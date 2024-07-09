Squad Arcane (Аркейн Сквад)

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Информация о чите

Приватный чит Arcane для SQUAD — это мощный и безопасный софт, созданный для полного контроля над игровым процессом. Включает векторный Aimbot с гибкими настройками, позволяющий точно и быстро поражать цели. Дополнительно доступны эксплойты для улучшения стрельбы, такие как бесконечные пули, No Recoil, No Sway и другие, которые делают стрельбу максимально удобной и стабильной. ESP (Wallhack) помогает отслеживать местоположение врагов, техники и ключевых объектов, предоставляя тактическое преимущество. Чит оснащён удобным меню с поддержкой русского и английского языков, а также другими полезными функциями. Аркейн Сквад — это внешний (external) софт, что обеспечивает низкий шанс бана. Доступная цена делает его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить игровой процесс в SQUAD.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот

  • Enable Aimbot - включить Аимбот, помощь в прицеливании при стрельбе
  • FOV - размер области в которой аим будет выбирать цели
  • Draw FOV - показывать размер области аима с помощью окружности вокруг прицела
  • FOV Color - цвет окружности показывающий область работы аимбота
  • Bone - выбор частей тела в которые будет целиться аимбот при стрельбе
  • Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение - более медленно и плавно двигается аим
  • Distance - дальность работы аима
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • Mode (Hold, Toggle) - режим работы аима (удерживать, переключать)

Players ESP (ВХ)

  • Players ESP - отображение игроков с помощью ВХ
  • 2D Box - есп в виде коробок
  • Filled Box - залить фон коробок темным прозрачным фоном
  • Health (Text, Bar) - показывать ХП игроков (Текст, Полоска)
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние в метрах до игроков
  • Max Distance - ограничить дальность работы Player ESP
  • Item In Hands (Weapon) - предмет в руках у игрока
  • Line - wh в виде линий (снаплайнов)
  • Skeleton - esp в виде скелетов
  • Scope Zoom - масштаб элементов ESP для зума в прицеле
  • Out Of Arrows - стрелочки указывающие на цели вне экрана

Vehicle & Object ESP (Транспорт, Объекты)

  • Vehicles - показывает транспорт с помощью ESP
  • Category - тип отображаемого транспорта (военной техники)
  • Health - количество Хп у отображаемых объектов
  • HAB Base - отображение бункеров и защищенных зон (укрытий)
  • FOB Radio - вражеские базы
  • Show Distance - расстояние до отображаемых объектов
  • Max Distance - ограничение дальность работы ESP для отображения объектов и транспорта

Exploits (Эксплойты)

  • Unlimited Ammo - бесконечные патроны у вашего оружия
  • Unlimited RPG Ammo - бесконечные снаряды для РПГ
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключить качание оружия при стрельбе
  • Rapid Fire - быстрая стрельба
  • Show Ammo Count - показывать количество патронов в оружии
  • Big Player - увеличить вашу модель
  • Speedhack - увеличить вашу скорость передвижения
  • FOV Changer - позволяет изменить угол обзора камеры

Misc (Другие Функции SQUAD Arcane)

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • CFG System - возможность сохранять и загружать свои настройки для чита Arcane SQUAD
  • Language (Английский, Русский) - меню чита Аркейн доступно на 2 языках
  • StreamProof - софт полностью невидим при стриминге или записи видео
  • Custom Colors - возможность настраивать цвета для ЕСП на свой вкус
  • Menu Color - позволяет вам изменить цвет элементов меню