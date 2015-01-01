Ancient для Battlefield 2042 (Эншент БФ 2042)

Информация о чите

Встречайте Ancient — легендарный приватный чит, теперь с поддержкой сразу нескольких игр серии Battlefield, включая BF 2042! Одним приобретением вы получаете доступ к мощному инструменту для BF RedSec, Battlefield 6 и BF 2042, что делает этот софт уникальным на рынке. В арсенале Ancient вас ждёт гибкий и точный аимбот с множеством настроек, позволяющий подстраивать наведение под любой стиль перестрелок — от легит до рейдж. Информативный ESP показывает врагов, союзников, технику и позволяет видеть всё происходящее на поле боя сквозь препятствия. Чит оснащён стильным и удобным меню с лёгкой настройкой параметров, поддержкой StreamProof, чтобы ваши записи и стримы оставались чистыми, а также встроенным HWID спуфером для повышения безопасности. Благодаря этому Ancient остаётся максимально безопасным, стабильно работающим и простым в управлении решением для всех фанатов Battlefield.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, EA App, Epic Games, Microsoft Store (Xbox), BF6, REDSEC, BF2042
Aimbot

  • Enable – включить/выключить автоматическое наведение на цель
  • Aim Keys – клавиши для активации Аим Ассиста
  • Enable FOV – активирует отображение радиуса действия Аимбота
  • FOV Radius – радиус действия автоматической наводки
  • Smooth – сглаживание наводки прицела до цели (чем выше, тем плавнее)
  • Target Bone – выбрать точку куда будет целиться Аимбот (голова, шея, тело, таз)
  • Nearest Bone – наводить только на ближайшую кость от прицела
  • Force Bones – второй хитбокс для аима
  • Only Visible – Аим Ассист только на видимых в поле зрении врагов
  • Target Lock – фиксируется на активном враге до полного его уничтожения
  • Prediction – предугадывает траекторию движения врага (можно вкл/выкл по кнопке)
  • Max Distance - дальность действия аимбота

Visuals (Wallhack)

  • Box – показывает врагов сквозь стены в виде прямоугольника (боксов)
  • Skeleton – показывает скелет на модели врага
  • Skeleton Thickness – толщина скелета
  • Health – отображение уровня ХП у врагов
  • Snapline – рисует линии до врагов
  • Nickname – показывает ник игрока
  • Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
  • Vehicles – показывает транспорт

Другие фичи Ancient BF2042

  • Crosshair – добавляет кастомный прицел на экран
  • Show FPS Overlay – выводит FPS в игре
  • Configs – система конфигов для сохранения и загрузки настроек
  • Search – быстрый поиск настроек
  • StreamProof – интерфейс софта не виден на скринах, записи видео и стримах
  • Чит Ancient работает в трёх играх серии: Redsec (BF Battle Royale), Battlefield 6, Battlefield 2042. Одна подписка = 3 поддерживаемые игры!

