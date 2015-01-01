На этой странице находится инструкция к следующим софтам: Fecurity ARC Raiders.

Как скачать и запустить ПО Fecurity?

Инструкция по загрузке и запуску читов Fecurity:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard. Данные античиты препятствуют запуску читов Fecurity. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр! Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора . Вставьте свой ключ после "Enter your key" и нажмите "Enter". Вы увидите некоторую информацию о своём ключе и дальнейшие указания. Если появилась надпись "After Restarting Computer, launch the game", значит всё прошло успешно. Через несколько секунд ваш компьютер перезагрузится. После перезагрузки ПК просто открывайте игру. В игре вы увидите уведомление, что чит запустился. Чит Fecurity успешно запущен!

В игре меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Delete".

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.

Видео-руководство

Что делать, если софт не запускается?

Распространённые ошибки и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Для работы читов также нужна включенная виртуализация и Hyper-V. Активируйте эти параметры в своей системе, если они неактивны.

