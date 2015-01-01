Pussycat для Squad (Сквад)

Информация о чите

Pussycat — это сбалансированное и надёжное решение для Squad, сочетающее достойный функционал, хорошую защиту и доступную стоимость. Софт выполнен в фирменном стиле разработчика Pussycat и оснащён удобным, интуитивно понятным меню, в котором все параметры расположены логично и настраиваются без лишних сложностей. В боевом арсенале присутствует Silent Aim — прицел визуально не двигается, но попадания происходят в радиусе заданного FOV. Аимбот эффективно работает даже на очень дальних дистанциях, что особенно важно для масштабных карт и позиционных перестрелок в Squad. ESP (WH) предоставляет информативное и приятное визуальное отображение игроков: боксы, здоровье, расстояние, текущее оружие, снаплайны и другие параметры. Реализован Visible Check, позволяющий легко отличать видимые цели от тех, кто находится за укрытиями. Для тактической игры предусмотрен Object ESP — отображение вражеских FOB’ов с уровнем их ХП, размещённых мин, а также техники противника, включая БТР и другую технику. Дополнительные возможности включают спидхак для увеличения скорости передвижения, радар в виде отдельного окна с отображением игроков, кастомный прицел, вывод собственного ХП на HUD, пополнение боеприпасов на артиллерии и транспорте, а также систему конфигов для быстрого сохранения и загрузки настроек. Pussycat — универсальный выбор для уверенной и тактически грамотной игры в Squad.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Silent Aim)

  • Aimbot - включает или отключает автоматическое наведение на цели
  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Magic Bullet - попадание по цели независимо от точного наведения прицела
  • Safe Bullet [HP > 80] - ограничивает работу аима, если здоровье ниже заданного значения
  • Draw FOV - отображает рабочую область аимбота на экране
  • Radius FOV - настройка радиуса зоны захвата целей аимботом
  • Target Bone - выбор части тела для наведения аима
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
  • Refill Ammo - мгновенное пополнение боеприпасов

ВХ на Игроков (Players ESP)

  • Show Players - включает ESP-отображение игроков
  • Draw BOX - отображает игроков в виде боксов
  • Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Snaplines - линии от экрана до игроков
  • Ignore Team - отключает ESP на союзников
  • Names - отображает никнеймы игроков
  • HealthPoints - показывает числовое значение здоровья
  • HealthBar - отображает здоровье в виде полоски
  • Tracelines Type - стиль линий (snaplines) до целей
  • BOX Type - выбор типа боксов (полные, угловые и тп)
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения ESP

ВХ на Технику (Vehicles)

  • Health Points - показывать уровень прочности транспорта текстом
  • Health Bar - отображает прочность техники в виде полоски
  • Type Vehicle - показывает тип транспортного средства
  • Role Vehicle - отображает роль или назначение техники
  • Distance - расстояние до транспорта
  • Ignore Team Vehicle - скрывает союзный транспорт

ВХ на Объекты (Objects)

  • FOB Base - отображение баз FOB на карте
  • Health Value FOB - числовое значение прочности FOB
  • Health Bar FOB - полоска здоровья FOB
  • Ignore Team FOB - скрывает союзные FOB
  • Deployable Mine - отображение устанавливаемых мин

Другие фичи Pussycat Squad

  • Speedhack - увеличение скорости передвижения
  • Speed - настройка значения ускорения
  • Radar - радар для отображения игроков и объектов
  • Crosshair - статичный прицел в центре экрана
  • Unlock FOV - снятие ограничений на угол обзора
  • HP Hud - отображение здоровья в интерфейсе
  • Ammo Hud - отображение боеприпасов в интерфейсе
  • Refill Artillery Ammo - пополнение боеприпасов артиллерии
  • Refill Vehicle Ammo - пополнение боеприпасов техники
  • Enemy Font Size - настройка размера шрифта врагов
  • Item Font Size - настройка размера шрифта предметов
  • Configs - система сохранения и загрузки настроек
  • Menu Key - клавиша открытия меню софта

