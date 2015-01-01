Fecurity для Call of Duty Warzone (Фекурити Варзон)
Информация о чите
Fecurity — это по-настоящему мощное приватное решение для Call of Duty: Warzone с поддержкой сразу нескольких игр серии. Софт относится к премиальному сегменту и заслужил популярность благодаря стабильной работе, высокой производительности и продуманному функционалу. В основе боевых возможностей находится отличный аимбот с гибкими параметрами и удобной системой настройки. Он позволяет точно адаптировать стрельбу под индивидуальный стиль игры и чувствовать уверенность в любых перестрелках. Все параметры логично структурированы и легко настраиваются через стильное фирменное меню Fecurity. ESP / WallHack предоставляет информативное отображение игроков и ботов, помогая контролировать ситуацию на карте и заранее реагировать на угрозы. Дополняет функционал встроенный радар, который даёт дополнительное тактическое преимущество. Также присутствуют полезные опции, такие как отключение отдачи (No Recoil) и другие вспомогательные функции для повышения комфорта игры. Fecurity является internal-решением, что обеспечивает расширенные возможности и плавную интеграцию с игрой. Дополнительно доступны опциональные функции: встроенный HWID Spoofer и StreamProof-защита. Это надёжный и универсальный чит для Warzone, отлично подходящий для игроков, которые ищут мощный функционал и высокий уровень качества.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Battle.Net, Microsoft Store (Xbox), Warzone, BO6, BO7, MW19, MW2, MW3, Vanguard
Аим (Aimbot)
- Enabled - включает или отключает работу аимбота
- Aim at Shoot - аимбот активируется во время стрельбы
- Aim at Scope - аимбот работает только при прицеливании
- Visible Only - аимбот наводится только на видимые цели
- Enemy Only - аим работает исключительно по врагам
- Draw FOV - отображает зону действия аимбота в виде окружности
- Prediction - предугадывает траекторию движения цели (баллистика)
- Knocked Target - логика работы аима по нокнутым целям
- Target Switch Delay - задержка перед переключением на следующую цель (в мс)
- Hitbox Priority - приоритет выбора хитбокса для наведения
- Aim Key - основная клавиша активации аимбота (удержание)
- Second Aim Key - дополнительная клавиша активации аима
- FOV - размер области, в которой аимбот ищет цели
- FOV Knocked - отдельный радиус FOV для нокнутых противников
- Vertical Degree Per Second - скорость наведения по вертикали
- Horizontal Degree Per Second - скорость наведения по горизонтали
- Nearest Coefficient - процент выстрелов по ближайшей к прицелу части тела
- Hitbox Editor - ручная настройка приоритетов частей тела для аима
Visuals (ВХ)
- Enabled - включить/выключить отображение ЕСП
- Enemy Only - показывать только противников
- Visible Check - окрашивать видимые и невидимые цели по разному
- Box - отображает игроков/ботов в виде боксов
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Out of View Indicator - стрелочки на врагов вне поля зрения
- Radius - радиус работы ESP
- Health - отображение полоски здоровья игроков
- Armor - отображение брони игроков
- Skeleton - ESP в виде скелета модели
- Skeleton Thickness - толщина линий скелета
- Player Info - выбор информации для отображения (ник, дистанция и тп)
- Show Prefix - отображает пометку бота рядом с именем
- Radar - включает радар поверх игры
- Spotting Effect - визуальное оповещение о целях от радара
- Range - радиус действия радара
Items ESP (ЕСП на Предметы)
- Enable - включить отображение предметов через ЕСП
- Distance - расстояние до предметов
- Categories - тип предметов для отображения
- Боеприпасы
- Оружие
- Броня
- Деньги
- Усилители
- Противогаз
- Киллстрики
- Гранаты
- Модификации
- Контракты
- Перки
- Контейнеры с лутом
- Торговые станции
- Другое
Другие функции Fecurity Warzone
- Override FOV - принудительное изменение игрового угла обзора
- Add FOV - добавочное значение к стандартному FOV
- Invisible Opacity - прозрачность ESP для целей за стенами
- Remove Recoil - удаление отдачи оружия
- Distance Unit - выбор единиц измерения (метры / футы)
- Menu Key - клавиша открытия меню
- ESP Colors - настройка цветов для боксов, скелетов, информации, радара и индикаторов
- Glow / Dial / Radar Point - отдельные визуальные стили элементов
- UI Customization - настройка цветов интерфейса, текста, фона и эффектов наведения
- Color Templates - готовые цветовые пресеты
- HWID Spoofer - Fecurity имеет встроенный спуфер для обхода аппаратных банов (по ЖД)
- StreamProof - опциональная защита интерфейса чита от записи (скрины, видео, стримы)
- Поддерживаются следующие части серии - Warzone, BO6, BO7, MW19, MW2, MW3, Vanguard
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Softhub Spoofer
- Доступный Temporary (временный) Spoofer
- Подходит для игр с античитами BattleEye, EAC и других
- Простой запуск, обходит HWID бан в играх
Dullwave Warzone
- Аимбот с Humanizer для легитной и точной стрельбы
- ВХ на Игроков, Loot ESP и настраиваемый 2D-радар
- Один чит для Warzone и нескольких частей COD
Ancient Warzone
- Аимбот с Humanizer и поддержкой геймпадов
- ESP (ВХ) на Игроков, Лут и Предметы, Радар
- Мощный StreamProof, Spoofer и система конфигов