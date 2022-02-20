Купить Чит Fecurity для SQUAD(Сквад)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новый чит на Сквад в нашем ассортименте. Данный продукт разработан совместно с нашими коллегами из Fecurity. Премиальный Internal Чит для Squad. С этим софтом можно как играть по легиту, так и уничтожать всех при помощи сайлент аимбота. Гибкая настройка всех функций позволяет играть как угодно. В аиме есть умные настройки, которые позволят играть по легиту незаметно. ESP часть чита сделано красиво и работает идеально. Также стоит отметить больше количество эксплойтов: отключение отдачи, бесконечная выносливость и подобное. Полный список функций вы можете найти ниже. Также советуем ознакомиться с видео и скриншотами.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot(Аимбот)
- Aim At Shoot - режим в котором аим всегда работает при стрельбе
- Vectored Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
- Silent Aimbot - в этом режиме пули поражают цели, но ваш прицел при этом не двигается
- Visible Only - аим только на видимые цели
- Enemy Only - наводка только на врагов
- Aim Horizontal Speed - скорость наведения по горизонтали
- Aim Vertical Speed - скорость наведения по вертикали
- Recoil Compensation(RCS) - система контроля отдачи
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
- Bone - выбор частей тела для аимбота
- HitBox Priority - выбор приоритетных частей тела для аимбота
- HitScan Coefficient - % выстрелов в приоритетные части тела
- In Vehicle - активировать аим когда вы в технике
- Magic Bullet - магические пули поражают цели вне прямой видимости
- Draw FOV - показывать рабочую зону аимбота в виде окружности
ESP(Wallhack)
- Player ESP - вх на игроков
- Enemy Only - показывать только врагов
- Box ESP - вх в виде коробок
- Box Outline - доп. обводка боксов для четкости
- Health ESP - показывать количество хп
- Skeleton ESP - вх в виде скелетов
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Vehicle - показывать траспорт
- Deployable - развёртываемые объекты
- Tickets
- Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости будут показаны по разному
- Custom Colors - возможность установить свои цвета для WH
- Maximum Distance - возможность ограничить дальность работы ESP
Misc
- FOV Changer - позволяет увеличить угол обзора
- Prefix Changer - установка анимированного префикса в таблице
- Inf. Stamina - бесконечный запас выносливости
- Inf. Ammo and Items - бесконечные патроны и расходуемые предметы
- Instant Hit - пули мгновенно достигают цели
- Instant Throw - метательные снаряды мгновенно долетают до конечной точки
- No Recoil - отключение отдачи оружия
- Vehicle No Recoil - отключить отдачу когда вы в машине
- Server Crasher - позволяет крашнуть сервер
- Distance Unit - единица измерения для ЕСП(метры или футы)