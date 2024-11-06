Софт SMG для SQUAD (СМГ СКВАД)

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Информация о чите

Приватный чит SMG для SQUAD – это мощный и надежный инструмент для игроков, которые хотят получить преимущество в тактических сражениях. Софт оснащён встроенным спуфером, который помогает избежать блокировок, а его продвинутые методы обхода античита сводят риск бана к минимуму. Чит предлагает широкие визуальные возможности: ESP позволяет отслеживать позиции врагов, союзников, техники и других объектов, делая геймплей более информативным. Удобное и стильное меню обеспечивает комфортную настройку функций. Аимбот с тонкой регулировкой, Silent Aim и Magic Bullets гарантирует высокую точность и лёгкие фраги. SMG для SQUAD – это идеальное сочетание мощного функционала, безопасности и доступной цены.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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AIMBOT (АИМ)

  • Enabled - включить аимбот
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • Auto Switch - авто смена цели аима
  • Silent - мощный вид аимбота, пули поражают цель, но камера и прицел не двигаются
  • Magic Bullet - магические пули поражают цели даже за препятствиями и стенами
  • Visible Check - огонь только по врагам в прямой видимости
  • FOV - размер области работы аима
  • Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение - слабее аим
  • Max Distance - дальность работы аима в метрах
  • Draw Line - рисовать линию до текущей цели аима
  • Draw FOV - показывать текущий FOV аима в виде окружности
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Bones (Hitboxes) - выбор частей тела для аимбота

Player ESP (ВХ)

  • Player ESP - есп для отображения игроков (врагов)
  • Box ESP - валлхак в виде боксов (коробок)
  • Visible Check - показывать игроков за стеной и в прямой видимости по разному
  • Box Style - стиль боксов (обычные 2Д коробки или только углы)
  • Filled Box - залить фон боксов прозрачным темным цветом
  • Name - игровые никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у цели
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Health - показывать количество ХП и игроков с помощью полоски (бара)
  • Max Distance - дальность работы ЕСП для отображения игроков

Misc (Другие Функции SMG Squad)

  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • FOV Changer - изменить угол обзора камеры
  • Zoom Hack - позволяет приблизить камеру
  • Infinite Sprint - возможность бесконечно бежать
  • Speedhack - значительное ускорение скорости передвижения
  • Language (Русский, Английский)
  • Config System (Save, Load, Reset) - возможность сохранять, загружать и сбрасывать настройки
  • Font Settings (Name, Size, Change, Reset) - настройки шрифта для использования в чите (название, размер)
  • Menu Key - выбор клавиши для открытия меню чита
  • Panic Key - выбор клавиши при нажатии которой чит будет полностью закрыт
  • Battle Mode - клавиша активации боевого режима, в нём отключается весь есп кроме отображения врагов
  • Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
  • Stream Proof - возможность скрыть визуально чит при записи или стриме (Discord, OBS)
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для WH

World ESP (Объекты)

  • Ammo Crates - ящики с патронами
  • Mines - мины
  • FOBs - базы
  • HABs - бункеры, защищенные зоны (укрытия)
  • Machine Gun Crews - пулеметные расчеты
  • Anti-Tank Missiles - противотанковые ракеты
  • Rally points - точки сбора
  • Mortars - минометы
  • Booby-Trapped Vehicles - заминированные машины
  • Drones - дроны
  • Grenades - гранаты
  • Your Team's Tickets - тикеты вашей команды
  • Enemy Team's Tickets - тикеты вражеской команды
  • Ammo Amount - количество патронов у вас в магазине
  • Kills - количество убийств которое вы совершили
  • Deaths - сколько раз вы умерли
  • Vehicles Destroyed - сколько транспорта вы разрушили

Vehicles ESP (Транспорт)

  • Motorcycle - мотоциклы
  • Cars - легковые автомобили
  • Transport Jeeps - транспортные джипы
  • Logistics Jeeps - логистические джипы
  • Anti-Tank Jeeps - противотанковые джипы
  • Artillery Vehicles - артиллерийский транспорт
  • Transport Trucks - транспортные грузовики
  • Logistics Trucks - логистические грузовики
  • Air Defense Trucks - грузовики с ПВО
  • Infantry Fighting Vehicles (IFV) - боевые машины пехоты (БМП)
  • APC - бронетранспортеры (БТР)
  • Anti-aircraft warfare - зенитная артиллерия
  • Tanks - танки
  • Helicopters - вертолеты
  • Boats - лодки