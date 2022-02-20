Купить Чит Fecurity для SQUAD(Сквад)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию новый чит на Сквад в нашем ассортименте. Данный продукт разработан совместно с нашими коллегами из Fecurity. Премиальный Internal Чит для Squad. С этим софтом можно как играть по легиту, так и уничтожать всех при помощи сайлент аимбота. Гибкая настройка всех функций позволяет играть как угодно. В аиме есть умные настройки, которые позволят играть по легиту незаметно. ESP часть чита сделано красиво и работает идеально. Также стоит отметить больше количество эксплойтов: отключение отдачи, бесконечная выносливость и подобное. Полный список функций вы можете найти ниже. Также советуем ознакомиться с видео и скриншотами.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot(Аимбот)

  • Aim At Shoot - режим в котором аим всегда работает при стрельбе
  • Vectored Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
  • Silent Aimbot - в этом режиме пули поражают цели, но ваш прицел при этом не двигается
  • Visible Only - аим только на видимые цели
  • Enemy Only - наводка только на врагов
  • Aim Horizontal Speed - скорость наведения по горизонтали
  • Aim Vertical Speed - скорость наведения по вертикали
  • Recoil Compensation(RCS) - система контроля отдачи
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
  • Bone - выбор частей тела для аимбота
  • HitBox Priority - выбор приоритетных частей тела для аимбота
  • HitScan Coefficient - % выстрелов в приоритетные части тела
  • In Vehicle - активировать аим когда вы в технике
  • Magic Bullet - магические пули поражают цели вне прямой видимости
  • Draw FOV - показывать рабочую зону аимбота в виде окружности

ESP(Wallhack)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Enemy Only - показывать только врагов
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Box Outline - доп. обводка боксов для четкости
  • Health ESP - показывать количество хп
  • Skeleton ESP - вх в виде скелетов
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Vehicle - показывать траспорт
  • Deployable - развёртываемые объекты
  • Tickets
  • Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости будут показаны по разному
  • Custom Colors - возможность установить свои цвета для WH
  • Maximum Distance - возможность ограничить дальность работы ESP

Misc

  • FOV Changer - позволяет увеличить угол обзора
  • Prefix Changer - установка анимированного префикса в таблице
  • Inf. Stamina - бесконечный запас выносливости
  • Inf. Ammo and Items - бесконечные патроны и расходуемые предметы
  • Instant Hit - пули мгновенно достигают цели
  • Instant Throw - метательные снаряды мгновенно долетают до конечной точки
  • No Recoil - отключение отдачи оружия
  • Vehicle No Recoil - отключить отдачу когда вы в машине
  • Server Crasher - позволяет крашнуть сервер
  • Distance Unit - единица измерения для ЕСП(метры или футы)