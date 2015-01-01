Pussycat для Squad (Сквад)
Информация о чите
Pussycat — это сбалансированное и надёжное решение для Squad, сочетающее достойный функционал, хорошую защиту и доступную стоимость. Софт выполнен в фирменном стиле разработчика Pussycat и оснащён удобным, интуитивно понятным меню, в котором все параметры расположены логично и настраиваются без лишних сложностей. В боевом арсенале присутствует Silent Aim — прицел визуально не двигается, но попадания происходят в радиусе заданного FOV. Аимбот эффективно работает даже на очень дальних дистанциях, что особенно важно для масштабных карт и позиционных перестрелок в Squad. ESP (WH) предоставляет информативное и приятное визуальное отображение игроков: боксы, здоровье, расстояние, текущее оружие, снаплайны и другие параметры. Реализован Visible Check, позволяющий легко отличать видимые цели от тех, кто находится за укрытиями. Для тактической игры предусмотрен Object ESP — отображение вражеских FOB’ов с уровнем их ХП, размещённых мин, а также техники противника, включая БТР и другую технику. Дополнительные возможности включают спидхак для увеличения скорости передвижения, радар в виде отдельного окна с отображением игроков, кастомный прицел, вывод собственного ХП на HUD, пополнение боеприпасов на артиллерии и транспорте, а также систему конфигов для быстрого сохранения и загрузки настроек. Pussycat — универсальный выбор для уверенной и тактически грамотной игры в Squad.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Silent Aim)
- Aimbot - включает или отключает автоматическое наведение на цели
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Magic Bullet - попадание по цели независимо от точного наведения прицела
- Safe Bullet [HP > 80] - ограничивает работу аима, если здоровье ниже заданного значения
- Draw FOV - отображает рабочую область аимбота на экране
- Radius FOV - настройка радиуса зоны захвата целей аимботом
- Target Bone - выбор части тела для наведения аима
- Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
- Refill Ammo - мгновенное пополнение боеприпасов
ВХ на Игроков (Players ESP)
- Show Players - включает ESP-отображение игроков
- Draw BOX - отображает игроков в виде боксов
- Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Snaplines - линии от экрана до игроков
- Ignore Team - отключает ESP на союзников
- Names - отображает никнеймы игроков
- HealthPoints - показывает числовое значение здоровья
- HealthBar - отображает здоровье в виде полоски
- Tracelines Type - стиль линий (snaplines) до целей
- BOX Type - выбор типа боксов (полные, угловые и тп)
- Max Distance - максимальная дистанция отображения ESP
ВХ на Технику (Vehicles)
- Health Points - показывать уровень прочности транспорта текстом
- Health Bar - отображает прочность техники в виде полоски
- Type Vehicle - показывает тип транспортного средства
- Role Vehicle - отображает роль или назначение техники
- Distance - расстояние до транспорта
- Ignore Team Vehicle - скрывает союзный транспорт
ВХ на Объекты (Objects)
- FOB Base - отображение баз FOB на карте
- Health Value FOB - числовое значение прочности FOB
- Health Bar FOB - полоска здоровья FOB
- Ignore Team FOB - скрывает союзные FOB
- Deployable Mine - отображение устанавливаемых мин
Другие фичи Pussycat Squad
- Speedhack - увеличение скорости передвижения
- Speed - настройка значения ускорения
- Radar - радар для отображения игроков и объектов
- Crosshair - статичный прицел в центре экрана
- Unlock FOV - снятие ограничений на угол обзора
- HP Hud - отображение здоровья в интерфейсе
- Ammo Hud - отображение боеприпасов в интерфейсе
- Refill Artillery Ammo - пополнение боеприпасов артиллерии
- Refill Vehicle Ammo - пополнение боеприпасов техники
- Enemy Font Size - настройка размера шрифта врагов
- Item Font Size - настройка размера шрифта предметов
- Configs - система сохранения и загрузки настроек
- Menu Key - клавиша открытия меню софта
