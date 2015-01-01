Fecurity для Call of Duty Warzone (Фекурити Варзон)

Информация о чите

Fecurity — это по-настоящему мощное приватное решение для Call of Duty: Warzone с поддержкой сразу нескольких игр серии. Софт относится к премиальному сегменту и заслужил популярность благодаря стабильной работе, высокой производительности и продуманному функционалу. В основе боевых возможностей находится отличный аимбот с гибкими параметрами и удобной системой настройки. Он позволяет точно адаптировать стрельбу под индивидуальный стиль игры и чувствовать уверенность в любых перестрелках. Все параметры логично структурированы и легко настраиваются через стильное фирменное меню Fecurity. ESP / WallHack предоставляет информативное отображение игроков и ботов, помогая контролировать ситуацию на карте и заранее реагировать на угрозы. Дополняет функционал встроенный радар, который даёт дополнительное тактическое преимущество. Также присутствуют полезные опции, такие как отключение отдачи (No Recoil) и другие вспомогательные функции для повышения комфорта игры. Fecurity является internal-решением, что обеспечивает расширенные возможности и плавную интеграцию с игрой. Дополнительно доступны опциональные функции: встроенный HWID Spoofer и StreamProof-защита. Это надёжный и универсальный чит для Warzone, отлично подходящий для игроков, которые ищут мощный функционал и высокий уровень качества.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Battle.Net, Microsoft Store (Xbox), Warzone, BO6, BO7, MW19, MW2, MW3, Vanguard
Аим (Aimbot)

  • Enabled - включает или отключает работу аимбота
  • Aim at Shoot - аимбот активируется во время стрельбы
  • Aim at Scope - аимбот работает только при прицеливании
  • Visible Only - аимбот наводится только на видимые цели
  • Enemy Only - аим работает исключительно по врагам
  • Draw FOV - отображает зону действия аимбота в виде окружности
  • Prediction - предугадывает траекторию движения цели (баллистика)
  • Knocked Target - логика работы аима по нокнутым целям
  • Target Switch Delay - задержка перед переключением на следующую цель (в мс)
  • Hitbox Priority - приоритет выбора хитбокса для наведения
  • Aim Key - основная клавиша активации аимбота (удержание)
  • Second Aim Key - дополнительная клавиша активации аима
  • FOV - размер области, в которой аимбот ищет цели
  • FOV Knocked - отдельный радиус FOV для нокнутых противников
  • Vertical Degree Per Second - скорость наведения по вертикали
  • Horizontal Degree Per Second - скорость наведения по горизонтали
  • Nearest Coefficient - процент выстрелов по ближайшей к прицелу части тела
  • Hitbox Editor - ручная настройка приоритетов частей тела для аима

Visuals (ВХ)

  • Enabled - включить/выключить отображение ЕСП
  • Enemy Only - показывать только противников
  • Visible Check - окрашивать видимые и невидимые цели по разному
  • Box - отображает игроков/ботов в виде боксов
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Out of View Indicator - стрелочки на врагов вне поля зрения
  • Radius - радиус работы ESP
  • Health - отображение полоски здоровья игроков
  • Armor - отображение брони игроков
  • Skeleton - ESP в виде скелета модели
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелета
  • Player Info - выбор информации для отображения (ник, дистанция и тп)
  • Show Prefix - отображает пометку бота рядом с именем
  • Radar - включает радар поверх игры
  • Spotting Effect - визуальное оповещение о целях от радара
  • Range - радиус действия радара

Items ESP (ЕСП на Предметы)

  • Enable - включить отображение предметов через ЕСП
  • Distance - расстояние до предметов
  • Categories - тип предметов для отображения
  • Боеприпасы
  • Оружие
  • Броня
  • Деньги
  • Усилители
  • Противогаз
  • Киллстрики
  • Гранаты
  • Модификации
  • Контракты
  • Перки
  • Контейнеры с лутом
  • Торговые станции
  • Другое

Другие функции Fecurity Warzone

  • Override FOV - принудительное изменение игрового угла обзора
  • Add FOV - добавочное значение к стандартному FOV
  • Invisible Opacity - прозрачность ESP для целей за стенами
  • Remove Recoil - удаление отдачи оружия
  • Distance Unit - выбор единиц измерения (метры / футы)
  • Menu Key - клавиша открытия меню
  • ESP Colors - настройка цветов для боксов, скелетов, информации, радара и индикаторов
  • Glow / Dial / Radar Point - отдельные визуальные стили элементов
  • UI Customization - настройка цветов интерфейса, текста, фона и эффектов наведения
  • Color Templates - готовые цветовые пресеты
  • HWID Spoofer - Fecurity имеет встроенный спуфер для обхода аппаратных банов (по ЖД)
  • StreamProof - опциональная защита интерфейса чита от записи (скрины, видео, стримы)
  • Поддерживаются следующие части серии - Warzone, BO6, BO7, MW19, MW2, MW3, Vanguard

