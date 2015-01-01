Arcane для Battlefield 6 (Аркейн БФ 6)
Информация о чите
Встречайте новинку для Battlefield 6 от легендарного разработчика Arcane! Этот софт сочетает в себе высокую надёжность, простоту использования и продуманный функционал. Arcane предлагает точный и гибкий аимбот, позволяющий с лёгкостью справляться с любыми целями, а информативный ВХ показывает игроков и технику. Меню было полностью обновлено — оно стало удобным, красивым и интуитивно понятным, позволяя настраивать каждую функцию без лишней возни. Для безопасности предусмотрен опциональный StreamProof: при записи видео, скриншотах или стриме интерфейс чита и ВХ остаются скрытыми. Встроенная система конфигов позволит загружать ранее сохранённые настройки без повторной ручной настройки. Arcane поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Доступная цена и регулярные обновления под новые патчи гарантируют стабильность и безопасность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, EA APP
Аимбот (Aim)
- Enable - вкл/выкл Аимбот
- Aim mode - режим работы аима (всегда, по нажатию)
- Aim Key 1/2 - клавиша активации аимбота (две на выбор)
- Visible Check - работать только по видимым целям (вне преград)
- Targets - выбор целей для работы аима (боты, тиммейты, игроки)
- Bones - выбор костей для работы аима (голова, шея, тело, таз)
- Bones Priority - приоритет выбора костей (ближняя к прицелу, рандомно, выбранная)
- Draw FOV - показывать круг работы аимбота
- FOV - область действия аимбота по размеру окружности
- Smooth - сглаживание аимбота
- Max Distance - дальность работы аимбота
Visuals (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
- Name - показывать ники игроков
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Health - показывать уровень ХП в виде полоски
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- View Line - показывать направление взгляда
- Snaplines - ВХ в виде линий до врагов
- Bots - показывать ботов
- Teammates - показывать союзников
- Max Distance - дальность работы ВХ
Misc
- Menu Key - клавиша для открытия меню
- Unload Key - кнопка для полного отключения чита
- Crosshair - показать статичный прицел по центру экрана
- Battle Mode - выключить весь ВХ кроме Игроков (по бинду)
- Configs - система настроек (сохранить, загрузить, сбросить, поделиться)
- Font - можно выбрать свой шрифт и настроить его
- StreamProof - меню чита и ВХ не видно если захватывать окно игры
- Languages - поддержка 3 языков (русский, китайский, английский)
