Информация о чите

Pussycat — это одно из самых доступных и безопасных решений для Call of Duty: Warzone, ориентированное исключительно на визуальные функции. Софт идеально подойдёт игрокам, которым важно получать тактическую информацию без использования агрессивных боевых возможностей и при этом сохранять минимальные риски. Функционал Pussycat включает ESP / WallHack для отображения врагов, а также настраиваемый радар, позволяющий контролировать обстановку и заранее реагировать на перемещения противников. Благодаря отсутствию аимбота и других активных функций, софт обладает крайне малыми векторами обнаружения, что положительно сказывается на длительном статусе Undetected. Фирменное меню Pussycat выполнено в приятном и минималистичном стиле, все параметры настраиваются быстро и удобно. Присутствует кастомизация цветов ESP, а также система сохранения настроек для быстрого восстановления конфигурации при следующем запуске. Софт является external-решением, что дополнительно повышает уровень безопасности при использовании. В сочетании с реально низкой и привлекательной ценой, Pussycat становится отличным выбором для игроков Warzone, которым нужен простой, надёжный и максимально доступный ESP. Кроме того, стоит выделить поддержку нескольких игр серии Call of Duty: Warzone, Black Ops 6, Black Ops 7.