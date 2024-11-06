Софт SMG для SQUAD (СМГ СКВАД)
Информация о чите
Приватный чит SMG для SQUAD – это мощный и надежный инструмент для игроков, которые хотят получить преимущество в тактических сражениях. Софт оснащён встроенным спуфером, который помогает избежать блокировок, а его продвинутые методы обхода античита сводят риск бана к минимуму. Чит предлагает широкие визуальные возможности: ESP позволяет отслеживать позиции врагов, союзников, техники и других объектов, делая геймплей более информативным. Удобное и стильное меню обеспечивает комфортную настройку функций. Аимбот с тонкой регулировкой, Silent Aim и Magic Bullets гарантирует высокую точность и лёгкие фраги. SMG для SQUAD – это идеальное сочетание мощного функционала, безопасности и доступной цены.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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AIMBOT (АИМ)
- Enabled - включить аимбот
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- Auto Switch - авто смена цели аима
- Silent - мощный вид аимбота, пули поражают цель, но камера и прицел не двигаются
- Magic Bullet - магические пули поражают цели даже за препятствиями и стенами
- Visible Check - огонь только по врагам в прямой видимости
- FOV - размер области работы аима
- Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение - слабее аим
- Max Distance - дальность работы аима в метрах
- Draw Line - рисовать линию до текущей цели аима
- Draw FOV - показывать текущий FOV аима в виде окружности
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Bones (Hitboxes) - выбор частей тела для аимбота
Player ESP (ВХ)
- Player ESP - есп для отображения игроков (врагов)
- Box ESP - валлхак в виде боксов (коробок)
- Visible Check - показывать игроков за стеной и в прямой видимости по разному
- Box Style - стиль боксов (обычные 2Д коробки или только углы)
- Filled Box - залить фон боксов прозрачным темным цветом
- Name - игровые никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у цели
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Health - показывать количество ХП и игроков с помощью полоски (бара)
- Max Distance - дальность работы ЕСП для отображения игроков
Misc (Другие Функции SMG Squad)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- FOV Changer - изменить угол обзора камеры
- Zoom Hack - позволяет приблизить камеру
- Infinite Sprint - возможность бесконечно бежать
- Speedhack - значительное ускорение скорости передвижения
- Language (Русский, Английский)
- Config System (Save, Load, Reset) - возможность сохранять, загружать и сбрасывать настройки
- Font Settings (Name, Size, Change, Reset) - настройки шрифта для использования в чите (название, размер)
- Menu Key - выбор клавиши для открытия меню чита
- Panic Key - выбор клавиши при нажатии которой чит будет полностью закрыт
- Battle Mode - клавиша активации боевого режима, в нём отключается весь есп кроме отображения врагов
- Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
- Stream Proof - возможность скрыть визуально чит при записи или стриме (Discord, OBS)
- Custom Colors - детальная настройка цветов для WH
World ESP (Объекты)
- Ammo Crates - ящики с патронами
- Mines - мины
- FOBs - базы
- HABs - бункеры, защищенные зоны (укрытия)
- Machine Gun Crews - пулеметные расчеты
- Anti-Tank Missiles - противотанковые ракеты
- Rally points - точки сбора
- Mortars - минометы
- Booby-Trapped Vehicles - заминированные машины
- Drones - дроны
- Grenades - гранаты
- Your Team's Tickets - тикеты вашей команды
- Enemy Team's Tickets - тикеты вражеской команды
- Ammo Amount - количество патронов у вас в магазине
- Kills - количество убийств которое вы совершили
- Deaths - сколько раз вы умерли
- Vehicles Destroyed - сколько транспорта вы разрушили
Vehicles ESP (Транспорт)
- Motorcycle - мотоциклы
- Cars - легковые автомобили
- Transport Jeeps - транспортные джипы
- Logistics Jeeps - логистические джипы
- Anti-Tank Jeeps - противотанковые джипы
- Artillery Vehicles - артиллерийский транспорт
- Transport Trucks - транспортные грузовики
- Logistics Trucks - логистические грузовики
- Air Defense Trucks - грузовики с ПВО
- Infantry Fighting Vehicles (IFV) - боевые машины пехоты (БМП)
- APC - бронетранспортеры (БТР)
- Anti-aircraft warfare - зенитная артиллерия
- Tanks - танки
- Helicopters - вертолеты
- Boats - лодки