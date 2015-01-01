Pussycat для Call of Duty Warzone (Варзон)
Информация о чите
Pussycat — это одно из самых доступных и безопасных решений для Call of Duty: Warzone, ориентированное исключительно на визуальные функции. Софт идеально подойдёт игрокам, которым важно получать тактическую информацию без использования агрессивных боевых возможностей и при этом сохранять минимальные риски. Функционал Pussycat включает ESP / WallHack для отображения врагов, а также настраиваемый радар, позволяющий контролировать обстановку и заранее реагировать на перемещения противников. Благодаря отсутствию аимбота и других активных функций, софт обладает крайне малыми векторами обнаружения, что положительно сказывается на длительном статусе Undetected. Фирменное меню Pussycat выполнено в приятном и минималистичном стиле, все параметры настраиваются быстро и удобно. Присутствует кастомизация цветов ESP, а также система сохранения настроек для быстрого восстановления конфигурации при следующем запуске. Софт является external-решением, что дополнительно повышает уровень безопасности при использовании. В сочетании с реально низкой и привлекательной ценой, Pussycat становится отличным выбором для игроков Warzone, которым нужен простой, надёжный и максимально доступный ESP. Кроме того, стоит выделить поддержку нескольких игр серии Call of Duty: Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Battle.net, Microsoft Store, Warzone, BO6, BO7
Visuals (ВХ)
- Show Players - включает ESP-отображение игроков
- Draw Box - отображает игроков в виде боксов
- Box Style (Cornered Box) - стиль боксов с угловым оформлением
- Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Player Name - показывает никнеймы игроков
- Tag - отображает дополнительный тег рядом с игроком
- Health Value - показывает числовое значение здоровья
- Health Bar - отображает здоровье в виде полоски
- Ignore Dead - скрывает ESP на мёртвых игроков
- Ignore Team - отключает отображение союзников
- Distance - отображает расстояние до игрока в метрах
- Draw Arrows - стрелки на игроков вне поля зрения
- Radius - радиус работы стрелок
- Size - размер стрелок
- Distance - дистанция, на которой отображаются стрелки
- Color - цвет стрелок направления
Другие фичи Pussycat Warzone
- Radar - включает радар для отображения игроков (настраивается)
- Crosshair - отображает статичный прицел в центре экрана
- Enemy Font Size - настройка размера шрифта информации о противниках
- Save Config - сохранение текущих настроек
- Load Config - загрузка сохранённого профиля
- Menu Key - клавиша открытия меню
- Language (RUS / ENG) - переключение языка интерфейса
