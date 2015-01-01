Информация о чите

Pussycat — это сбалансированное и надёжное решение для Squad, сочетающее достойный функционал, хорошую защиту и доступную стоимость. Софт выполнен в фирменном стиле разработчика Pussycat и оснащён удобным, интуитивно понятным меню, в котором все параметры расположены логично и настраиваются без лишних сложностей. В боевом арсенале присутствует Silent Aim — прицел визуально не двигается, но попадания происходят в радиусе заданного FOV. Аимбот эффективно работает даже на очень дальних дистанциях, что особенно важно для масштабных карт и позиционных перестрелок в Squad. ESP (WH) предоставляет информативное и приятное визуальное отображение игроков: боксы, здоровье, расстояние, текущее оружие, снаплайны и другие параметры. Реализован Visible Check, позволяющий легко отличать видимые цели от тех, кто находится за укрытиями. Для тактической игры предусмотрен Object ESP — отображение вражеских FOB’ов с уровнем их ХП, размещённых мин, а также техники противника, включая БТР и другую технику. Дополнительные возможности включают спидхак для увеличения скорости передвижения, радар в виде отдельного окна с отображением игроков, кастомный прицел, вывод собственного ХП на HUD, пополнение боеприпасов на артиллерии и транспорте, а также систему конфигов для быстрого сохранения и загрузки настроек. Pussycat — универсальный выбор для уверенной и тактически грамотной игры в Squad.