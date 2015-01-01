Информация о чите

Ancient — это мощный и технологичный приватный чит для Call of Duty: Warzone, разработанный с упором на точность, гибкость и высокий уровень безопасности. Решение отлично подойдёт как для опытных игроков, так и для тех, кто ценит полный контроль над ситуацией в бою. Ключевым элементом софта является высокоточный аимбот с функцией имитации человеческого поведения при наведении на цель. Humanizer делает стрельбу максимально естественной, снижая подозрительность и благоприятно влияя на стабильную работу. Аимбот обладает большим количеством параметров и поддерживает геймпады, что особенно важно для игроков на контроллерах. ESP / WallHack предоставляет максимально подробную информацию о врагах, луте и игровых объектах. Гибкая система настроек позволяет детально кастомизировать визуалы под личные предпочтения и стиль игры. Для дополнительного удобства предусмотрены такие опции, как радар, быстрое прицеливание, удаление теней и тумана, а также другие полезные функции для повышения видимости и комфорта. Ancient также оснащён мощной StreamProof-защитой, встроенным HWID Spoofer и системой конфигов для сохранения и быстрого переключения настроек. Это надёжное и продвинутое решение для уверенной и безопасной игры в Warzone.