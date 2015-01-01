Информация о чите

Ancient чит для Battlefield 6 — свежая и мощная разработка в мире приватных софтов для BF6, которая уже заслужила отличную репутацию среди игроков. В её основе — высокоточный Aimbot с максимально гибкой настройкой всех параметров, что позволяет использовать его как для аккуратной «легит» игры, так и для агрессивного «рейдж» стиля, быстро набирая фраги и прогресс. Дополняет функционал информативный ESP/WH, отображающий врагов сквозь стены с подробной информацией: скелет модели, никнейм, уровень здоровья и расстояние до цели. Среди дополнительных возможностей — кастомизация прицела, вывод полезной внутриигровой статистики, а также удобная система конфигов для сохранения и моментальной загрузки оптимальных настроек. Ancient отличается стабильной работой, стильным и понятным меню, а также будет актуален и после официального релиза Battlefield 6. Оцените все преимущества нового приватного чита и поднимите свой игровой опыт на новый уровень уже сейчас!