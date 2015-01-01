Гайд по использованию софтов Fecurity для разных игр (Инструкция)

На этой странице находится инструкция к следующим софтам: Fecurity ARC Raiders.

Как скачать и запустить ПО Fecurity?

Инструкция по загрузке и запуску читов Fecurity:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard. Данные античиты препятствуют запуску читов Fecurity.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр!
  5. Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора.
  6. Вставьте свой ключ после "Enter your key" и нажмите "Enter".
  7. Вы увидите некоторую информацию о своём ключе и дальнейшие указания.
  8. Если появилась надпись "After Restarting Computer, launch the game", значит всё прошло успешно.
  9. Через несколько секунд ваш компьютер перезагрузится.
  10. После перезагрузки ПК просто открывайте игру.
  11. В игре вы увидите уведомление, что чит запустился.
  12. Чит Fecurity успешно запущен!

В игре меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Delete".

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.

Видео-руководство

Что делать, если софт не запускается?

Распространённые ошибки и способы их решения:

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!