функции позволяют четко отслеживать позицию игроков и получать необходимую информацию о целях. Дополнительно доступен фирменный Glow X-Ray, который улучшает видимость моделей на средних и ближних дистанциях. Отдельное внимание уделено Loot ESP для Apex Legends. Софт поддерживает несколько вариантов отображения предметов, разные маркеры, сортировку по редкости и удобные фильтры по категориям: оружие, патроны, предметы лечения и многое другое. Если вы ищете надежный, производительный и не перегруженный лишними функциями софт для Apex Legends, Phoenix Full станет отличным выбором. Простая настройка, мощный основной функционал и хорошая защита делают это решение особенно привлекательным.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin, EA Game APP
Aimbot (Аим)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Visible Only – ограничивает работу аимбота только видимыми целями
- Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
- Prediction – учитывает движение цели при наведении для более точного попадания
- FOV – позволяет настроить область захвата целей аимботом
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Recoil Control – включает контроль отдачи оружия
- RCS Pitch – позволяет настроить компенсацию вертикальной отдачи
- RCS Yaw – позволяет настроить компенсацию горизонтальной отдачи
Player ESP (ВХ Игроки)
- Glow – включает визуальную подсветку моделей игроков
- Box – отображает рамку вокруг модели игрока
- Corner – изменяет отображение рамки на угловой стиль
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Snapline – отображает линию от игрока до заданной точки на экране
- Head Dot – отображает маркер над головой игрока
- Name – показывает имя игрока
- Weapon – отображает оружие в руках игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- HP Bar – отображает полоску текущего здоровья игрока
- HP Text – показывает числовое значение здоровья игрока
- Armor Bar – отображает уровень брони игрока
- Armor Text – показывает числовое значение брони игрока
- Team Check – исключает союзников из отображения
- Show Knocked – отображает нокаутированных игроков
Loot ESP (ВХ Лут)
- Item ESP – включает отображение предметов на земле
- Text – отображает название предмета
- Circles – отображает предметы с помощью маркеров
- Item Glow – включает подсветку предметов
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дальность отображения предметов
- Text Distance – дистанция отображения текстовой информации о предметах
- Min Rarity – позволяет установить минимальную редкость предметов для отображения (0 - белый, 1 - синий, 2 - фиолетовый, 3 - золотой, 4 - красный)
- Ammo – отображает боеприпасы
- Weapon – отображает оружие
- Attach – отображает оружейные модификации и обвесы
- Optics – отображает оптические прицелы
- Armor – отображает броню
- Shield – отображает щиты
- Bag – отображает рюкзаки
- Knock – отображает Knockdown Shields
- Heal – отображает предметы для восстановления здоровья
- Nade – отображает гранаты
- Other – отображает остальные предметы
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