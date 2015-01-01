Ancient для Battlefield 2042 (Эншент БФ 2042)
Информация о чите
Встречайте Ancient — легендарный приватный чит, теперь с поддержкой сразу нескольких игр серии Battlefield, включая BF 2042! Одним приобретением вы получаете доступ к мощному инструменту для BF RedSec, Battlefield 6 и BF 2042, что делает этот софт уникальным на рынке. В арсенале Ancient вас ждёт гибкий и точный аимбот с множеством настроек, позволяющий подстраивать наведение под любой стиль перестрелок — от легит до рейдж. Информативный ESP показывает врагов, союзников, технику и позволяет видеть всё происходящее на поле боя сквозь препятствия. Чит оснащён стильным и удобным меню с лёгкой настройкой параметров, поддержкой StreamProof, чтобы ваши записи и стримы оставались чистыми, а также встроенным HWID спуфером для повышения безопасности. Благодаря этому Ancient остаётся максимально безопасным, стабильно работающим и простым в управлении решением для всех фанатов Battlefield.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, EA App, Epic Games, Microsoft Store (Xbox), BF6, REDSEC, BF2042
Aimbot
- Enable – включить/выключить автоматическое наведение на цель
- Aim Keys – клавиши для активации Аим Ассиста
- Enable FOV – активирует отображение радиуса действия Аимбота
- FOV Radius – радиус действия автоматической наводки
- Smooth – сглаживание наводки прицела до цели (чем выше, тем плавнее)
- Target Bone – выбрать точку куда будет целиться Аимбот (голова, шея, тело, таз)
- Nearest Bone – наводить только на ближайшую кость от прицела
- Force Bones – второй хитбокс для аима
- Only Visible – Аим Ассист только на видимых в поле зрении врагов
- Target Lock – фиксируется на активном враге до полного его уничтожения
- Prediction – предугадывает траекторию движения врага (можно вкл/выкл по кнопке)
- Max Distance - дальность действия аимбота
Visuals (Wallhack)
- Box – показывает врагов сквозь стены в виде прямоугольника (боксов)
- Skeleton – показывает скелет на модели врага
- Skeleton Thickness – толщина скелета
- Health – отображение уровня ХП у врагов
- Snapline – рисует линии до врагов
- Nickname – показывает ник игрока
- Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
- Vehicles – показывает транспорт
Другие фичи Ancient BF2042
- Crosshair – добавляет кастомный прицел на экран
- Show FPS Overlay – выводит FPS в игре
- Configs – система конфигов для сохранения и загрузки настроек
- Search – быстрый поиск настроек
- StreamProof – интерфейс софта не виден на скринах, записи видео и стримах
- Чит Ancient работает в трёх играх серии: Redsec (BF Battle Royale), Battlefield 6, Battlefield 2042. Одна подписка = 3 поддерживаемые игры!
