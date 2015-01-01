Купить Satano для Battlefield 4 (Сатано Бателфилд 4)
Встречайте Satano для Battlefield 4 – первое приватное решение от известного разработчика, созданное специально для поклонников легендарной серии. Данный софт ориентирован на удобство, стабильность и максимально легитный стиль игры, позволяя наслаждаться процессом без высокого риска блокировки. В арсенале Satano присутствует аккуратный и точный Аимбот с гибкой настройкой под разные стили ведения боя. Детализированный ESP поможет отслеживать игроков и технику, а благодаря встроенной кастомизации можно подобрать собственную цветовую схему прямо в меню. Интерфейс поддерживает два языка – русский и английский, что делает работу с программой ещё проще. Дополнительно в Satano реализованы полезные функции: отключение отдачи и разброса (No Recoil и No Spread), которые позволяют уверенно контролировать оружие даже в самых напряжённых перестрелках. Удобное и информативное меню делает использование софта комфортным, а регулярная поддержка гарантирует появление новых функций в будущих обновлениях абсолютно бесплатно – при этом цена подписки останется неизменной. Satano для BF4 – это надёжный выбор для тех, кто ценит баланс между безопасностью и эффективностью.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NvidiA
- Клиент: Steam, EA App, Epic Games
Аимбот (Legit Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить автоматическое наведение
- Aim Key - клавиша для активации аимбота (удерживать)
- Visible Check - при активации аимбот будет работать только по видимым целям (вне преград)
- Friendly Fire - при активации аим будет целиться в союзников
- FOV - область действия в которой работает аимбот
- Smooth - плавность ведения прицела аимбота
- Bone - выбор кости куда будет целить аим
- Draw FOV - показать область аима в виде окружности
ВХ (Игроки, Техника)
- Enabled - включить/выключить ЕСП
- Boxes - ВХ в виде боксов (коробок)
- Box Type - тип обводки боксов (полные, углы, 3D)
- Filled - закрашивать фон боксов для лучшей видимости
- Show Teammates - показывать ВХ на союзников
- Names - показывать ники игроков
- Health (Text, Bar) - отображать ХП в виде текста или полоскиHealth (Text, Bar) - отображать ХП в виде текста или полоски
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Max Distance - дальность работы ЕСП
Другие фичи Satano BF4
- No Recoil - отключить отдачу оружия
- No Spread - отключить разброс пуль
- Language (RU, EN) - меню поддерживает 2 языка (русккий, английский)
- Custom Colors - возможность задать собственные цвета для ESP элементов
