Ancient для Call of Duty Warzone (Варзон)
Информация о чите
Ancient — это мощный и технологичный приватный чит для Call of Duty: Warzone, разработанный с упором на точность, гибкость и высокий уровень безопасности. Решение отлично подойдёт как для опытных игроков, так и для тех, кто ценит полный контроль над ситуацией в бою. Ключевым элементом софта является высокоточный аимбот с функцией имитации человеческого поведения при наведении на цель. Humanizer делает стрельбу максимально естественной, снижая подозрительность и благоприятно влияя на стабильную работу. Аимбот обладает большим количеством параметров и поддерживает геймпады, что особенно важно для игроков на контроллерах. ESP / WallHack предоставляет максимально подробную информацию о врагах, луте и игровых объектах. Гибкая система настроек позволяет детально кастомизировать визуалы под личные предпочтения и стиль игры. Для дополнительного удобства предусмотрены такие опции, как радар, быстрое прицеливание, удаление теней и тумана, а также другие полезные функции для повышения видимости и комфорта. Ancient также оснащён мощной StreamProof-защитой, встроенным HWID Spoofer и системой конфигов для сохранения и быстрого переключения настроек. Это надёжное и продвинутое решение для уверенной и безопасной игры в Warzone.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Battle.Net, Microsoft Store (Xbox), Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7
Aimbot (Аим Бот)
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Aim Key 2 - дополнительная клавиша для запуска аимбота
- Lock Target - фиксация аима на выбранной цели до прекращения огня
- Draw FOV - отображает радиус работы аимбота в виде окружности
- FOV Color - настройка цвета круга FOV
- FOV Radius - радиус захвата целей аимботом
- Dynamic FOV - динамическое изменение FOV в зависимости от прицеливания
- Smooth - включает сглаживание наведения аима
- Smooth Value - степень плавности движений аимбота
- Draw Crosshair - отображает статичный прицел в центре экрана
- Crosshair Size - настройка размера прицела
- Prediction Dot - показывает точку, в которую стремится аимбот
- Target Line - рисует линию от прицела до текущей цели
- Controller Mode - поддержка аимбота при игре с геймпада
- Stick Sensitivity - чувствительность стиков геймпада
- Stick Deadzone - мёртвая зона стиков геймпада
- Prediction - предугадывает траекторию движения цели
- Visible Check - аимбот работает только по целям в прямой видимости
- Humanize Aimbot - делает движения аима более похожими на человеческие
- Humanize Max Step - максимальное отклонение при гуманизации
- Randomize Bone - случайный выбор части тела для наведения
- Target Bones - выбор приоритетных костей (например, голова)
- Target Switch Delay - задержка между переключением целей (в мс)
- Ignore Bots - исключает ботов из целей аимбота
- Ignore Downed - игнорирует нокнутых противников
Visuals (ВХ)
- Box - отображение игроков в виде боксов
- Corner Box - боксы только по углам модели
- Bot Tag - визуальная метка ботов
- Distance - расстояние до игроков в метрах
- Health bar - отображение здоровья игроков
- Flags - дополнительные статусы игроков
- Nickname - отображение никнеймов
- Skeleton - ESP в виде скелета
- Active Weapon - отображает оружие в руках игрока
- Show Teammates - отображение союзников
- Show Downed - отображение нокнутых игроков
- Show Only Visible - отображает только видимых противников
- Max ESP Distance - максимальная дистанция работы ESP
- Off Screen Arrows - стрелки, указывающие на игроков вне экрана
- Arrows Type - тип стрелок (форма отображения)
- Arrows Range - дистанция срабатывания стрелок
- Radar - встроенный радар для отображения игроков
- Radar Scale - масштаб радара
Items ESP (ВХ на Предметы)
- Show Name - отображает название предметов
- Show Distance - показывает расстояние до предметов
- Max Item Distance - максимальная дистанция отображения предметов
- Color - цвет подсветки предметов
- Armor - броня и бронепластины
- Ammo - боеприпасы
- Weapon - оружие
- Crate - ящики с лутом
- Misc - прочие предметы
- Lethal - летальные предметы (гранаты)
- Tactical - тактические предметы
- Field Upgrade - полевые улучшения
- Money - деньги
- Medical - медицина
- Killstreak - киллстрики
- Perk Pack - перки
- Другие предметы
Другие функции Ancient Warzone
- Enable Removals - удаление визуальных эффектов окружения
- Remove List - выбор эффектов для отключения (туман, тени)
- Quick Scope - ускоренное прицеливание
- Configs - система профилей с настройками (создать, импорт, сохранить, загрузить)
- Unload - безопасная выгрузка чита из игры
- Custom Colors - гибкая настройка цветов для ESP, радара, стрелок, видимых и невидимых целей, предметов и объектов
- StreamProof - мощная защита от записи меню и элементов чита (скриншоты, видео, стримы)
- HWID Spoofer - в комплекте идет Спуфер для обхода бана по железу
- Gamepad Support - аимбот поддерживает официальные геймпады Xbox / PlayStation
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Softhub Spoofer
- Доступный Temporary (временный) Spoofer
- Подходит для игр с античитами BattleEye, EAC и других
- Простой запуск, обходит HWID бан в играх
Dullwave Warzone
- Аимбот с Humanizer для легитной и точной стрельбы
- ВХ на Игроков, Loot ESP и настраиваемый 2D-радар
- Один чит для Warzone и нескольких частей COD