Ancient для Call of Duty Warzone (Варзон)

Информация о чите

Ancient — это мощный и технологичный приватный чит для Call of Duty: Warzone, разработанный с упором на точность, гибкость и высокий уровень безопасности. Решение отлично подойдёт как для опытных игроков, так и для тех, кто ценит полный контроль над ситуацией в бою. Ключевым элементом софта является высокоточный аимбот с функцией имитации человеческого поведения при наведении на цель. Humanizer делает стрельбу максимально естественной, снижая подозрительность и благоприятно влияя на стабильную работу. Аимбот обладает большим количеством параметров и поддерживает геймпады, что особенно важно для игроков на контроллерах. ESP / WallHack предоставляет максимально подробную информацию о врагах, луте и игровых объектах. Гибкая система настроек позволяет детально кастомизировать визуалы под личные предпочтения и стиль игры. Для дополнительного удобства предусмотрены такие опции, как радар, быстрое прицеливание, удаление теней и тумана, а также другие полезные функции для повышения видимости и комфорта. Ancient также оснащён мощной StreamProof-защитой, встроенным HWID Spoofer и системой конфигов для сохранения и быстрого переключения настроек. Это надёжное и продвинутое решение для уверенной и безопасной игры в Warzone.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Battle.Net, Microsoft Store (Xbox), Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7
Купить Инструкция

Aimbot (Аим Бот)

  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Aim Key 2 - дополнительная клавиша для запуска аимбота
  • Lock Target - фиксация аима на выбранной цели до прекращения огня
  • Draw FOV - отображает радиус работы аимбота в виде окружности
  • FOV Color - настройка цвета круга FOV
  • FOV Radius - радиус захвата целей аимботом
  • Dynamic FOV - динамическое изменение FOV в зависимости от прицеливания
  • Smooth - включает сглаживание наведения аима
  • Smooth Value - степень плавности движений аимбота
  • Draw Crosshair - отображает статичный прицел в центре экрана
  • Crosshair Size - настройка размера прицела
  • Prediction Dot - показывает точку, в которую стремится аимбот
  • Target Line - рисует линию от прицела до текущей цели
  • Controller Mode - поддержка аимбота при игре с геймпада
  • Stick Sensitivity - чувствительность стиков геймпада
  • Stick Deadzone - мёртвая зона стиков геймпада
  • Prediction - предугадывает траекторию движения цели
  • Visible Check - аимбот работает только по целям в прямой видимости
  • Humanize Aimbot - делает движения аима более похожими на человеческие
  • Humanize Max Step - максимальное отклонение при гуманизации
  • Randomize Bone - случайный выбор части тела для наведения
  • Target Bones - выбор приоритетных костей (например, голова)
  • Target Switch Delay - задержка между переключением целей (в мс)
  • Ignore Bots - исключает ботов из целей аимбота
  • Ignore Downed - игнорирует нокнутых противников

Visuals (ВХ)

  • Box - отображение игроков в виде боксов
  • Corner Box - боксы только по углам модели
  • Bot Tag - визуальная метка ботов
  • Distance - расстояние до игроков в метрах
  • Health bar - отображение здоровья игроков
  • Flags - дополнительные статусы игроков
  • Nickname - отображение никнеймов
  • Skeleton - ESP в виде скелета
  • Active Weapon - отображает оружие в руках игрока
  • Show Teammates - отображение союзников
  • Show Downed - отображение нокнутых игроков
  • Show Only Visible - отображает только видимых противников
  • Max ESP Distance - максимальная дистанция работы ESP
  • Off Screen Arrows - стрелки, указывающие на игроков вне экрана
  • Arrows Type - тип стрелок (форма отображения)
  • Arrows Range - дистанция срабатывания стрелок
  • Radar - встроенный радар для отображения игроков
  • Radar Scale - масштаб радара

Items ESP (ВХ на Предметы)

  • Show Name - отображает название предметов
  • Show Distance - показывает расстояние до предметов
  • Max Item Distance - максимальная дистанция отображения предметов
  • Color - цвет подсветки предметов
  • Armor - броня и бронепластины
  • Ammo - боеприпасы
  • Weapon - оружие
  • Crate - ящики с лутом
  • Misc - прочие предметы
  • Lethal - летальные предметы (гранаты)
  • Tactical - тактические предметы
  • Field Upgrade - полевые улучшения
  • Money - деньги
  • Medical - медицина
  • Killstreak - киллстрики
  • Perk Pack - перки
  • Другие предметы

Другие функции Ancient Warzone

  • Enable Removals - удаление визуальных эффектов окружения
  • Remove List - выбор эффектов для отключения (туман, тени)
  • Quick Scope - ускоренное прицеливание
  • Configs - система профилей с настройками (создать, импорт, сохранить, загрузить)
  • Unload - безопасная выгрузка чита из игры
  • Custom Colors - гибкая настройка цветов для ESP, радара, стрелок, видимых и невидимых целей, предметов и объектов
  • StreamProof - мощная защита от записи меню и элементов чита (скриншоты, видео, стримы)
  • HWID Spoofer - в комплекте идет Спуфер для обхода бана по железу
  • Gamepad Support - аимбот поддерживает официальные геймпады Xbox / PlayStation

Оставить отзыв


Похожие Товары

Softhub Spoofer
  • Доступный Temporary (временный) Spoofer
  • Подходит для игр с античитами BattleEye, EAC и других
  • Простой запуск, обходит HWID бан в играх
Spoofer
от 279

Dullwave Warzone
  • Аимбот с Humanizer для легитной и точной стрельбы
  • ВХ на Игроков, Loot ESP и настраиваемый 2D-радар
  • Один чит для Warzone и нескольких частей COD
Warzone
от 349