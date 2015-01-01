Бустер для Сквад (Byster Squad)

Информация о чите

Byster — приватный софт для Squad, ориентированный на легитный геймплей с упором на информативные визуалы и гибкую настройку. Основу составляет качественный ESP: отображение игроков с боксами, скелетами, дистанцией, здоровьем и оружием. Реализован Visible Check, а также отдельные отметки раненых целей, что упрощает принятие решений в бою. Дополнительно доступен ESP на технику (с типом и HP) и ключевые объекты — FOB, HAB и ящики с боеприпасами. Софт дополняется набором вспомогательных возможностей: Speedhack, Desync и Big Player, которые расширяют тактические варианты в игре. Все функции удобно настраиваются через фирменное меню Byster с поиском параметров, системой конфигов и кастомизацией ESP. Отдельно стоит отметить Stream-Proof — защита от записи и стриминга. Byster для Squadэто сбалансированное решение для комфортной и уверенной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable Players ESP – включает отображение игроков через стены
  • Box – отображает боксы вокруг игроков (коробки)
  • Filled Box – включает залитые боксы
  • Box Type – внешний вид боксов (полный, только углы)
  • Health (Text, Bar) – показывает числовое значение здоровья игрока или в виде полоски
  • Nickname – показывает никнейм игрока
  • Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
  • Item In Hands (Weapon) – показывает оружие в руках игрока
  • Line (Snaplines) – ВХ линии от экрана до игроков
  • Visible Check – игроки в поле зрения и за преградой окрашены по-разному
  • Bleeding Players – отдельно отмечает раненых (кровотечение) игроков
  • Enemy Visible – настройка цвета для видимых врагов
  • Enemy Invisible – настройка цвета для врагов за укрытиями

Vehicles ESP (ВХ Техника)

  • Enable Vehicles ESP – включает ESP для техники
  • Box – отображает боксы вокруг техники
  • Health – показывает прочность (HP) техники
  • Vehicle Type – отображает тип техники (например: танк, БТР и т.п.)
  • Distance – показывает расстояние до техники
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения техники

World ESP (Объекты и Постройки)

  • Enable Deployables ESP – включает отображение размещаемых объектов
  • HAB Base – показывает точки спавна (хабы)
  • FOB Radio – отображает радиостанции (фобы)
  • Ammo Crate – показывает ящики/сумки с боеприпасами
  • Distance – отображает расстояние до объектов
  • Max Distance – максимальная дальность отображения

Эксплойты

  • Speed Hack – позволяет увеличить скорость передвижения игрока
  • Big Player – увеличивает вашу модель игрока
  • Desync – вызывает рассинхронизацию с сервером позволяя выполнять различные действия с задержкой позиции персонажа (например стрельбу по врагу)

Другие функции Byster Squad

  • Stream-Proof – скрывает меню чита и ВХ при на скриншотах, видео и прямой трансляции (опционально)
  • Language – выбор языка интерфейса (английский, русский, китайский)
  • Custom Window Size – настройка размера окна меню
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • ESP Customaztion – возможность гибко настраивать ESP элементы
  • By Search – строка для поиска настроек и параметров в меню чита
  • Configs – система профилей с настройками чита (создать, сохранить, загрузить)

Похожие Товары

Pussycat SQUAD
  • Silent Aim для точных попаданий на больших дистанциях
  • ESP на игроков, технику и тактические объекты
  • Радар, спидхак и полезные доп. функции
SQUAD
от 249

Squad Softhub (Multihack)
  • Проверенный временем безопасный чит!
  • Легит Аимбот для улучшения стрельбы
  • Информативный ESP (ВХ) и Радар
SQUAD
от 249

SQUAD HACK (Fecurity)
  • Мощнейший Сайлент Аимбот для Сквад
  • Гибкий и плавный ESP с кучей настроек
  • Большое количество различных эксплойтов
SQUAD
от 309

Arcane SQUAD
  • Аимбот, Бесконечные Патроны, No Recoil
  • ESP (WH) для отображения Игроков, Техники и Объектов
  • Полный StreamProof, Меню на 2 языках (Русский и Английский)
SQUAD
от 229