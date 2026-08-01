Информация о чите

Mason Chams для Enlisted — минималистичное решение для игроков, которым не нужны сложные мод-меню и десятки дополнительных функций. Софт выполняет только одну задачу — подсвечивает модели игроков яркими Chams, благодаря чему противников можно легко обнаружить даже за стенами и другими препятствиями. Главное преимущество Mason Chams — абсолютная простота. Здесь отсутствует меню, настройки и любые дополнительные модули: достаточно запустить программу, после чего подсветка начинает работать автоматически. Благодаря единственной функции значительно уменьшается количество потенциальных векторов обнаружения, что делает решение одним из самых безопасных вариантов для любителей легитной игры. Дополнительно софт практически не влияет на производительность и обеспечивает стабильную работу.

ℹ️ Данный софт работает только на Windows 10 (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2).