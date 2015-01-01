Arcane для ARC Raiders (Аркейн Арк Райдерс)
Информация о чите
Представляем вам премиальный приватный чит Arcane для ARC Raiders — одно из самых востребованных решений среди игроков, которым нужна максимальная эффективность, стабильность и высокий уровень защиты. Arcane давно зарекомендовал себя в других проектах и в ARC Raiders уверенно сохраняет планку качества, предлагая широкие возможности как для боёв с противниками, так и для быстрого поиска ценной добычи. В основе функционала находится гибкий векторный аимбот, позволяющий полностью адаптировать поведение наводки под ваш стиль игры — от аккуратного легита до уверенной агрессии. Продвинутый ESP тщательно проработан: отображаются игроки, боты, союзники, полезные ресурсы, контейнеры, дроны и множество других объектов. Все элементы визуализации легко настраиваются — дистанции, цвета, фильтры и важность целей. Arcane оснащён защитой StreamProof, которая полностью скрывает меню и элементы софта на скриншотах, видеозаписях и стримах, что делает использование максимально безопасным. Также в комплект входит HWID Spoofer, позволяющий уменьшить риск хардварных блокировок, если вы используете несколько аккаунтов или активно играете в высокорискованных сценариях. Arcane для ARC Raiders создан для тех, кто хочет получать удовольствие от игры, ускорять прогресс, улучшать результаты и при этом пользоваться функционалом премиального уровня с высокой надёжностью.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aimbot (Aim)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim Mode - тип работы аимбота (всегда включен, по нажатию клавиши)
- Aim Keys - клавиши для активации аимбота (две на выбор)
- Visible Check - аим работает только по видимым целям в поле зрения
- Draw FOV - показать область действия аимбота в виде круга
- FOV Style - визуальные настройки окружности аимбота
- FOV - настройка области действия аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Targets - выбор целей по которым работает аим (игроки, боты, команда)
- Bones - выбор хитбокса куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело, таз)
- Bones Priority - приоритет выбора точки для аимбота (выбранный хитбокс, ближайшая кость к прицелу, рандомно)
- Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах
Players & Bots ESP (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
- Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
- Name - показывать ники игроков
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Health - показывать уровень ХП в виде полоски
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- View Line - показывать направление взгляда
- Snaplines - ВХ в виде линий до врагов
- Bots - показывать ботов
- Teammates - показывать союзников
- Max Distance - дальность работы ВХ
World ESP (Лут и Объекты)
- Amount - отображает количество предметов в стаке
- Distance - отображать расстояние до объекта/лут в метрах
- Custom Colors - возможность выбрать свой цвет для отображения предметов
- Дроны
- Контейнеры
- Выброшенные предметы
Другие фичи Arcane ARC Raiders
- Menu Key - клавиша для открытия меню
- Unload Key - кнопка для полного отключения чита
- Crosshair - кастомный проицел по центру экрана с настройками
- Radar - радар показывает всех игроков в отдельном окне (гибкие настройки)
- Configs - система настроек (сохранить, загрузить, сбросить, поделиться)
- StreamProof - меню чита и ВХ не видно если захватывать окно игры
- Languages - поддержка 3 языков (русский, китайский, английский)
- HWID Spoofer - встроенный спуфер для минимизации и обхода банов по железу
