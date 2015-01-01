Mason Battlfield I (Масон БФ1)

Информация о чите

Mason для Battlefield 1 — это отличный приватный чит по доступной цене. Продукт относится к категории External, что делает его максимально безопасным для использования. Внутри вы найдёте векторный аимбот и ESP для отображения врагов и базовой информации о них. Софт разработан качественно, без багов и сбоев: Wallhack работает стабильно, без смещений и мерцаний, а аимбот демонстрирует хорошую точность и поможет вам легко расправляться с противниками. Дополнительно присутствует функция снижения отдачи оружия, что делает стрельбу ещё комфортнее. Если вы ищете надёжный и недорогой чит для BF1 — Масон станет отличным выбором. Убедитесь сами!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA Games, Epic Games (EGS)
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ESP (WH)

  • Player ESP - вх для отображения игроков
  • Box ESP - есп в виде коробок
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Line - вх в виде линий (снаплайнов)
  • Health Bar - индикатор показывающий количество ХП у игроков
  • Name - никнеймы игроков
  • Team Check - отображать только вражеских персонажей

Aimbot (Vector)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот наводит за вас прицел на врагов
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • FOV - размер области работы аима
  • Aimbot Ballistic - учет баллистики при стрельбе с помощью аима
  • No Recoil - снижение отдачи оружия при стрельбе
  • Recoil Percent - % снижения отдачи
  • Team Check - огонь с аимом только врагам

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