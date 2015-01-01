На этой странице находится инструкция к следующим софтам: Fecurity ARC Raiders.
Как скачать и запустить ПО Fecurity?
Инструкция по загрузке и запуску читов Fecurity:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard. Данные античиты препятствуют запуску читов Fecurity.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр!
- Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора.
- Вставьте свой ключ после "Enter your key" и нажмите "Enter".
- Вы увидите некоторую информацию о своём ключе и дальнейшие указания.
- Если появилась надпись "After Restarting Computer, launch the game", значит всё прошло успешно.
- Через несколько секунд ваш компьютер перезагрузится.
- После перезагрузки ПК просто открывайте игру.
- В игре вы увидите уведомление, что чит запустился.
- Чит Fecurity успешно запущен!
В игре меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Delete".
После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.
Видео-руководство
Что делать, если софт не запускается?
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.
- Для работы читов также нужна включенная виртуализация и Hyper-V. Активируйте эти параметры в своей системе, если они неактивны.
Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на ARC Raiders.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!