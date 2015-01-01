Fecurity для ARC Raiders (Фекурити Арк Райдерс)
Информация о чите
Встречайте долгожданную новинку — Fecurity для Arc Raiders, приватный чит премиум-класса, созданный для тех, кто ценит стабильность, качество и стиль. Команда Fecurity снова на высоте — их фирменный подход к дизайну и функциональности делает этот софт одним из лучших решений для Arc Raiders. Приятное и интуитивное меню, гибкая система настройки и полностью адаптируемый интерфейс позволяют подогнать чит под любые игровые предпочтения. В арсенале — высокоточный аимбот, обеспечивающий плавное и естественное наведение, с возможностью тонкой регулировки чувствительности, углов обзора и скорости реакции. Отдельного внимания заслуживает информативный ESP, который отображает противников с максимальной детализацией и позволяет настраивать цвета и стили под себя — перекрасьте каждый элемент, создайте собственный визуальный стиль и наслаждайтесь идеальным балансом между функциональностью и эстетикой. Fecurity для Arc Raiders — это сочетание красоты, производительности и безопасности. Чит работает стабильно, не нагружает систему и регулярно обновляется под новые версии игры, сохраняя высокий уровень защиты и надёжности.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Aimbot (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Key 1/2 - кнопка активации аимбота
- Visible Check - аим будет работать только по видимым врагам (вне преград)
- Enemy Only - аим только по врагам
- FOV - область действия Аимбота
- Smooth - плавность аимбота по вертикали/горизонтали
- RCS - система контроля отдачи при аиме
- Draw FOV - показывать область работы аимбота в виде круга
- Target Switch Delay - задержка в миллисекундах перед сменой цели при аиме
- GamePad Buttons - клавиша для активации аима на джойстике (геймпаде)
- Hitbox Priority - возможность выбрать приоритетные части тела для аима
- Nearest Coefficient - процент выстрелов который будет сделан по ближайшей к прицелу части тела
- Aim Toggle Key - клавиша при нажатии которой аимбот будет полностью включен / выключен
Visuals (ВХ)
- Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
- Enemy Only - показывать только врагов
- Box ESP - Wallhack в виде коробок (боксов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Max Distance - дальность работы WH
Другие фичи Fecurity ARC Raiders
- Invisible Opacity – настройка прозрачности ESP элементов
- Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
- Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
