Pussycat для Call of Duty Warzone (Варзон)

Информация о чите

Pussycat — это одно из самых доступных и безопасных решений для Call of Duty: Warzone, ориентированное исключительно на визуальные функции. Софт идеально подойдёт игрокам, которым важно получать тактическую информацию без использования агрессивных боевых возможностей и при этом сохранять минимальные риски. Функционал Pussycat включает ESP / WallHack для отображения врагов, а также настраиваемый радар, позволяющий контролировать обстановку и заранее реагировать на перемещения противников. Благодаря отсутствию аимбота и других активных функций, софт обладает крайне малыми векторами обнаружения, что положительно сказывается на длительном статусе Undetected. Фирменное меню Pussycat выполнено в приятном и минималистичном стиле, все параметры настраиваются быстро и удобно. Присутствует кастомизация цветов ESP, а также система сохранения настроек для быстрого восстановления конфигурации при следующем запуске. Софт является external-решением, что дополнительно повышает уровень безопасности при использовании. В сочетании с реально низкой и привлекательной ценой, Pussycat становится отличным выбором для игроков Warzone, которым нужен простой, надёжный и максимально доступный ESP. Кроме того, стоит выделить поддержку нескольких игр серии Call of Duty: Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Battle.net, Microsoft Store, Warzone, BO6, BO7
Visuals (ВХ)

  • Show Players - включает ESP-отображение игроков
  • Draw Box - отображает игроков в виде боксов
  • Box Style (Cornered Box) - стиль боксов с угловым оформлением
  • Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Player Name - показывает никнеймы игроков
  • Tag - отображает дополнительный тег рядом с игроком
  • Health Value - показывает числовое значение здоровья
  • Health Bar - отображает здоровье в виде полоски
  • Ignore Dead - скрывает ESP на мёртвых игроков
  • Ignore Team - отключает отображение союзников
  • Distance - отображает расстояние до игрока в метрах
  • Draw Arrows - стрелки на игроков вне поля зрения
  • Radius - радиус работы стрелок
  • Size - размер стрелок
  • Distance - дистанция, на которой отображаются стрелки
  • Color - цвет стрелок направления

Другие фичи Pussycat Warzone

  • Radar - включает радар для отображения игроков (настраивается)
  • Crosshair - отображает статичный прицел в центре экрана
  • Enemy Font Size - настройка размера шрифта информации о противниках
  • Save Config - сохранение текущих настроек
  • Load Config - загрузка сохранённого профиля
  • Menu Key - клавиша открытия меню
  • Language (RUS / ENG) - переключение языка интерфейса

