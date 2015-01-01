Fecurity для ARC Raiders (Фекурити Арк Райдерс)

Информация о чите

Встречайте долгожданную новинку — Fecurity для Arc Raiders, приватный чит премиум-класса, созданный для тех, кто ценит стабильность, качество и стиль. Команда Fecurity снова на высоте — их фирменный подход к дизайну и функциональности делает этот софт одним из лучших решений для Arc Raiders. Приятное и интуитивное меню, гибкая система настройки и полностью адаптируемый интерфейс позволяют подогнать чит под любые игровые предпочтения. В арсенале — высокоточный аимбот, обеспечивающий плавное и естественное наведение, с возможностью тонкой регулировки чувствительности, углов обзора и скорости реакции. Отдельного внимания заслуживает информативный ESP, который отображает противников с максимальной детализацией и позволяет настраивать цвета и стили под себя — перекрасьте каждый элемент, создайте собственный визуальный стиль и наслаждайтесь идеальным балансом между функциональностью и эстетикой. Fecurity для Arc Raiders — это сочетание красоты, производительности и безопасности. Чит работает стабильно, не нагружает систему и регулярно обновляется под новые версии игры, сохраняя высокий уровень защиты и надёжности.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games
Купить Инструкция

Aimbot (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить Аимбот
  • Aim Key 1/2 - кнопка активации аимбота
  • Visible Check - аим будет работать только по видимым врагам (вне преград)
  • Enemy Only - аим только по врагам
  • FOV - область действия Аимбота
  • Smooth - плавность аимбота по вертикали/горизонтали
  • RCS - система контроля отдачи при аиме
  • Draw FOV - показывать область работы аимбота в виде круга
  • Target Switch Delay - задержка в миллисекундах перед сменой цели при аиме
  • GamePad Buttons - клавиша для активации аима на джойстике (геймпаде)
  • Hitbox Priority - возможность выбрать приоритетные части тела для аима
  • Nearest Coefficient - процент выстрелов который будет сделан по ближайшей к прицелу части тела
  • Aim Toggle Key - клавиша при нажатии которой аимбот будет полностью включен / выключен

Visuals (ВХ)

  • Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
  • Enemy Only - показывать только врагов
  • Box ESP - Wallhack в виде коробок (боксов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Distance - расстояние до целей ЕСП
  • Max Distance - дальность работы WH

Другие фичи Fecurity ARC Raiders

  • Invisible Opacity – настройка прозрачности ESP элементов
  • Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
  • Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта

Оставить отзыв


Похожие Товары

Private Hack (Dullwave)
  • Мультихак с полным набором функций
  • Сайлент Аим для наилучшей стрельбы
  • Отлично оптимизированный софт для Сквад
SQUAD
от 399

The First Descendand Private Hack
  • Векторный Аимбот с Гибкой настройкой
  • ВХ на Игроков (Players ESP / Wallhack)
  • Loot ESP и различные эксплойты (Misc)
The First Descendant
от 299

Fecurity Hack Battlebit Remastered
  • Надёжный Софт для BattleBit Remastered
  • Мощный аимбот для полного доминирования
  • Стильное меню для настройки взлома
BattleBit
от 529

Arcane Marvel Rivals Hack
  • Аимбот для Marvel Rivals - векторный тип наводки
  • Player ESP (ВХ) отображающий ваших врагов
  • Полный StreamProof, низкий шанс бана и меню на 2 языках
Marvel Rivals
от 329