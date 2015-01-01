Информация о чите

Встречайте Ancient — легендарный приватный чит, теперь с поддержкой сразу нескольких игр серии Battlefield, включая BF 2042! Одним приобретением вы получаете доступ к мощному инструменту для BF RedSec, Battlefield 6 и BF 2042, что делает этот софт уникальным на рынке. В арсенале Ancient вас ждёт гибкий и точный аимбот с множеством настроек, позволяющий подстраивать наведение под любой стиль перестрелок — от легит до рейдж. Информативный ESP показывает врагов, союзников, технику и позволяет видеть всё происходящее на поле боя сквозь препятствия. Чит оснащён стильным и удобным меню с лёгкой настройкой параметров, поддержкой StreamProof, чтобы ваши записи и стримы оставались чистыми, а также встроенным HWID спуфером для повышения безопасности. Благодаря этому Ancient остаётся максимально безопасным, стабильно работающим и простым в управлении решением для всех фанатов Battlefield.