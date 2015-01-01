Arcane для Battlefield 6 (Аркейн БФ 6)

Информация о чите

Встречайте новинку для Battlefield 6 от легендарного разработчика Arcane! Этот софт сочетает в себе высокую надёжность, простоту использования и продуманный функционал. Arcane предлагает точный и гибкий аимбот, позволяющий с лёгкостью справляться с любыми целями, а информативный ВХ показывает игроков и технику. Меню было полностью обновлено — оно стало удобным, красивым и интуитивно понятным, позволяя настраивать каждую функцию без лишней возни. Для безопасности предусмотрен опциональный StreamProof: при записи видео, скриншотах или стриме интерфейс чита и ВХ остаются скрытыми. Встроенная система конфигов позволит загружать ранее сохранённые настройки без повторной ручной настройки. Arcane поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Доступная цена и регулярные обновления под новые патчи гарантируют стабильность и безопасность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, EA APP
Купить Инструкция

Аимбот (Aim)

  • Enable - вкл/выкл Аимбот
  • Aim mode - режим работы аима (всегда, по нажатию)
  • Aim Key 1/2 - клавиша активации аимбота (две на выбор)
  • Visible Check - работать только по видимым целям (вне преград)
  • Targets - выбор целей для работы аима (боты, тиммейты, игроки)
  • Bones - выбор костей для работы аима (голова, шея, тело, таз)
  • Bones Priority - приоритет выбора костей (ближняя к прицелу, рандомно, выбранная)
  • Draw FOV - показывать круг работы аимбота
  • FOV - область действия аимбота по размеру окружности
  • Smooth - сглаживание аимбота
  • Max Distance - дальность работы аимбота

Visuals (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Health - показывать уровень ХП в виде полоски
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • View Line - показывать направление взгляда
  • Snaplines - ВХ в виде линий до врагов
  • Bots - показывать ботов
  • Teammates - показывать союзников
  • Max Distance - дальность работы ВХ

Misc

  • Menu Key - клавиша для открытия меню
  • Unload Key - кнопка для полного отключения чита
  • Crosshair - показать статичный прицел по центру экрана
  • Battle Mode - выключить весь ВХ кроме Игроков (по бинду)
  • Configs - система настроек (сохранить, загрузить, сбросить, поделиться)
  • Font - можно выбрать свой шрифт и настроить его
  • StreamProof - меню чита и ВХ не видно если захватывать окно игры
  • Languages - поддержка 3 языков (русский, китайский, английский)

Оставить отзыв


Похожие Товары

BF6 Fecurity
  • Самый первый чит на BF6
  • Мощный настраиваемый Аимбот
  • Информативный ESP (ВХ) на врагов и защита от бана
Battlefield
от 639

BF6 Ancient
  • Горячая новинка для Бателфилд 6
  • Мощный Aimbot с кучей настроек
  • Приятный и детализированный ВХ на игроков
Battlefield
от 319