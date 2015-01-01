Arcane для ARC Raiders (Аркейн Арк Райдерс)

Информация о чите

Представляем вам премиальный приватный чит Arcane для ARC Raiders — одно из самых востребованных решений среди игроков, которым нужна максимальная эффективность, стабильность и высокий уровень защиты. Arcane давно зарекомендовал себя в других проектах и в ARC Raiders уверенно сохраняет планку качества, предлагая широкие возможности как для боёв с противниками, так и для быстрого поиска ценной добычи. В основе функционала находится гибкий векторный аимбот, позволяющий полностью адаптировать поведение наводки под ваш стиль игры — от аккуратного легита до уверенной агрессии. Продвинутый ESP тщательно проработан: отображаются игроки, боты, союзники, полезные ресурсы, контейнеры, дроны и множество других объектов. Все элементы визуализации легко настраиваются — дистанции, цвета, фильтры и важность целей. Arcane оснащён защитой StreamProof, которая полностью скрывает меню и элементы софта на скриншотах, видеозаписях и стримах, что делает использование максимально безопасным. Также в комплект входит HWID Spoofer, позволяющий уменьшить риск хардварных блокировок, если вы используете несколько аккаунтов или активно играете в высокорискованных сценариях. Arcane для ARC Raiders создан для тех, кто хочет получать удовольствие от игры, ускорять прогресс, улучшать результаты и при этом пользоваться функционалом премиального уровня с высокой надёжностью.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aimbot (Aim)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim Mode - тип работы аимбота (всегда включен, по нажатию клавиши)
  • Aim Keys - клавиши для активации аимбота (две на выбор)
  • Visible Check - аим работает только по видимым целям в поле зрения
  • Draw FOV - показать область действия аимбота в виде круга
  • FOV Style - визуальные настройки окружности аимбота
  • FOV - настройка области действия аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Targets - выбор целей по которым работает аим (игроки, боты, команда)
  • Bones - выбор хитбокса куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело, таз)
  • Bones Priority - приоритет выбора точки для аимбота (выбранный хитбокс, ближайшая кость к прицелу, рандомно)
  • Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах

Players & Bots ESP (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Health - показывать уровень ХП в виде полоски
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • View Line - показывать направление взгляда
  • Snaplines - ВХ в виде линий до врагов
  • Bots - показывать ботов
  • Teammates - показывать союзников
  • Max Distance - дальность работы ВХ

World ESP (Лут и Объекты)

  • Amount - отображает количество предметов в стаке
  • Distance - отображать расстояние до объекта/лут в метрах
  • Custom Colors - возможность выбрать свой цвет для отображения предметов
  • Дроны
  • Контейнеры
  • Выброшенные предметы

Другие фичи Arcane ARC Raiders

  • Menu Key - клавиша для открытия меню
  • Unload Key - кнопка для полного отключения чита
  • Crosshair - кастомный проицел по центру экрана с настройками
  • Radar - радар показывает всех игроков в отдельном окне (гибкие настройки)
  • Configs - система настроек (сохранить, загрузить, сбросить, поделиться)
  • StreamProof - меню чита и ВХ не видно если захватывать окно игры
  • Languages - поддержка 3 языков (русский, китайский, английский)
  • HWID Spoofer - встроенный спуфер для минимизации и обхода банов по железу

Оставить отзыв


Похожие Товары

Fecurity ARC Raiders
  • Мощный чит для ARC Raiders
  • Мощный и гибкий Аимбот + Информативный ВХ (ESP) на Игроков
  • Удобная настройка и приятное меню, низкий шанс бана
ARC Raiders
от 409

Unnamed ARC Raiders
  • Гибкий ВХ/ESP: Игроки, Арки, Лут, Тела и ключевые объекты
  • Высокая безопасность и стабильный обход античита
  • Приятное меню с удобной настройкой
ARC Raiders
от 649