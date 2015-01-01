Battlefield 6 Ancient (Баттлфилд 6)
Информация о чите
Ancient чит для Battlefield 6 — свежая и мощная разработка в мире приватных софтов для BF6, которая уже заслужила отличную репутацию среди игроков. В её основе — высокоточный Aimbot с максимально гибкой настройкой всех параметров, что позволяет использовать его как для аккуратной «легит» игры, так и для агрессивного «рейдж» стиля, быстро набирая фраги и прогресс. Дополняет функционал информативный ESP/WH, отображающий врагов сквозь стены с подробной информацией: скелет модели, никнейм, уровень здоровья и расстояние до цели. Среди дополнительных возможностей — кастомизация прицела, вывод полезной внутриигровой статистики, а также удобная система конфигов для сохранения и моментальной загрузки оптимальных настроек. Ancient отличается стабильной работой, стильным и понятным меню, а также будет актуален и после официального релиза Battlefield 6. Оцените все преимущества нового приватного чита и поднимите свой игровой опыт на новый уровень уже сейчас!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, EA App, Epic Games, Microsoft Store (Xbox)
Aimbot (Бателфилд 6 Аим)
- Enable – включить/выключить автоматическое наведение на цель
- Aim Key – клавиша для активации Аим Ассиста
- Enable FOV – активирует отображение радиуса действия Аимбота
- FOV Radius – радиус действия автоматической наводки
- Smooth – сглаживание наводки прицела до цели (чем выше, тем плавнее)
- Target Bone – выбрать точку куда будет целиться Аимбот (голова, шея, тело, таз)
- Nearest Bone – наводить только на ближайшую кость от прицела
- Force Bones – выбор ближайших от прицела костей для наведения (голова, шея, тело, таз)
- Only Visible – Аим Ассист только на видимых в поле зрении врагов
- Target Lock – фиксируется на активном враге до полного его уничтожения
- Prediction – предугадывает траекторию движения врага (полезно на дальних дистанциях)
Player ESP (ВХ на игроков)
- Max Distance – максимальная дистанция отображения врагов
- Box – показывает врагов сквозь стены в виде прямоугольника (боксов)
- Skeleton – показывает скелет на модели врага
- Skeleton Thickness – толщина скелета
- Health – отображение уровня ХП у врагов
- Snapline – рисует линии до врагов
- Additional – показать ник игрока и расстояние до цели
Другие возможности Ancient для BF6
- Show FPS Overlay – выводит FPS в игре
- Configs – система конфигов для сохранения и загрузки настроек
