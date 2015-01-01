Купить Satano для Battlefield 4 (Сатано Бателфилд 4)

Информация о чите

Встречайте Satano для Battlefield 4 – первое приватное решение от известного разработчика, созданное специально для поклонников легендарной серии. Данный софт ориентирован на удобство, стабильность и максимально легитный стиль игры, позволяя наслаждаться процессом без высокого риска блокировки. В арсенале Satano присутствует аккуратный и точный Аимбот с гибкой настройкой под разные стили ведения боя. Детализированный ESP поможет отслеживать игроков и технику, а благодаря встроенной кастомизации можно подобрать собственную цветовую схему прямо в меню. Интерфейс поддерживает два языка – русский и английский, что делает работу с программой ещё проще. Дополнительно в Satano реализованы полезные функции: отключение отдачи и разброса (No Recoil и No Spread), которые позволяют уверенно контролировать оружие даже в самых напряжённых перестрелках. Удобное и информативное меню делает использование софта комфортным, а регулярная поддержка гарантирует появление новых функций в будущих обновлениях абсолютно бесплатно – при этом цена подписки останется неизменной. Satano для BF4 – это надёжный выбор для тех, кто ценит баланс между безопасностью и эффективностью.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NvidiA
  • Клиент: Steam, EA App, Epic Games
Инструкция

Аимбот (Legit Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить автоматическое наведение
  • Aim Key - клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • Visible Check - при активации аимбот будет работать только по видимым целям (вне преград)
  • Friendly Fire - при активации аим будет целиться в союзников
  • FOV - область действия в которой работает аимбот
  • Smooth - плавность ведения прицела аимбота
  • Bone - выбор кости куда будет целить аим
  • Draw FOV - показать область аима в виде окружности

ВХ (Игроки, Техника)

  • Enabled - включить/выключить ЕСП
  • Boxes - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Box Type - тип обводки боксов (полные, углы, 3D)
  • Filled - закрашивать фон боксов для лучшей видимости
  • Show Teammates - показывать ВХ на союзников
  • Names - показывать ники игроков
  • Health (Text, Bar) - отображать ХП в виде текста или полоскиHealth (Text, Bar) - отображать ХП в виде текста или полоски
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Max Distance - дальность работы ЕСП

Другие фичи Satano BF4

  • No Recoil - отключить отдачу оружия
  • No Spread - отключить разброс пуль
  • Language (RU, EN) - меню поддерживает 2 языка (русккий, английский)
  • Custom Colors - возможность задать собственные цвета для ESP элементов

