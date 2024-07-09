Squad Arcane (Аркейн Сквад)
Информация о чите
Приватный чит Arcane для SQUAD — это мощный и безопасный софт, созданный для полного контроля над игровым процессом. Включает векторный Aimbot с гибкими настройками, позволяющий точно и быстро поражать цели. Дополнительно доступны эксплойты для улучшения стрельбы, такие как бесконечные пули, No Recoil, No Sway и другие, которые делают стрельбу максимально удобной и стабильной. ESP (Wallhack) помогает отслеживать местоположение врагов, техники и ключевых объектов, предоставляя тактическое преимущество. Чит оснащён удобным меню с поддержкой русского и английского языков, а также другими полезными функциями. Аркейн Сквад — это внешний (external) софт, что обеспечивает низкий шанс бана. Доступная цена делает его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить игровой процесс в SQUAD.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Аимбот
- Enable Aimbot - включить Аимбот, помощь в прицеливании при стрельбе
- FOV - размер области в которой аим будет выбирать цели
- Draw FOV - показывать размер области аима с помощью окружности вокруг прицела
- FOV Color - цвет окружности показывающий область работы аимбота
- Bone - выбор частей тела в которые будет целиться аимбот при стрельбе
- Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение - более медленно и плавно двигается аим
- Distance - дальность работы аима
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- Mode (Hold, Toggle) - режим работы аима (удерживать, переключать)
Players ESP (ВХ)
- Players ESP - отображение игроков с помощью ВХ
- 2D Box - есп в виде коробок
- Filled Box - залить фон коробок темным прозрачным фоном
- Health (Text, Bar) - показывать ХП игроков (Текст, Полоска)
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние в метрах до игроков
- Max Distance - ограничить дальность работы Player ESP
- Item In Hands (Weapon) - предмет в руках у игрока
- Line - wh в виде линий (снаплайнов)
- Skeleton - esp в виде скелетов
- Scope Zoom - масштаб элементов ESP для зума в прицеле
- Out Of Arrows - стрелочки указывающие на цели вне экрана
Vehicle & Object ESP (Транспорт, Объекты)
- Vehicles - показывает транспорт с помощью ESP
- Category - тип отображаемого транспорта (военной техники)
- Health - количество Хп у отображаемых объектов
- HAB Base - отображение бункеров и защищенных зон (укрытий)
- FOB Radio - вражеские базы
- Show Distance - расстояние до отображаемых объектов
- Max Distance - ограничение дальность работы ESP для отображения объектов и транспорта
Exploits (Эксплойты)
- Unlimited Ammo - бесконечные патроны у вашего оружия
- Unlimited RPG Ammo - бесконечные снаряды для РПГ
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключить качание оружия при стрельбе
- Rapid Fire - быстрая стрельба
- Show Ammo Count - показывать количество патронов в оружии
- Big Player - увеличить вашу модель
- Speedhack - увеличить вашу скорость передвижения
- FOV Changer - позволяет изменить угол обзора камеры
Misc (Другие Функции SQUAD Arcane)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- CFG System - возможность сохранять и загружать свои настройки для чита Arcane SQUAD
- Language (Английский, Русский) - меню чита Аркейн доступно на 2 языках
- StreamProof - софт полностью невидим при стриминге или записи видео
- Custom Colors - возможность настраивать цвета для ЕСП на свой вкус
- Menu Color - позволяет вам изменить цвет элементов меню